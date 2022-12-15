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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1
Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия
2021, США
8.8
Оцените
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2
Лука
анимация, приключения, фэнтези
2021, США
8.8
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3
Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези
2001, Новая Зеландия / США
8.7
Оцените
4
Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения
2019, США
8.6
Оцените
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5
Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме
2016, Япония
8.6
Оцените
6
Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма
2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.6
Оцените
7
Сумерки
фэнтези, мелодрама
2008, США
8.5
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8
ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация
2008, США
8.5
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9
Привидение
драма, фэнтези, триллер, мистика, комедия
1990, США
8.5
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10
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.5
Оцените
11
Хоббит: Нежданное путешествие
фэнтези, приключения
2012, США
8.5
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12
Сумерки. Сага. Новолуние
фэнтези, мелодрама
2009, США
8.4
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13
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
8.4
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14
Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.4
Оцените
15
Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези
2010, США
8.4
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16
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.4
Оцените
17
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
8.3
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18
Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама
2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
Оцените
19
Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик
2017, США
8.3
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20
Вайолет Эвергарден. Фильм
анимация, драма, фэнтези
2020, Япония
8.3
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21
Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.3
Оцените
22
Маска
фэнтези, криминал, комедия
1994, США
8.3
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23
Дитя погоды
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
2019, Япония
8.3
Оцените
24
Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.3
Оцените
25
Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези
2012, США
8.3
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26
Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
8.2
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27
Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения
2014, США
8.2
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28
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
фэнтези, мелодрама
2011, США
8.2
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29
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный
2021, Россия
8.2
Оцените
30
Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения
2016, США
8.2
Оцените
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31
Соник в кино
фэнтези
2019, США
8.2
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32
Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези
2016, США
8.2
Оцените
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33
Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения
2010, США / Австралия
8.2
Оцените
34
Хоббит: Пустошь Смауга
драма, фэнтези, приключения
2013, США / Новая Зеландия
8.2
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35
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези
2017, США
8.1
Оцените
36
Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный
2011, США / Великобритания
8.1
Оцените
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37
Дом странных детей мисс Перегрин
фэнтези, приключения
2016, США
8.1
Оцените
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38
Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения
2011, США
8.1
Оцените
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39
Мост в Терабитию
фэнтези, семейный, приключения
2007, США
8.0
Оцените
40
Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
8.0
Оцените
41
Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези
2016, США
8.0
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42
Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
8.0
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43
Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения
2016, Великобритания / США
8.0
Оцените
44
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
8.0
Оцените
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45
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези
2012, США
8.0
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46
Посвященный
фантастика, драма, фэнтези
2014, США
8.0
Оцените
47
Серебряные коньки
приключения, фэнтези
2020, Россия
7.9
Оцените
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48
Знакомьтесь, Джо Блэк
мелодрама, мистика, фэнтези, драма
1998, США
7.9
Оцените
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49
Время ведьм
приключения, фэнтези, драма, триллер
2010, США
7.9
Оцените
50
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
51
Смертельная битва
боевик, фэнтези, фантастика, триллер, приключения
1995, США
7.8
Оцените
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52
Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези
2017, США
7.8
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53
Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик
2019, США
7.8
Оцените
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54
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.8
Оцените
55
Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика
2015, США
7.7
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56
Сумерки. Сага. Затмение
мелодрама, фэнтези
2010, США
7.7
Оцените
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57
Дамбо
семейный, фэнтези, приключения
2019, США
7.7
Оцените
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58
История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный
2019, США
7.7
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Смотреть за 1 рубль
59
Семейка Аддамс
анимация, фэнтези
2019, США
7.7
Оцените
60
Красная шапочка
драма, триллер, фэнтези
2011, США
7.7
Оцените
61
Мирай из будущего
анимация, фэнтези, аниме
2018, Япония
7.7
Оцените
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62
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези
2018, США
7.7
Оцените
63
Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения
2020, Россия
7.7
Оцените
64
Кошмар перед Рождеством
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация
1993, США
7.7
Оцените
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65
Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
7.7
Оцените
66
Призрачный гонщик
триллер, боевик, фэнтези
2007, США
7.6
Оцените
67
Домовой
комедия, фэнтези, семейный
2019, Россия
7.6
Оцените
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68
Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический
2017, Россия
7.6
Оцените
69
Голос монстра
фантастика, фэнтези
2016, США / Испания
7.6
Оцените
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70
Сказки на ночь
фэнтези, комедия
2008, США
7.6
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71
Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка
2009, Канада / США
7.6
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72
Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика
2016, США
7.6
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73
Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл
2017, США
7.6
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Смотреть за 1 рубль
74
Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик
2016, США / Канада
7.5
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75
Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези
2017, США
7.5
Оцените
76
Люди Икс: Дни минувшего будущего
фантастика, боевик, фэнтези
2014, США
7.5
Оцените
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77
Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный
2018, США
7.5
Оцените
78
Путешествие к центру Земли 3D
приключения, боевик, фэнтези, семейный
2008, США
7.5
Оцените
79
Ночь в музее: Секрет гробницы
семейный, комедия, фэнтези
2014, США
7.5
Оцените
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80
Tomb Raider: Лара Крофт
приключения, фэнтези, боевик
2018, США
7.5
Оцените
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81
Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези
2018, США
7.4
Оцените
82
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
7.4
Оцените
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83
Дракула
ужасы, драма, боевик, фэнтези
2014, США
7.4
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84
Малефисента
фэнтези
2014, США
7.4
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85
Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези
2016, США
7.4
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86
Милые кости
триллер, драма, фэнтези
2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4
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87
Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма
2013, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
88
Страшно красив
мелодрама, ужасы, фэнтези
2010, США
7.4
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89
Война богов: Бессмертные
боевик, фэнтези, драма
2011, США
7.4
Оцените
90
Наруто: Последний фильм
анимация, фэнтези, боевик, аниме
2014, Япония
7.4
Оцените
91
Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези
2016, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
92
Код Гиас: Лелуш воскресший
аниме , анимация, боевик, фэнтези
2019, Япония
7.4
Оцените
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93
Скиф
драма, исторический, фэнтези
2017, Россия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
94
Запрещенный прием
фэнтези, триллер, боевик
2011, США
7.3
Оцените
95
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2016, США
7.3
Оцените
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96
Кошмар на улице Вязов
триллер, фэнтези, ужасы
2010, США
7.3
Оцените
97
Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный
2018, США
7.3
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98
Мулан
фэнтези, драма, боевик
2020, США / Китай / Канада
7.3
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99
Лоракс
анимация, фэнтези, семейный
2012, США
7.3
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100
Черепашки ниндзя
боевик, анимация, фэнтези, комедия, приключения
2007, США
7.3
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