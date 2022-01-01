Приключенческое кино — понятие очень широкое. Герои могут отправляться на квест как в соседнюю страну, так и в далекую-далекую галактику. Цели тоже сильно разнятся: кому-то спасать прекрасную принцессу, а кому-то защищать планету (а попутно и Вселенную) от разрушения Безумным Титаном. В общем, приключения приключениям рознь.

Погружение в новые фантастические миры, непростые испытания, предстоящие главным героям на их пути к цели, — все в таком кино вдохновляет и удивляет. Оно может и отослать зрителей к центру Земли, и забросить в джунгли или на дно океана, и отправить на неторопливую прогулку по подсознанию. Фантазия создателей фильма о приключениях ничем не ограничена, и просторы для творчества и всякого рода выходок огромны. Особенно хороши фильмы об ирреальных местах, потому что в них художники по графике могут творить что захотят.

На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие фильмы про приключения и путешествия в хорошем качестве.