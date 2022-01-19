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Гарет Эдвардс
Гарет Эдвардс
Gareth Edwards
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Гарет Эдвардс
Gareth Edwards
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Дата рождения
12 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Гарет Эдвардс
Родился в 1975 году. Нанитон, Великобритания.
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Фильмография Гарет Эдвардс
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2016, США
7.0
Годзилла
ужасы, фантастика, боевик
2014, США
5.0
Монстры
драма, фантастика, мелодрама
2010, Великобритания
7.0
Годзилла
фантастика, анимация, триллер
1954, Япония
5.0
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Режиссер и оператор «Изгоя один» приступили к съемкам научно-фантастического фильма с Джоном Дэвидом Вашингтоном
В картине также снимаются актеры из «Вечных» и «Человека-паука: Нет пути домой».
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19 января 2022 13:28
Джон Дэвид Вашингтон снимется в новом научно-фантастическом фильме Гарета Эдвардса
Режиссер «Изгоя-один» поставит ленту на основе собственной оригинальной идеи.
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6 мая 2021 15:41
Режиссер «Изгоя-один» Гарет Эдвардс поставит новый научно-фантастический фильм
Съемки должны стартовать этим летом.
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7 февраля 2020 13:46
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