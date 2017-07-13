Наша рецензия

Пятнадцать лет назад человечество, столь могущественное и высокотехнологичное, в ходе научного эксперимента отплатило достойную цену за свою неумеренную гордыню. Пытаясь играть в Бога, и не перечитывать Стругацких, американский учёный Уилл Родман проводил опыты над шимпанзе с целью нарушить упорядоченный ход естественного отбора и создать лекарство от болезни Альцгеймера. Исследования не увенчались успехом, зато повлекли за собой необратимые последствия. Спустя десять лет новое…