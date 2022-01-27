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Алистэр Петри
Алистэр Петри
Alistair Petrie
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Алистэр Петри
Alistair Petrie
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Дата рождения
30 сентября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Каттерик, Англия, Великобритания
Рост
191 см
Биография Алистэра Петри
Родился 30 сентября 1970 года. Каттерик, Великобритания.
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Фильмография Алистэра Петри
Хеллбой
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
6.0
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2016, США
7.0
Лицо ангела
драма
2014, Великобритания / Италия / Испания
6.0
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Следователь Бойд Холбрук сталкивается с сущим злом в трейлере фильма ужасов «Проклятые»
Картина впервые была показана еще в прошлом году, но за прошедший период ее значительно переработали.
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27 января 2022 16:36
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