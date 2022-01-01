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Фильмы про приключения и путешествия
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Фильмы про приключения и путешествия

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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
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6.0
фантастика, боевик
2019, США
Аладдин
Аладдин
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8.0
приключения, мюзикл
2019, США
Амундсен
Амундсен
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, биография, приключения
2019, Норвегия
Эспен в поисках Золотого замка
Эспен в поисках Золотого замка
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези
2019, Норвегия
Приключения Аладдина
Приключения Аладдина
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, семейный
2019, Франция
Принцесса Эмми
Принцесса Эмми
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация
2019, Бельгия / Великобритания / Германия
Питомец Юрского периода
Питомец Юрского периода
Смотреть за 1 рубль
4.0
приключения, семейный
2019, США
Арахисовый сокол
Арахисовый сокол
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения
2019, США
Царство
Царство
6.0
драма, боевик, военный, исторический
2019, Япония
Дельфин Берни 2
Дельфин Берни 2
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, боевик, семейный
2019, Канада
Голый романтик
Голый романтик
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, мелодрама
2019, Австралия
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, семейный
2018, США
Аксель
Аксель
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика
2018, США
Человек, который убил Дон Кихота
Человек, который убил Дон Кихота
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6.0
фантастика, приключения
2018, Испания / Великобритания / Португалия
Во власти стихии
Во власти стихии
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7.0
драма
2018, США
Затерянные во льдах
Затерянные во льдах
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7.0
драма
2018, Исландия
Братья Систерс
Братья Систерс
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5.0
вестерн, комедия
2018, Франция / Испания / США / Румыния
Чародейка
Чародейка
Смотреть за 1 рубль
4.0
семейный, фэнтези
2018, Дания / Норвегия / Венгрия / Чехия
Зеленая книга
Зеленая книга
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма
2018, США
Акварель
Акварель
6.0
документальный
2018, Великобритания / Дания
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Приключенческое кино — понятие очень широкое. Герои могут отправляться на квест как в соседнюю страну, так и в далекую-далекую галактику. Цели тоже сильно разнятся: кому-то спасать прекрасную принцессу, а кому-то защищать планету (а попутно и Вселенную) от разрушения Безумным Титаном. В общем, приключения приключениям рознь.

Погружение в новые фантастические миры, непростые испытания, предстоящие главным героям на их пути к цели, — все в таком кино вдохновляет и удивляет. Оно может и отослать зрителей к центру Земли, и забросить в джунгли или на дно океана, и отправить на неторопливую прогулку по подсознанию. Фантазия создателей фильма о приключениях ничем не ограничена, и просторы для творчества и всякого рода выходок огромны. Особенно хороши фильмы об ирреальных местах, потому что в них художники по графике могут творить что захотят.

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