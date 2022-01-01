Случается, что мужчинам приходится то смотреть кино по выбору жен или подруг, то вместе с детьми. А если душа требует более сурового и брутального контента? Что можно посмотреть в чисто мужском кружке – и не просто для релакса, но и с возможностью обсудить шедевр кинематографа?

Пять лучших фильмов для мальчишника

Но ведь сегодня мужские и женские вкусы практически не различаются, вопрос в предпочтениях личности, а не в половой принадлежности. Любительниц исключительно мелодрам, как и любителей только боевиков, найти сложно. Подборка подойдет и для смешанной компании.

«Изгой-один. Звездные войны: Истории», 2016 (США)

Альянсу повстанцев необходим Гален Эрсо, блестящий военный инженер, ныне работающий на Империю и создающий для нее самое мощное оружие в галактике. Но они не знают, как выйти на него, – существует версия, что им поможет его дочь Джин. Но она находится в имперской тюрьме – фальшивое имя и чужие документы не спасли ее от заключения, и вскоре ее транспортируют в трудовой лагерь. Во время перевозки восставшим удается отбить ее у имперцев…

На базе на Явине IV использовалось несколько полноразмерных картонных вырезок истребителей.

«Гоголь. Вий», 2018 (Россия)

Николай находит в вещах следователя Гуро секретную записку о себе самом – и понимает, что тот пытался разгадать тайну его рождения. Он действительно шестой ребенок у своих родителей – предыдущие младенцы умирали при родах или вскоре после них. Барин Василий, желая сохранить жизнь хотя бы одному сыну, заключает соглашение с таинственным незнакомцем с перевязанным носом… Между тем в Диканьку прибывает темный человек, колдун Басаврюк, а затем в деревне пропадает очередная девушка.

Сергей Бадюк в роли Вакулы размахивает не бутафорским, а настоящим кузнечным молотом. А подводные сцены, на счастье исполнителя главной роли Александра Петрова, сняли без воды (актер оценивает погружение в бассейн как физически сложную задачу).

«Ветреная река», 2017 (Великобритания)

Индейская резервация в Вайоминге. Егерь Ламберт идет охотиться на пуму – она нападает на скотину. Но вместо дикой кошки он обнаруживает изнасилованную и убитую девушку-индианку. Расследовать происшествие прибывает единственный человек – Джейн Бэннер, агент ФБР. Группу не посылают, так как судмедэксперт не указал в качестве причины смерти убийство. Джейн просит о помощи и егеря, и местного начальника полиции – и оба принимают предложение о сотрудничестве…

Элизабет Олсен, снимаясь среди белоснежного пейзажа, пережила приступ снежной слепоты.

«Человек-муравей», 2015 (США)

У Скотта Лэнга, выпущенного из тюрьмы, черная полоса: с работы он уволен, бывшая жена со своим новым бойфрендом не позволяют ему даже увидеть дочь. Трое приятелей подают ему идею забраться в некий дом и обчистить сейф. Он вскрывает железный ящик, но вместо денег и ценностей обнаруживает какой-то нелепый костюм. С паршивой овцы хоть шерсти клок… Как выясняется, добыча позволяет тому, кто ее носит, уменьшаться в размерах…

Майкл Дуглас (Хэнк Пим) отметил на съемочной площадке свое 70-летие. Ему достался торт от всей съемочной группы – украшенный глазурью и ползающими по киноленте муравьями (не настоящими!).

«Движение вверх», 2017 (Россия)

1970 год. Мужская баскетбольная сборная СССР встречает нового тренера – Владимира Гаранжина. Тот сразу начинает в команде реформы: обновляет ее, изменяет методику тренировок. Ему мало локальных успехов – он стремится привести советских баскетболистов к желанию обыграть непобедимых американцев на XX Олимпийских играх в ФРГ. Спортивных чиновников напрягают эти прожекты, в команде нездоровая атмосфера, у самого тренера семейные проблемы…