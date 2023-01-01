Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Киноафиша Фильмы Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории Награды и номинации фильма Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Star Wars Anthology: Rogue One Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории 2016 / США
7.6 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории

Вся информация о фильме
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший фильм
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший герой
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
Related video
Вася такую бы не бросил: Надюха из комедии «Любовь и голуби» в молодости затмевала всех красотой
Худший фильм Гайдая, смотреть который просто больно: провалился, несмотря на Вицина и Куравлева
Заработать на простых людях не вышло: Милохин в спешке покинул Россию
Одна актриса разбила голову, другой резко стало плохо: в театре Вахтангова произошел инцидент
Вот в кого красавица: как выглядел отец Королевой, который 10 лет безуспешно боролся с раком
Эту певицу признали заменой Пугачевой: не многодетная, но тоже «с короной» на голове
Этот одноногий парень стал звездой после «Танцев»: не поверите, как сложилась его жизнь
Помните самого скромного победителя «Голоса»? Вот как живет отец Фотий после шоу
Обида до гробовой доски: Высоцкий никогда не играл у Рязанова, и вот почему
Положение хуже некуда: над близкими Заворотнюк сгущаются тучи
«Сегодня любовь есть, а завтра – разлад»: Пресняков сделал неожиданное заявление о браке
Коня на скаку остановит: посмотрите, какой выросла любимая внучка Крутого
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше