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Постер мультфильма Скотный двор
5.7
Скотный двор - Трейлер
Киноафиша Фильмы Скотный двор
5.7

Скотный двор

, 2025
Animal Farm
США / анимация, комедия, драма / 18+
Трейлеры
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Постер мультфильма Скотный двор
5.7
Пойду 1
Не пойду 0
Скотный двор - Трейлер
Скотный двор  Трейлер

О фильме

Группа животных восстаёт против своих хозяев-людей и захватывает ферму. После того, как их восстание закончилось, они сталкиваются с новыми испытаниями под руководством хитрой свиньи по имени Наполеон. Это ситуация, заставляет их найти в себе мужество противостоять Наполеону.

В ролях

Сет Роген
Сет Роген
Napoleon
Киран Калкин
Киран Калкин
Squealer
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Boxer
Энди Серкис
Энди Серкис
Rooster
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Mr. Whymper
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Freida Pilkington
Кэтлин Тёрнер
Кэтлин Тёрнер
Benjamin
Джим Парсонс
Джим Парсонс
Sheep
Гейтен Матараццо
Гейтен Матараццо
Lucky
Лаверн Кокс
Лаверн Кокс
Snowball
Иман Веллани
Иман Веллани
Tammy
Иман Веллани
Иман Веллани
Tammy
Режиссер Энди Серкис
Сценарист Николас Столлер, Руперт Уайатт, Джордж Оруэлл
Композитор Эйтор Перейра
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 11 июля 2025
Премьера в мире 9 июня 2025
Дата выхода
2 июля 2026 Австралия PG
30 апреля 2026 Бахрейн
28 мая 2026 Бразилия 10
17 июля 2026 Великобритания
4 июня 2026 Израиль
11 декабря 2026 Испания
1 мая 2026 Канада PG
30 апреля 2026 Катар
18 сентября 2026 Латвия
9 октября 2026 Литва
15 мая 2026 ОАЭ 18TC
30 апреля 2026 Пуэрто-Рико PG
1 мая 2026 США PG
11 июня 2026 Сингапур PG
25 сентября 2026 Турция
27 августа 2026 Украина
14 мая 2026 Чехия
25 сентября 2026 Эстония
Сборы в мире $6 259 778
Производство Aniventure, Cinesite, Imaginarium Productions
Другие названия
Animal Farm, Rebelión en la granja, La ferme des animaux, A Revolução dos Bichos, Farma zvířat, Folwark zwierzęcy, Hayvan Çiftliği, Khavat Ha'Kha'yot, La fattoria degli animali, Životinjska Farma, Zvieracia farma, Η φάρμα των ζώων, Звіроферма: Місія на виживання, Скотный двор, 動物農場, 動物農莊, 新世紀動物農莊, Animal Farm: A Cautionary Tail, مزرعة الحيوان, A Revolução dos Bichos: Uma Fábula de George Orwell, A Revolução dos Bichos: Um Conto de Caudas

Рейтинг мультфильма

5.7
Оцените 15 голосов
2.9 IMDb
Место в рейтинге
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Трейлеры мультфильма

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Скотный двор - Трейлер
Скотный двор Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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