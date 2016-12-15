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Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Киноафиша Фильмы Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории Отзывы о фильме «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории»
Star Wars Anthology: Rogue One Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории 2016 / США
7.4 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории»

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В прокат выходит один из самых долгожданных фильмов года, завершающих блокбастерную чехарду 2016-го. «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» не является новой частью космической саги, а лишь расширяет вселенную, став первым из планируемых спин-оффов студии. У режиссёрского руля в этот раз встал Гарет Эдвардс, известный зрителям по новому и на редкость плохому  «Годзилле». Однако же к созданию ответвления всемирно любимых «Звёздных войн» постановщик подошёл…

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Никита Несмеянов 15 декабря 2016, 16:42
А будет в Усмни сегодня Звёздные войны изгой
15 декабря 2016, 16:42 Ответить
Patronm4 15 декабря 2016, 19:02
Не буду много расписывать про сам фильм, лишь скажу, что фильм я не ждал. От слова совсем. Т.е я понимал что это "спин-офф" Звездных Войн (кстати впервые в фильмах ЗВ вначале даже нету "титров", где кратко раскрывается сюжет) и что в нем нет ни старых героев, ни джедаев, плюсом какой-то невнятный сюжет и ситуация с названием фильма, его меняли три раза до выхода фильма, а оглядываясь на недавнюю седьмую часть, надежды не было совсем.
Как же я люблю ошибаться в таких ситуациях, когда ты уже сидишь в кинозале :)
Фильм вышел отменный, красиво и трагично вкраплённый между 3-ей и 4-ой частью. На меня произвел прекрасное впечатление, и возродил мою надежду на Дисней, всё таки, первый их "блин" с надписью "Пробуждение Силы" вышел комом.
Советую к просмотру всем. 9\10
15 декабря 2016, 19:02 Ответить
Владимир 17 декабря 2016, 18:39
Оценка
Фильм на четверочку... Хотелось бы побольше джедаев, а тут одна стрельба... Но в целом рекомендую)
17 декабря 2016, 18:39 Ответить
ЛиЛико 19 декабря 2016, 11:21
Оценка
Эта история очень хорошо вписалась между главными частями и стала необходимым дополнением к остальным фильмам. Она оказалась очень яркой и интересной, но к сожалению с неизбежным концом. Герои отлично справились со своей ролью. Фильм определенно стоит посмотреть!!!
19 декабря 2016, 11:21 Ответить
Антон Морозов 27 декабря 2016, 15:03
в ответ на сообщение ЛиЛико от 19 декабря 2016, 11:21
Оценка
Полностью поддерживаю! Уже два раза сам сходил: в аймакс и с субтитрами в оригинале
27 декабря 2016, 15:03 Ответить
Cemeh Cemehob 3 января 2017, 19:29
Никогда не писал отзывов, но тут не удержался.
Фильма ждал, но то что увидел....
При съемках использован реквизит из мусорки, плащи из старых простыней, маска Вейдера в детском мире продается лучше и т.д.
Снято только чтобы срубить денег на имени.
Если хотите сохранить хорошее мнение о Звездных Войнах - не ходите!
НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
3 января 2017, 19:29 Ответить
SKY 3 января 2017, 22:24
Оценка
Фильм правда ни о чем.
Только для ярых фанатиков. Предыдущий камент 100% точный.
🚀 🚀 🚀
3 января 2017, 22:24 Ответить
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