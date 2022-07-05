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Диего Луна
Диего Луна
Diego Luna
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Диего Луна
Diego Luna
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Дата рождения
29 декабря 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Толука-де-Лердо, Мексика
Рост
176 см
Биография Диего Луны
Родился 29 декабря 1979 года. Толука-де-Лердо, Мексика.
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Фильмография Диего Луны
Суперпитомцы
комедия, анимация
2022, США
0.0
Охотники на троллей: Восстание титанов
боевик, приключения, анимация
2021, США
7.0
Ступая во мрак
драма
2020, США
5.0
Дождливый день в Нью-Йорке
драма
2018, США
7.0
Берлин, я люблю тебя
мелодрама, драма
2018, Германия
6.0
Если Бил-стрит могла бы заговорить
драма, мелодрама, криминал
2018, США
6.0
Коматозники
ужасы, фантастика, триллер, драма
2017, США
6.0
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2016, США
7.0
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Создатель сериала «Андор» рассказал о структуре второго сезона
Продления на третий сезон ждать не стоит.
Написать
5 июля 2022 13:27
Диего Луна ведет подрывную деятельность против Галактической империи в трейлере сериала «Андор»
В ролике показали персонажей Стеллана Скарсгарда и Фионы Шоу.
Написать
27 мая 2022 09:32
Создатели сериала «Андор» уже планируют второй сезон, а премьера «Оби-Вана Кеноби» должна состояться в мае
Продолжение шоу с Диего Луной начнут снимать осенью.
Написать
7 февраля 2022 14:04
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