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Бэтмен 2
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Бэтмен 2,
США
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Сиквел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
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Режиссер
Мэтт Ривз
В ролях
Роберт Паттинсон
Джеффри Райт
Энди Серкис
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Мировые сборы «Бэтмена» приближаются к $600 млн
За третий уик-энд фильм с Робертом Паттинсоном заработал $50 млн.
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21 марта 2022 15:34
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