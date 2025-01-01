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Киноафиша Фильмы Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории Цитаты из фильма Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории

Цитаты из фильма Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории

[повторяющаяся фраза]
Чиррут Имве Я единый с Силой, и Сила — со мной.
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Дарт Вейдер [во время использования силы, чтобы задушить Кренника] Смотри, чтобы амбиции тебя не задушили, директор.
[пускает силу, оставляя Кренника задыхающимся на земле]
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K-2SO [после того, как Джин выстрелила в такого же дроида] Ты знал, что это был не я?
Jyn Erso [очевидно врет] Да. Конечно.
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K-2SO Я буду рядом с тобой.
[Джин смотрит на К-2SO]
K-2SO Кассиан сказал, что я должен.
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Cassian Andor Заставь десятерых чувствовать себя как сотня.
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Jyn Erso У нас есть надежда. Восстания строятся на надежде!
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K-2SO У меня дурное предчувствие насчёт...
Cassian Andor К!
Jyn Erso Тише!
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Cassian Andor К-2! К-2! Где ты?
K-2SO Вот ты где. Я наготове, как просил, но есть одна проблема. Горизонта нет.
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K-2SO Для двух человек было слишком много взрывов, чтобы слиться с толпой.
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Bodhi Rook Это Изгой-Один.
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[из трейлера]
Мон Мотма Самостоятельно с пятнадцати лет; безрассудная, агрессивная и непослушная.
Джин Эрсо Это восстание, не так ли? Я восстаю.
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Chirrut Îmwe [на голову надевают мешок] Ты издеваешься? Я ослеп!
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[из трейлера]
Saw Gerrera Что ты будешь делать, когда они поймают тебя? Что ты будешь делать, если они сломают тебя? Если ты продолжишь бороться, кем ты станешь?
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Saw Gerrera Спасите Повстанцев! Спасите мечту!
🧡
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K-2SO [после того, как задушил Джин за попытку сбежать] Поздравляю. Вас спасают. Пожалуйста, не сопротивляйтесь.
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Baze Malbus Удачи!
Chirrut Îmwe Мне не нужна удача! У меня есть ты!
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K-2SO Твоё поведение, Джин Эрсо, постоянно непредсказуемо.
🧡
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Stormtrooper #1 Куда вы ведёте этих пленников?
K-2SO [указывая на Джин и Кассиана] Это пленники.
Stormtrooper #1 Да. Куда вы их ведёте?
K-2SO Я... веду их... чтобы посадить в тюрьму... в тюрьму.
Cassian Andor Он ведёт нас в...
K-2SO [шлёпает его] Тихо! И ещё одно слово — и получишь по лицу снова.
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Штурмовик №5 Эй, ты слышал слухи?
Штурмовик №6 Да, Т-15 признали устаревшими.
Штурмовик №5 Ну наконец-то.
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Jyn Erso Они даже не подозревают, что мы идём. У них нет причин нас ждать. Если доберёмся до земли — возьмём следующий шанс. И следующий. И так до победы... или пока шансы не исчерпаются.
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Orson Krennic [при встрече с Дартом Вейдером] Я доставил оружие, которое запросил Император. Заслуживаю аудиенции, чтобы удостовериться, что он понимает его поразительный... потенциал.
Darth Vader Его способность создавать проблемы уже доказана. Город уничтожен... Имперское сооружение открыто атаковано.
Orson Krennic Именно губернатор Таркин предложил провести испытание.
Darth Vader Вас сюда не призвали унижаться, директор Кренник.
Orson Krennic Нет, это...
Darth Vader Звезды смерти не существует. Сенат проинформирован, что Джедха разрушена в результате горной аварии.
Orson Krennic [смиренно] Да, мой господин.
Darth Vader Я ожидаю, что вы не успокоитесь, пока не убедите Императора, что Гейлен Эрсо никоим образом не скомпрометировал это оружие.
🧡
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Jyn Erso [из праздничного ролика] Пусть Сила будет с нами.
🧡
👏
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🥱
[из трейлера]
K-2SO Капитан сказал, что ты — наш союзник. Я не убью тебя.
Джин Эрсо [очевидно с облегчением] Спасибо.
🧡
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Chirrut Îmwe И я не боюсь ничего. Ведь всё так, как велит Сила.
[атакует штурмовиков]
🧡
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🥱
Chirrut Îmwe Ищи Силу...
Baze Malbus Чиррут.
Chirrut Îmwe ...и ты всегда найдёшь меня.
🧡
👏
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Jyn Erso Я не привыкла, что люди остаются рядом, когда всё идёт наперекосяк.
Cassian Andor Добро пожаловать домой.
🧡
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🥱
K-2SO [относится к бластеру, который есть у Джин] Хотите узнать, какова вероятность, что она применит его против вас?
[Кэссиан просто смотрит на K-2SO]
K-2SO Высока.
Cassian Andor Пойдём.
K-2SO Очень высока.
🧡
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[последние слова]
Пилот блокады Ваше Высочество. Передача, которую мы получили.
[передаёт ей карту с данными]
Пилот блокады Что они нам прислали?
Принцесса Лея Надежду.
🧡
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Соу Геррера Ты можешь смотреть, как имперский флаг царит над всей галактикой?
Джин Эрсо Проблемы нет, если не смотреть вверх.
🧡
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Galen Erso Джин, моя Звёздная Пыль, я не могу представить, что ты обо мне думаешь. Когда меня забрали, я столкнулся с горькой правдой. Мне сказали, что скоро Кренник заберёт и тебя. Со временем я понял, что ты либо мертва, либо так хорошо спрятана, что он тебя никогда не найдёт. Я знал, если бы я отказался работать, если бы покончил с собой, то это было бы лишь вопросом времени, прежде чем Кренник поймёт, что я больше не нужен для завершения проекта. Поэтому я сделал то, чего никто не ожидал. Я солгал. Я научился лгать. Я сыграл роль побеждённого человека, смирившегося с убежищем своей работы. Я сделал себя незаменимым, и всё это время закладывал основу своей мести. Мы называем это Звездой Смерти. Нет лучшего имени... и скоро наступит день, когда она будет развязана.
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Chirrut Îmwe [Бэйзу Мальбусу] Ты чуть не застрелил меня.
Baze Malbus Не за что.
🧡
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Jyn Erso [ответ на вопрос о шансах Повстанцев против Звезды Смерти] Какие у нас шансы? Вопрос в другом — какой у нас выбор? Бежать, прятаться, умалять о пощаде, разбрасывать силы. Ты уступаешь врагу такой злобы и мощи и обречёшь галактику на вечное рабство. Время сражаться — сейчас! Каждая потерянная секунда — ещё один шаг к пеплу Джедды.
🧡
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Bodhi Rook Там планетарный защитный щит с единственными главными воротами. Этот шаттл должен быть оснащён кодом доступа, который позволит нам пройти.
K-2SO Если только Империя не отметила его просроченным.
Jyn Erso А если отметила?
Bodhi Rook Тогда ворота закрыты. И нас всех уничтожат в холодной, тёмной бездне космоса.
K-2SO Не меня... Я могу выжить в космосе.
🧡
👏
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🥱
Cassian Andor [имеется в виду бластер Джин] Откуда у тебя это?
Jyn Erso Я нашла.
K-2SO Мне кажется, этот ответ расплывчат и неубедителен.
🧡
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🥺
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🥱
Chirrut Îmwe Самые сильные звёзды имеют сердца из кибера.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Galen Erso [выходит из дома, чтобы встретить Кренника] Что тебе нужно?
Orson Krennic Работа застопорилась. Нам нужно, чтобы ты вернулся.
Galen Erso [не соглашается] Я не буду этого делать, Кренник.
Orson Krennic Мы были на пороге величия. Почти достигли мира и безопасности для всей галактики.
Galen Erso Ты путаешь мир с террором.
Orson Krennic Ну, с чего-то же надо начинать.
🧡
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Mon Mothma Несмотря на то, что говорят другие, война неизбежна.
Bail Organa Да, я согласен. Мне нужно вернуться на Алдераан и сообщить моим людям, что мира не будет. Нам понадобится каждое преимущество.
Mon Mothma Твой друг... джедай.
Bail Organa Он хорошо служил мне во времена Клоновых войн и с тех пор скрывается после чисток Императора. Да, я пришлю его.
Mon Mothma Тебе нужен человек, которому можно доверять.
Bail Organa Я доверил бы ей свою жизнь.
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Контролёр полётов повстанцев [по радио] Какой у вас позывной, пилот?
Боди Рук Эм...
Джин Эрсо Нам нужно идти.
Боди Рук Это, эм...
Джин Эрсо Скажи что-нибудь. Давай.
Боди Рук Роуг. Роуг Уан.
Контролёр полётов повстанцев Роуг Уан? Роуг Уана не существует.
К-2SO Ну, теперь существует.
🧡
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🥺
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K-2SO Удивительно, что ты так переживаешь за мою безопасность.
Jyn Erso Нет, я просто боюсь, что они промахнутся мимо тебя... и попадут в меня.
K-2SO [тихо, чтобы Джин не слышала] Мне это не кажется таким уж плохим.
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Джин Эрсо Ты солгала насчёт того, зачем мы сюда пришли, и солгала насчёт того, почему пошла одна.
Кассиан Андор У меня был шанс нажать на курок, но сделал ли я это?
[глядя на Чиррута и Бэйза]
Кассиан Андор *Сделал* ли?
Джин Эрсо Ты могла бы и сделать. Мой отец был живым доказательством, а ты поставила его под угрозу. Это бомбы Альянса его убили.
Кассиан Андор У меня были приказы. Приказы, которым я не подчинился. Но ты этого не поймёшь.
Джин Эрсо Приказы? Когда знаешь, что они неправильные? Ты ничем не лучше штурмовика.
Кассиан Андор Что ты знаешь? Не у всех есть возможность выбирать, когда и о чём заботиться. Вдруг для тебя Повстанцы стали настоящими. Некоторые из нас живут этим. Я в этой борьбе с шести лет. Ты не единственная, кто всё потерял. Некоторые просто решили что-то с этим сделать.
Джин Эрсо Ты не выкрутишься словами.
Кассиан Андор Мне это и не нужно.
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Mon Mothma [из трейлера] У нас для вас задание. Скоро испытание нового оружия. Нам нужно понять, что это такое, и как его уничтожить.
🧡
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[из трейлера]
Chirrut Îmwe Поймай этот момент. Сила сильна.
🧡
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Baze Malbus Ты не выглядишь довольным.
Jyn Erso Они предпочитают сдаться.
Baze Malbus А ты?
Chirrut Îmwe Она хочет сражаться.
Bodhi Rook И я тоже. Все мы этого хотим.
Chirrut Îmwe Сила сильна.
Jyn Erso Не уверен, что нас четверых достаточно.
Baze Malbus Сколько нам нужно?
Jyn Erso О чем ты говоришь?
[он показывает на что-то позади нее; обернувшись, она видит Кассиана и разнородную группу повстанцев]
Cassian Andor Они бы тебе никогда не поверили.
Jyn Erso Спасибо за поддержку.
Cassian Andor Но я верю. Мы готовы пойти на это. Некоторые из нас — ну, большинство — совершали ужасные вещи ради Повстанцев. Шпионы, диверсанты, убийцы. Все, что я сделал — я сделал ради Повстанцев. И каждый раз, когда я отворачивался от того, что хотел забыть, я говорил себе, что делаю это ради дела, в которое верю. Ради дела, которое того стоит. Без этого мы потеряны. Все, что мы сделали, было бы напрасно. Я не смогу смотреть себе в глаза, если сдамся сейчас. Никто из нас не сможет.
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Grand Moff Tarkin Повелитель Вейдер займётся флотом. Цель — база на Скариифе. Одновременный запуск реакторов... Можно открывать огонь.
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Джин Эрсо Они называют это Звездой Смерти. Но они даже не подозревают... что её можно уничтожить.
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Admiral Raddus Изгой-Один, да пребудет с вами Сила.
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K-2SO Вижу, Совет отправляет тебя с нами на Джедду.
Jyn Erso Похоже на то.
K-2SO Плохая идея. Так думаю я, так думает и Кассиан. Что я могу знать? Моя специализация — стратегический анализ.
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K-2SO Я могу слиться с толпой. Я — имперский дроид. Город под оккупацией Империи.
Jyn Erso Половина местных хочет тебя перепрограммировать. Другая половина — прострелить тебе голову.
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[из трейлера]
Джин Эрсо Времени почти нет. С каждым днем они становятся сильнее.
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General Draven Вы сейчас называете себя Лианой Холлик. Верно? Владение несанкционированным оружием. Подделка имперских документов. Отягчающее нападение. Побег из-под стражи. Сопротивление аресту. Представьте, если бы Имперские власти узнали, кто вы на самом деле, Джин Эрсо. Это ваше настоящее имя, не так ли? Джин Эрсо, дочь Гейлена Эрсо? Известный имперский сотрудник в области разработки оружия.
Jyn Erso Что это?
Mon Mothma Это шанс начать с чистого листа. Мы думаем, вы можете нам помочь. Это капитан Кассиан Андор, Разведка Повстанцев.
Cassian Andor Когда вы в последний раз связывались с отцом?
Jyn Erso Пятнадцать лет назад.
Cassian Andor Есть предположения, где он был всё это время?
Jyn Erso Хотелось бы думать, что он умер. Так проще.
Cassian Andor Проще чем что? Что он был орудием имперской военной машины?
Jyn Erso У меня никогда не было роскоши политических взглядов.
Cassian Andor Правда? Когда вы в последний раз общались с Соу Герерой?
Jyn Erso Это было давно.
Cassian Andor Но он вас помнит. Не так ли? Он может согласиться встретиться с вами, если вы придёте как друг.
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Orson Krennic [загоняет Джин в угол и целится в неё из бластера] Кто ты?
Jyn Erso Ты знаешь, кто я. Я Джин Эрсо, дочь Гейлена и Лиры. Ты проиграл.
Orson Krennic [саркастично] О, да? Проиграла я?
Jyn Erso Месть моего отца: он заложил недостаток в Звезде Смерти. Он поставил фитиль в самое сердце вашей машины. И я только что рассказала всей галактике, как его зажечь.
Orson Krennic Щит поднят. Твой сигнал никогда не достигнет базы Повстанцев. Все твои корабли здесь будут уничтожены. Я теряю только время. *Ты*, же, умрёшь вместе с Повстанческими.
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[наблюдая, как Звезда Смерти уничтожает город Джедха]
Orson Krennic О, это прекрасно.
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Jyn Erso [поиск чертежей Звезды Смерти] «Звездная пыль». Вот и всё.
Cassian Andor Откуда ты это знаешь?
Jyn Erso Потому что это я.
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Orson Krennic [с раздражением, Таркину] Мы стоим здесь посреди *моих* достижений! Не твоих!
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Orson Krennic [наблюдая взрывы по всей базе на Скарии; сначала персонал ничего не предпринимает] Мы слепы, что ли?! Развернуть гарнизон! ВПЕРЁД!
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Rebel present in the Council [о Джин] Что она предлагает?
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Saw Gerrera Джин. Это действительно ты? Не верю своим глазам!
Jyn Erso Должно быть, сюрприз.
Saw Gerrera Мы всё ещё друзья, да?
Jyn Erso В последний раз, когда я тебя видел, ты дал мне нож и заряженный бластер и сказал ждать в бункере до рассвета.
Saw Gerrera Я знал, что ты в безопасности.
Jyn Erso Ты оставил меня.
Saw Gerrera Ты уже была лучшим бойцом в моём отряде.
Jyn Erso Мне было шестнадцать!
Saw Gerrera Я тебя защищал!
Jyn Erso Ты меня бросил!
Saw Gerrera Ты была дочерью офицера Имперской разведки. Люди начали это понимать. Те, кто хотел использовать тебя как заложницу. Ни дня не проходит, чтобы я не думал о тебе. Но сегодня... из всех дней... Это ловушка, не так ли?
Jyn Erso Что?
Saw Gerrera Пилот. Сообщение. Всё это.
[делая глубокий вдох из кислородного баллона]
Saw Gerrera Они прислали тебя? Ты пришла сюда... чтобы убить меня? Во мне уже мало жизни.
Jyn Erso Союз хочет моего отца. Думают, он отправил тебе сообщение о оружии. Полагают, что, послав меня, ты им поможешь.
Saw Gerrera Так чего ты хочешь, Джин?
Jyn Erso Они хотели встречи — она у них есть. Я выхожу из игры. Остальные делайте, что хотите.
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Orson Krennic [Лира появляется с бластером после того, как Гален сказал, что она погибла] О, смотри! Вот и Лира. Вернулась из мёртвых. Это чудо.
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Cassian Andor Храм разрушен, но она там будет ждать. Мы скажем ей твоё имя и надеемся, что это приведёт к встрече с Со.
Jyn Erso Надежда?
Cassian Andor Да. Восстание держится на надежде.
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Orson Krennic Тебя трудно найти, Гэлен. А фермерство... Серьёзно? Человек с твоими талантами?
Galen Erso Это спокойная жизнь.
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Grand Moff Tarkin Нам нужно заявление, а не манифест. Сегодня достаточно Святого Города.
🧡
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Cassian Andor [Джин] Пилот говорит, что его послал твой отец.
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Baze Malbus Здесь больше нет джедаев. Только мечтатели, как этот дурак.
Chirrut Îmwe Сила меня защитила.
Baze Malbus Я тебя защитил.
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C-3PO Скарииф? Они собираются на Скарииф? Почему мне никто ничего не говорит, R2?
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Bodhi Rook Здесь Изгой-Один, вызываю любые корабли Альянса, кто меня слышит. Есть кто-нибудь? Здесь Изгой-Один, приём!
Admiral Raddus Здесь адмирал Раддус, Изгой-Один. Слышим вас.
Bodhi Rook У нас есть планы. Они нашли планы Звезды Смерти. Их надо передать с радиотелеграфной башни. Нужно отключить энергетический щит. Это единственный способ, чтобы они смогли пройти.
Admiral Raddus [своему второму пилоту] Вызови корвет Хаммерхед. У меня есть идея.
Bodhi Rook Это для тебя, Гален.
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Grand Moff Tarkin Самое неприятное в нарушении безопасности на Джедде, директор Кренник. После стольких неудач и задержек — и вот ещё это. Ходят слухи по городу. Похоже, вы потеряли весьма разговорчивого грузового пилота. Если Сенат узнает о нашем проекте, бесчисленные системы присоединятся к Повстанцам.
Orson Krennic Когда станция будет готова, губернатор Таркин, Сенат будет малоинтересен.
Grand Moff Tarkin «Когда» стало «сейчас», директор Кренник. Император не потерпит больше задержек. Вы сделали время союзником Повстанцев. Предлагаю решить обе проблемы одновременно — немедленным испытанием оружия. В случае провала вам придётся объясняться перед куда менее терпеливой аудиторией.
Orson Krennic [смотрит на Таркина] Я не подведу.
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Бэйз Малбус Что за ловушка? Ты же говорил, что твой отец сделал ловушку.
Джин Эрсо Реактор. Он заложил там слабое место. Прятал это годами. Он сказал, что если взорвать реактор, модуль, вся система рухнет. Нужно передать это Альянсу.
Кэссиан Андор Я уже передал.
Джин Эрсо Они должны знать, что есть способ уничтожить это дерьмо. Им нужно попасть на Скариф, чтобы забрать чертежи.
Кэссиан Андор Я не могу рисковать отправкой этого. Мы в самом сердце Имперской территории.
Джин Эрсо Тогда мы найдём его и приведём сюда. Пусть он скажет им сам.
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Cassian Andor Это не работает, К!
K-2SO Правая рука.
[Кэссиан кладёт другую руку Джин на панель, и дверь открывается]
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Джин Эрсо [имеется в виду K-2SO] Может, нам пора оставить стрельбу в стороне.
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K-2SO [после того, как Чиррут одолел группу штурмовиков] Врагов нет.
[Бэйз поднимает оружие]
K-2SO Один враг!
Jyn Erso [встает защитной стойкой перед К-2] Он с нами.
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Galen Erso Я люблю тебя, Звёздная Пыль.
Young Jyn Я тоже люблю тебя, папа.
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Cassian Andor Ты встречался с К-2?
Jyn Erso Очаровательно.
Cassian Andor Он говорит всё, что у него на микросхемах. Это побочный эффект перепрошивки.
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Jyn Erso Мы можем победить тех, кто это сделал. Я видел послание моего отца. Они называют это Звездой Смерти. Но они даже не подозревают, что есть способ её уничтожить. Ты ошибаешься насчёт моего отца.
Cassian Andor Он действительно её построил.
Jyn Erso Потому что знал — они сделают это без него. Мой отец сделал выбор. Он пожертвовал собой ради Повстанцев. Он устроил ловушку внутри неё.
[Бодхи]
Jyn Erso Вот почему он послал тебя — чтобы ты передал это послание.
Cassian Andor Где оно? Где это послание?
Jyn Erso Это было голограммой.
Cassian Andor У тебя есть это послание, да?
Jyn Erso [качая головой в отрицание] Всё произошло так быстро.
Cassian Andor [Бодхи] Ты видел его?
[Бодхи качает головой в отрицание]
Jyn Erso Ты мне не веришь?
Cassian Andor Я не тот, кого надо убеждать.
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Гранд-Мофф Таркин [когда Звезда Смерти приближается к Джедхе] Император ожидает моего доклада.
Орсон Кренник Можно было бы надеяться, что он и лорд Вейдер пришли сюда по такому случаю.
Гранд-Мофф Таркин Я посчитал разумным избавить вас от возможного конфуза.
Орсон Кренник Ваши опасения совершенно необоснованны.
Гранд-Мофф Таркин Если сказать это, оно сразу станет правдой.
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Cassian Andor У меня был контакт. Один из повстанцев Соу. Но он просто исчез. Его сестра будет его искать.
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[гуляем по городу Джедха в поисках Соу Гэрреры]
Jyn Erso Ты вдруг как-то напряжённо выглядишь.
Cassian Andor Нужно поторопиться. Этот город вот-вот взорвётся.
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Tivik Я уже собирался уходить.
Cassian Andor Я пришёл как можно быстрее.
Tivik Мне нужно вернуться на корабль. Идти со мной.
Cassian Andor Обратно на Джедду?
Tivik Они уйдут без меня.
Cassian Andor [останавливая Тивика, когда он пытается уйти] Полегче. У тебя новости с Джедды. Пошли.
Tivik Имперский пилот, один из грузчиков, он дезертировал вчера. Говорит, что они делают оружие. Кибер-кристаллы — вот для чего.
Cassian Andor Какое оружие?
Tivik Слушай, мне надо идти.
Cassian Andor [Тивик снова пытается уйти] Какое *именно* оружие?
Tivik Уничтожитель планет! Так он это назвал.
Cassian Andor Уничтожитель планет?
Tivik Кто-то по имени Эрсо послал его. Старый знакомый Соу.
Cassian Andor Гейлен Эрсо?
Tivik Не знаю! Когда мы уходили, они искали Соу.
Cassian Andor Кто ещё знает об этом?
Tivik Понятия не имею. Всё разваливается. Соу прав — шпионов полно.
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Admiral Raddus Я говорю — давайте сражаться!
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Jyn Erso Что с разрушителем?
Cassian Andor Это из-за твоего старого друга, Соу Герреры. Он атакует грузовые перевозки.
Jyn Erso Что они везут?
Cassian Andor Скорее, что уносят? Кибер-кристалл. Всё, что могут найти. Мы гадали, зачем они разбирают храм. Теперь понятно. Это топливо для оружия.
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[первые строки]
[имперский космический шаттл летит к ферме на Ла'му, а юная Джин убегает в страхе, увидев его]
Молодая Джин [заходя в дом] Мама?
Лира Эрсо Мы знаем.
Гейлен Эрсо Джин, собирай вещи. Пора.
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K-2SO Почему ей дают бластер, а мне нет?
Cassian Andor Что?
Jyn Erso Я умею им пользоваться.
Cassian Andor Вот чего я и боюсь. Дай сюда.
Jyn Erso Мы едем на Джедху. Там война.
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Baze Malbus [пока Чиррут повторяет свою мантру «Сила со мной»] Он молится, чтобы дверь открылась.
Chirrut Îmwe Его это беспокоит, потому что он знает — это возможно.
[Бэйз презрительно фыркает]
Chirrut Îmwe Бэйз Малбус когда-то был самым преданным из всех Защитников.
Cassian Andor Начинаю думать, что у Силы и у меня разные приоритеты.
Chirrut Îmwe Спокойно, капитан. Мы бывали в клетках похуже этой.
Cassian Andor Для меня это впервые.
Chirrut Îmwe Тюрьма бывает разной, капитан. Я чувствую, что свою ты носишь с собой, куда бы ни пошёл.
🧡
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General Draven [Джин] Время поджимает, девчонка. Если тебе нечего сказать, мы вернём тебя туда, где нашли.
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Chirrut Îmwe Твоя нога в порядке?
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Cassian Andor Ты думаешь — кто-нибудь слушает?
Jyn Erso Я думаю, да. Кто-то там есть.
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Генерал Дрейвен [после того, как Кэссиану приказали вытащить Гэллена] Гэллен Эрсо — ключевая фигура в оружейной программе Империи. Забудь всё, что слышал там. Никакой эвакуации не будет. Найдёшь его... убьёшь на месте.
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[Повстанцы получили планы Звезды Смерти и пытаются эвакуироваться на Тантив IV. Войска повстанцев пытаются открыть дверь, но электропитание отключается, и дверь остаётся приоткрытой. Войска пытаются взломать дверь, стучат по стеклу и зовут на помощь. Вдруг они слышат звук позади. Повстанцы направляют бластеры в темноту. Слышно глубокое дыхание, затем коридор освещается — появляется Дарт Вейдер, активируя свой световой меч.]
Рядовой повстанец Огонь!
[Войска повстанцев открывают огонь по Вейдеру, который легко отражает выстрелы бластеров. Некоторые выстрелы отражаются обратно в повстанцев, раня двоих. Рядовой стучит по двери.]
Рядовой повстанец Помогите!
[Вейдер идёт вперёд, продолжая отражать огонь и убивая повстанцев. С помощью Силы он поднимает одного из них и швыряет в потолок. Охранник с другой стороны двери бежит на помощь.]
Рядовой повстанец Заело!
[Охранник пытается помочь открыть дверь]
Охранник Альдераана Держитесь!
[Вейдер ловит в руку болт от бластера и швыряет его обратно в повстанца. Затем с помощью Силы вытаскивает бластеры из рук повстанцев и убивает их. Один из рядовых пытается противостоять Вейдеру, но тот душит его силой и швыряет в стену.]
Рядовой повстанец [Обращаясь к охраннику с другой стороны двери] Вот! Вот!
[Протягивает карту данных с планами Звезды Смерти]
Рядовой повстанец Возьми! Возьми!
[Охранник берёт карту данных у рядового, но тот тут же пронзен сзади Вейдером, который с помощью Силы резко открывает дверь. Охранник бросается в шлюз Тантив IV, пока остальные повстанцы сдерживают Вейдера, затем закрывает шлюз.]
Охранник Альдераана Старт!
[Солдаты на борту отключают стыковочные зажимы, позволяя Тантив IV уйти в отрыв.]
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Lyra Erso Ты не заберёшь его.
Orson Krennic Нет, конечно нет. Я забираю всех вас. Все пойдёте. Ты, твой ребёнок. Все будете жить в комфорте.
Lyra Erso В заложниках.
Orson Krennic В героях Империи.
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Orson Krennic У них ребёнок! *Найдите его*!
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Saw Gerrera [молодой Джин] Моё дитя! Иди. Иди. Нас ждёт долгий путь.
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K-2SO Что я могу знать? Я запрограммирован на стратегию.
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Jyn Erso Скажи, что у тебя есть запасной план.
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
Донни Йен
Донни Йен
Donnie Yen
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
James Earl Jones
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Felicity Jones
Диего Луна
Диего Луна
Diego Luna
Риз Ахмед
Риз Ахмед
Riz Ahmed
Женевьев О’Рейли
Женевьев О’Рейли
Genevieve O'Reilly
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Цзянь Вэнь
Цзянь Вэнь
Jiang Wen
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон
Ben Mendelsohn
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Mads Mikkelsen
Джимми Смитс
Джимми Смитс
Jimmy Smits
Тони Гилрой
Tony Gilroy
Стивен Стэнтон
Стивен Стэнтон
Stephen Stanton
Алистэр Петри
Алистэр Петри
Alistair Petrie
Энтони Дэниелс
Энтони Дэниелс
Anthony Daniels
Дэниэл Мейс
Дэниэл Мейс
Daniel Mays
Валин Кэйн
Валин Кэйн
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