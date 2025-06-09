Отзывы о мультфильме
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Группа животных восстаёт против своих хозяев-людей и захватывает ферму. После того, как их восстание закончилось, они сталкиваются с новыми испытаниями под руководством хитрой свиньи по имени Наполеон. Это ситуация, заставляет их найти в себе мужество противостоять Наполеону.
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Netflix первоначально приобрёл права на распространение в 2018 году, но впоследствии отказался от них.