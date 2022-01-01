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Фильмы для мальчишника

Все 33 Онлайн
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Тренер
Тренер
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7.0
спорт, драма
2018, Россия
Гоголь. Вий
Гоголь. Вий
6.0
мистика, драма, исторический
2018, Россия
Форсаж 8
Форсаж 8
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер, криминал
2017, США
Валериан и город тысячи планет
Валериан и город тысячи планет
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8.0
фантастика, боевик, приключения
2017, Франция
Полуночное солнце
Полуночное солнце
0.0
мелодрама, драма, военный
2017, США
Движение вверх
Движение вверх
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8.0
спорт, драма
2017, Россия
Ветреная река
Ветреная река
7.0
триллер
2017, США / Великобритания / Канада
Тарзан. Легенда
Тарзан. Легенда
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7.0
боевик, приключения
2016, США
Разборка в Маниле
Разборка в Маниле
5.0
боевик
2016, США / Россия
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
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7.0
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2016, США
СуперБобровы
СуперБобровы
5.0
комедия, семейный
2016, Россия
Звездные войны: Пробуждение силы
Звездные войны: Пробуждение силы
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6.0
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2015, США
Человек-муравей
Человек-муравей
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7.0
фантастика, боевик
2015, США / Великобритания
Ганмен
Ганмен
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6.0
боевик, триллер, криминал, детектив, драма
2015, Великобритания / Франция / Испания
Вне/себя
Вне/себя
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7.0
триллер, фантастика, драма
2015, США
Скорость: Автобус 657
Скорость: Автобус 657
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7.0
триллер
2015, США
Падение Лондона
Падение Лондона
7.0
криминал, боевик, триллер
2015, США / Великобритания
Выхода нет
Выхода нет
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7.0
боевик, триллер
2015, США
Без границ
Без границ
6.0
комедия, мелодрама
2015, Россия
Стражи Галактики
Стражи Галактики
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8.0
фантастика, боевик, приключения
2014, США
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Случается, что мужчинам приходится то смотреть кино по выбору жен или подруг, то вместе с детьми. А если душа требует более сурового и брутального контента? Что можно посмотреть в чисто мужском кружке – и не просто для релакса, но и с возможностью обсудить шедевр кинематографа?

Пять лучших фильмов для мальчишника

Но ведь сегодня мужские и женские вкусы практически не различаются, вопрос в предпочтениях личности, а не в половой принадлежности. Любительниц исключительно мелодрам, как и любителей только боевиков, найти сложно. Подборка подойдет и для смешанной компании.

«Изгой-один. Звездные войны: Истории», 2016 (США)

Альянсу повстанцев необходим Гален Эрсо, блестящий военный инженер, ныне работающий на Империю и создающий для нее самое мощное оружие в галактике. Но они не знают, как выйти на него, – существует версия, что им поможет его дочь Джин. Но она находится в имперской тюрьме – фальшивое имя и чужие документы не спасли ее от заключения, и вскоре ее транспортируют в трудовой лагерь. Во время перевозки восставшим удается отбить ее у имперцев…

На базе на Явине IV использовалось несколько полноразмерных картонных вырезок истребителей.

«Гоголь. Вий», 2018 (Россия)

Николай находит в вещах следователя Гуро секретную записку о себе самом – и понимает, что тот пытался разгадать тайну его рождения. Он действительно шестой ребенок у своих родителей – предыдущие младенцы умирали при родах или вскоре после них. Барин Василий, желая сохранить жизнь хотя бы одному сыну, заключает соглашение с таинственным незнакомцем с перевязанным носом… Между тем в Диканьку прибывает темный человек, колдун Басаврюк, а затем в деревне пропадает очередная девушка.

Сергей Бадюк в роли Вакулы размахивает не бутафорским, а настоящим кузнечным молотом. А подводные сцены, на счастье исполнителя главной роли Александра Петрова, сняли без воды (актер оценивает погружение в бассейн как физически сложную задачу).

«Ветреная река», 2017 (Великобритания)

Индейская резервация в Вайоминге. Егерь Ламберт идет охотиться на пуму – она нападает на скотину. Но вместо дикой кошки он обнаруживает изнасилованную и убитую девушку-индианку. Расследовать происшествие прибывает единственный человек – Джейн Бэннер, агент ФБР. Группу не посылают, так как судмедэксперт не указал в качестве причины смерти убийство. Джейн просит о помощи и егеря, и местного начальника полиции – и оба принимают предложение о сотрудничестве…

Элизабет Олсен, снимаясь среди белоснежного пейзажа, пережила приступ снежной слепоты.

«Человек-муравей», 2015 (США)

У Скотта Лэнга, выпущенного из тюрьмы, черная полоса: с работы он уволен, бывшая жена со своим новым бойфрендом не позволяют ему даже увидеть дочь. Трое приятелей подают ему идею забраться в некий дом и обчистить сейф. Он вскрывает железный ящик, но вместо денег и ценностей обнаруживает какой-то нелепый костюм. С паршивой овцы хоть шерсти клок… Как выясняется, добыча позволяет тому, кто ее носит, уменьшаться в размерах…

Майкл Дуглас (Хэнк Пим) отметил на съемочной площадке свое 70-летие. Ему достался торт от всей съемочной группы – украшенный глазурью и ползающими по киноленте муравьями (не настоящими!).

«Движение вверх», 2017 (Россия)

1970 год. Мужская баскетбольная сборная СССР встречает нового тренера – Владимира Гаранжина. Тот сразу начинает в команде реформы: обновляет ее, изменяет методику тренировок. Ему мало локальных успехов – он стремится привести советских баскетболистов к желанию обыграть непобедимых американцев на XX Олимпийских играх в ФРГ. Спортивных чиновников напрягают эти прожекты, в команде нездоровая атмосфера, у самого тренера семейные проблемы…

Эпизоды с игрой в баскетбол снимали 6 команд операторов и столько же камер, одна из них «ползала» под потолком на специально разработанной системе тросов. Количество статистов в зале доходило до полумиллиона человек.

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