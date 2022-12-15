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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фэнтези

Рейтинг фильмов в жанре фэнтези

Шан-Чи и легенда десяти колец
1 Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.8
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Лука
2 Лука
анимация, приключения, фэнтези 2021, США
8.8
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Властелин Колец: Братство Кольца
3 Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези 2001, Новая Зеландия / США
8.7
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Малефисента: Владычица тьмы
4 Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
8.6
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Твое имя
5 Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме 2016, Япония
8.6
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Властелин Колец: Две крепости
6 Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма 2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.6
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Сумерки
7 Сумерки
фэнтези, мелодрама 2008, США
8.5
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ВАЛЛ-И
8 ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация 2008, США
8.5
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Привидение
9 Привидение
драма, фэнтези, триллер, мистика, комедия 1990, США
8.5
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
10 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
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Хоббит: Нежданное путешествие
11 Хоббит: Нежданное путешествие
фэнтези, приключения 2012, США
8.5
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Сумерки. Сага. Новолуние
12 Сумерки. Сага. Новолуние
фэнтези, мелодрама 2009, США
8.4
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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
13 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.4
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Гарри Поттер и кубок огня
14 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
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Принц Персии: Пески времени
15 Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези 2010, США
8.4
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
16 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
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Университет монстров
17 Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.3
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Господин Никто
18 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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Тор: Рагнарёк
19 Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик 2017, США
8.3
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Вайолет Эвергарден. Фильм
20 Вайолет Эвергарден. Фильм
анимация, драма, фэнтези 2020, Япония
8.3
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Властелин Колец: Возвращение Короля
21 Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези 2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.3
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Маска
22 Маска
фэнтези, криминал, комедия 1994, США
8.3
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Дитя погоды
23 Дитя погоды
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези 2019, Япония
8.3
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Гарри Поттер и узник Азкабана
24 Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези 2004, США / Великобритания
8.3
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Джон Картер
25 Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
8.3
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Вперёд
26 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
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Хоббит: Битва Пяти Воинств
27 Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения 2014, США
8.2
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
28 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
фэнтези, мелодрама 2011, США
8.2
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Последний Богатырь: Посланник Тьмы
29 Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
8.2
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Доктор Стрэндж
30 Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения 2016, США
8.2
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Соник в кино
31 Соник в кино
фэнтези 2019, США
8.2
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Варкрафт
32 Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.2
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Легенды ночных стражей
33 Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения 2010, США / Австралия
8.2
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Хоббит: Пустошь Смауга
34 Хоббит: Пустошь Смауга
драма, фэнтези, приключения 2013, США / Новая Зеландия
8.2
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Джуманджи: Зов джунглей
35 Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези 2017, США
8.1
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Гномео и Джульетта
36 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Дом странных детей мисс Перегрин
37 Дом странных детей мисс Перегрин
фэнтези, приключения 2016, США
8.1
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Кот в сапогах
38 Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения 2011, США
8.1
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Мост в Терабитию
39 Мост в Терабитию
фэнтези, семейный, приключения 2007, США
8.0
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Меч короля Артура
40 Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения 2017, США
8.0
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Алиса в Зазеркалье
41 Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези 2016, США
8.0
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Рождественская история
42 Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
8.0
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Фантастические твари и где они обитают
43 Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения 2016, Великобритания / США
8.0
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Как приручить дракона 2
44 Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
8.0
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
45 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези 2012, США
8.0
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Посвященный
46 Посвященный
фантастика, драма, фэнтези 2014, США
8.0
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Серебряные коньки
47 Серебряные коньки
приключения, фэнтези 2020, Россия
7.9
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Знакомьтесь, Джо Блэк
48 Знакомьтесь, Джо Блэк
мелодрама, мистика, фэнтези, драма 1998, США
7.9
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Время ведьм
49 Время ведьм
приключения, фэнтези, драма, триллер 2010, США
7.9
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Приключения Паддингтона 2
50 Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.9
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Смертельная битва
51 Смертельная битва
боевик, фэнтези, фантастика, триллер, приключения 1995, США
7.8
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Конг: Остров черепа
52 Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.8
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Капитан Марвел
53 Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик 2019, США
7.8
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Гарри Поттер и Принц-Полукровка
54 Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения 2008, Великобритания / США
7.8
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Дом
55 Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика 2015, США
7.7
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Сумерки. Сага. Затмение
56 Сумерки. Сага. Затмение
мелодрама, фэнтези 2010, США
7.7
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Дамбо
57 Дамбо
семейный, фэнтези, приключения 2019, США
7.7
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История игрушек 4
58 История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.7
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Семейка Аддамс
59 Семейка Аддамс
анимация, фэнтези 2019, США
7.7
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Красная шапочка
60 Красная шапочка
драма, триллер, фэнтези 2011, США
7.7
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Мирай из будущего
61 Мирай из будущего
анимация, фэнтези, аниме 2018, Япония
7.7
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Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
62 Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези 2018, США
7.7
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Последний богатырь: Корень зла
63 Последний богатырь: Корень зла
фэнтези, приключения 2020, Россия
7.7
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Кошмар перед Рождеством
64 Кошмар перед Рождеством
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация 1993, США
7.7
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Шазам!
65 Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
7.7
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Призрачный гонщик
66 Призрачный гонщик
триллер, боевик, фэнтези 2007, США
7.6
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Домовой
67 Домовой
комедия, фэнтези, семейный 2019, Россия
7.6
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Легенда о Коловрате
68 Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический 2017, Россия
7.6
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Голос монстра
69 Голос монстра
фантастика, фэнтези 2016, США / Испания
7.6
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Сказки на ночь
70 Сказки на ночь
фэнтези, комедия 2008, США
7.6
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Перси Джексон и похититель молний
71 Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка 2009, Канада / США
7.6
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Люди Икс: Апокалипсис
72 Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика 2016, США
7.6
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Красавица и чудовище
73 Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл 2017, США
7.6
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Дэдпул
74 Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.5
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Лига справедливости
75 Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.5
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Люди Икс: Дни минувшего будущего
76 Люди Икс: Дни минувшего будущего
фантастика, боевик, фэнтези 2014, США
7.5
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Смолфут
77 Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный 2018, США
7.5
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Путешествие к центру Земли 3D
78 Путешествие к центру Земли 3D
приключения, боевик, фэнтези, семейный 2008, США
7.5
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Ночь в музее: Секрет гробницы
79 Ночь в музее: Секрет гробницы
семейный, комедия, фэнтези 2014, США
7.5
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Tomb Raider: Лара Крофт
80 Tomb Raider: Лара Крофт
приключения, фэнтези, боевик 2018, США
7.5
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Остров собак
81 Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.4
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Астерикс на Олимпийских Играх
82 Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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Дракула
83 Дракула
ужасы, драма, боевик, фэнтези 2014, США
7.4
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Малефисента
84 Малефисента
фэнтези 2014, США
7.4
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Пит и его дракон
85 Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези 2016, США
7.4
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Милые кости
86 Милые кости
триллер, драма, фэнтези 2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4
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Перси Джексон и море чудовищ
87 Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма 2013, США
7.4
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Страшно красив
88 Страшно красив
мелодрама, ужасы, фэнтези 2010, США
7.4
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Война богов: Бессмертные
89 Война богов: Бессмертные
боевик, фэнтези, драма 2011, США
7.4
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Наруто: Последний фильм
90 Наруто: Последний фильм
анимация, фэнтези, боевик, аниме 2014, Япония
7.4
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Книга джунглей
91 Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези 2016, США
7.4
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Код Гиас: Лелуш воскресший
92 Код Гиас: Лелуш воскресший
аниме , анимация, боевик, фэнтези 2019, Япония
7.4
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Скиф
93 Скиф
драма, исторический, фэнтези 2017, Россия
7.3
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Запрещенный прием
94 Запрещенный прием
фэнтези, триллер, боевик 2011, США
7.3
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Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
95 Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2016, США
7.3
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Кошмар на улице Вязов
96 Кошмар на улице Вязов
триллер, фэнтези, ужасы 2010, США
7.3
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Щелкунчик и четыре королевства
97 Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный 2018, США
7.3
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Мулан
98 Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.3
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Лоракс
99 Лоракс
анимация, фэнтези, семейный 2012, США
7.3
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Черепашки ниндзя
100 Черепашки ниндзя
боевик, анимация, фэнтези, комедия, приключения 2007, США
7.3
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