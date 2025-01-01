[Повстанцы получили планы Звезды Смерти и пытаются эвакуироваться на Тантив IV. Войска повстанцев пытаются открыть дверь, но электропитание отключается, и дверь остаётся приоткрытой. Войска пытаются взломать дверь, стучат по стеклу и зовут на помощь. Вдруг они слышат звук позади. Повстанцы направляют бластеры в темноту. Слышно глубокое дыхание, затем коридор освещается — появляется Дарт Вейдер, активируя свой световой меч.]

Рядовой повстанец Огонь!

[Войска повстанцев открывают огонь по Вейдеру, который легко отражает выстрелы бластеров. Некоторые выстрелы отражаются обратно в повстанцев, раня двоих. Рядовой стучит по двери.]

Рядовой повстанец Помогите!

[Вейдер идёт вперёд, продолжая отражать огонь и убивая повстанцев. С помощью Силы он поднимает одного из них и швыряет в потолок. Охранник с другой стороны двери бежит на помощь.]

Рядовой повстанец Заело!

[Охранник пытается помочь открыть дверь]

Охранник Альдераана Держитесь!

[Вейдер ловит в руку болт от бластера и швыряет его обратно в повстанца. Затем с помощью Силы вытаскивает бластеры из рук повстанцев и убивает их. Один из рядовых пытается противостоять Вейдеру, но тот душит его силой и швыряет в стену.]

Рядовой повстанец [Обращаясь к охраннику с другой стороны двери] Вот! Вот!

[Протягивает карту данных с планами Звезды Смерти]

Рядовой повстанец Возьми! Возьми!

[Охранник берёт карту данных у рядового, но тот тут же пронзен сзади Вейдером, который с помощью Силы резко открывает дверь. Охранник бросается в шлюз Тантив IV, пока остальные повстанцы сдерживают Вейдера, затем закрывает шлюз.]

Охранник Альдераана Старт!