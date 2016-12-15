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В прокат выходит один из самых долгожданных фильмов года, завершающих блокбастерную чехарду 2016-го. «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» не является новой частью космической саги, а лишь расширяет вселенную, став первым из планируемых спин-оффов студии. У режиссёрского руля в этот раз встал Гарет Эдвардс, известный зрителям по новому и на редкость плохому «Годзилле». Однако же к созданию ответвления всемирно любимых «Звёздных войн» постановщик подошёл…