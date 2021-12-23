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Донни Йен
Донни Йен
Donnie Yen
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Донни Йен
Donnie Yen
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Дата рождения
27 июля 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Донни Йена
Родился 27 июля 1963 года. Кэнтон, Китай.
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Фильмография Донни Йена
Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал
2022, США
0.0
Мулан
фэнтези, драма, боевик
2020, США / Китай / Канада
7.0
Ип Ман 4
боевик, биография, драма
2019, Гонконг / Китай
7.0
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2016, США
7.0
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2
приключения, боевик, драма
2016, США
6.0
Ип Ман 2
боевик, биография, исторический
2010, Гонконг
7.0
Кулак легенды: Возвращение Чен Жена
исторический, боевик, драма
2010, Гонконг / Китай
7.0
Телохранители и убийцы
исторический, боевик, драма
2009, Гонконг / Китай
7.0
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Релиз четвертой части «Джона Уика» перенесен почти на год
Фильм должен был выйти в прокат уже в мае.
Написать
23 декабря 2021 10:45
Стало известно название четвертой части «Джона Уика»
В новом фильме ожидается погружение в японскую культуру.
Написать
9 ноября 2021 16:27
Звезда «Мортал Комбат» и «Армии мертвецов» Хироюки Санада получил роль в «Джоне Уике 4»
Съемочный процесс должен начаться этим летом.
Написать
18 июня 2021 10:03
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