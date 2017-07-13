Пятнадцать лет назад человечество, столь могущественное и высокотехнологичное, в ходе научного эксперимента отплатило достойную цену за свою неумеренную гордыню. Пытаясь играть в Бога, и не перечитывать Стругацких, американский учёный Уилл Родман проводил опыты над шимпанзе с целью нарушить упорядоченный ход естественного отбора и создать лекарство от болезни Альцгеймера. Исследования не увенчались успехом, зато повлекли за собой необратимые последствия. Спустя десять лет новое…
вообще было не интересно смотреть и несколько раз было желание выключить!
2 балла из 10ти!
много компьютерной графики! у меня отсутствовало ощущения реальности!
сюжет странный и пустой(кроме неоправданной агрессии в действии героев и постоянной злости в глазах Цезаря, не увидел ничего)! игру актёров оставляю без оценки!
лучше пересмотрю "Планету Обезьян" 70х годов!
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