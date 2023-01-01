Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Планета обезьян: Война
Фильмы похожие на Планета обезьян: Война
War of the Planet of the Apes
Планета обезьян: Война
2017 / США
Смотреть трейлер
7.3
Оцените
59
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Планета обезьян: Война
Вся информация о фильме
Планета обезьян: Революция
триллер, фантастика, боевик, драма
2014, США
6.0
Планета Обезьян
приключения, триллер, фантастика, боевик
2001, США
6.0
Годзилла 2: Король монстров
фантастика, боевик, приключения
2019, США
7.0
Маугли: Легенда джунглей
драма, приключения, семейный
2018, США
6.0
Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези
2017, США
7.0
Мир Юрского периода
боевик, триллер, приключения, фантастика
2015, США
7.0
Годзилла
ужасы, фантастика, боевик
2014, США
5.0
Тихоокеанский рубеж
боевик, фантастика, приключения
2013, США
7.0
Живая сталь
драма, боевик
2011, США
8.0
Восстание планеты обезьян
фантастика, боевик, приключения
2011, США
7.0
Кинг Конг
драма, фантастика, приключения, боевик
2005, США
7.0
Битва за планету обезьян
боевик, фантастика
1973, США
5.0
Завоевание планеты обезьян
боевик, фантастика
1972, США
6.0
Бегство с планеты обезьян
1971, США
6.0
Под планетой обезьян
боевик, фантастика
1970, США
7.0
Планета обезьян
фантастика, приключения
1968, США
7.0
Годзилла
фантастика, анимация, триллер
1954, Япония
5.0
Планета обезьян
боевик, фантастика
,
0.0
Монстро
боевик, триллер, драма, фантастика
2008, США
7.0
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик
2019, США
6.0
Бэтмен 2
фантастика, боевик, криминал
2025, США
0.0
Бэтмен
фантастика, боевик, криминал
2022, США
7.0
Поезд на Париж
драма
2018, США
5.0
Веном 2
фантастика, боевик
2021, США
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить