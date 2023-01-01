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Планета обезьян: Война Планета обезьян: Война
Киноафиша Фильмы Планета обезьян: Война Планета обезьян: Война, 2017: актеры и роли
War of the Planet of the Apes Планета обезьян: Война 2017 / США
7.3 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Планета обезьян: Война, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мэтт Ривз Мэтт Ривз Matt Reeves
В ролях
Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Woody Harrelson Гэбриел Чаварриа Гэбриел Чаварриа Gabriel Chavarria Джуди Грир Джуди Грир Judy Greer Стив Зан Стив Зан Steve Zahn Сара Каннинг Сара Каннинг Sara Canning Тай Олссон Тай Олссон Ty Olsson Амия Миллер Амия Миллер Amiah Miller
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