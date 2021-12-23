Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Донни Йен

Донни Йен

Donnie Yen
Донни Йен
Донни Йен Donnie Yen
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 июля 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Донни Йена

Родился 27 июля 1963 года. Кэнтон, Китай.

Фильмография Донни Йена
Джон Уик 4
Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал 2022, США
0.0
Мулан
Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.0
Ип Ман 4
Ип Ман 4
боевик, биография, драма 2019, Гонконг / Китай
7.0
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2016, США
7.0
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2
приключения, боевик, драма 2016, США
6.0
Ип Ман 2
Ип Ман 2
боевик, биография, исторический 2010, Гонконг
7.0
Кулак легенды: Возвращение Чен Жена
Кулак легенды: Возвращение Чен Жена
исторический, боевик, драма 2010, Гонконг / Китай
7.0
Телохранители и убийцы
Телохранители и убийцы
исторический, боевик, драма 2009, Гонконг / Китай
7.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Релиз четвертой части «Джона Уика» перенесен почти на год Фильм должен был выйти в прокат уже в мае.
Написать
23 декабря 2021 10:45
Стало известно название четвертой части «Джона Уика» В новом фильме ожидается погружение в японскую культуру.
Написать
9 ноября 2021 16:27
Звезда «Мортал Комбат» и «Армии мертвецов» Хироюки Санада получил роль в «Джоне Уике 4» Съемочный процесс должен начаться этим летом.
Написать
18 июня 2021 10:03
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Приложение киноафиши