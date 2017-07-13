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Планета обезьян: Война Планета обезьян: Война
Киноафиша Фильмы Планета обезьян: Война Отзывы о фильме «Планета обезьян: Война»
War of the Planet of the Apes Планета обезьян: Война 2017 / США
7.3 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Планета обезьян: Война»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Пятнадцать лет назад человечество, столь могущественное и высокотехнологичное, в ходе научного эксперимента отплатило достойную цену за свою неумеренную гордыню. Пытаясь играть в Бога, и не перечитывать Стругацких, американский учёный Уилл Родман проводил опыты над шимпанзе с целью нарушить упорядоченный ход естественного отбора и создать лекарство от болезни Альцгеймера. Исследования не увенчались успехом, зато повлекли за собой необратимые последствия. Спустя десять лет новое…

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Наталия Оленченко 13 июля 2017, 16:48
Оценка
Фильм очень понравился!
13 июля 2017, 16:48 Ответить
Nikolay Delv 14 июля 2017, 12:02
Оценка
Очень слабый сюжет, предыдущие части были гораздо интереснее и лучше проработаны
14 июля 2017, 12:02 Ответить
Nikolay Delv 14 июля 2017, 12:05
Оценка
Ну и название фильма не совсем отражает содержание, войны обезьян и людей в фильме нет, к сожалению
14 июля 2017, 12:05 Ответить
hopper74 15 июля 2017, 23:50
Оценка
Фильм откровенно слабый. Очень затянут сюжет. Много нелогичного и непродуманного в сюжете. Мало динамики. Разве что игра актеров заслуживает внимания. Однозначно не советую этот фильм к просмотру.
15 июля 2017, 23:50 Ответить
Константин Грачёв 20 июля 2017, 02:04
Оценка
По сравнению с другими частями что-то не очень вышло, как-то незатейливо и немного "сопливо", на один раз, можно и дома посмотреть )
20 июля 2017, 02:04 Ответить
oksa_sevast 23 июля 2017, 20:01
Фильм не стоит внимания. Еле хватило терпения досидеть до конца сеанса. Сюжет не то что слабый...его практически нет. Ещё раз убеждаюсь, что реклама-двигатель торговли))))
23 июля 2017, 20:01 Ответить
Андрей 29 октября 2017, 12:30
Оценка
отвратительный фильм!
вообще было не интересно смотреть и несколько раз было желание выключить!
2 балла из 10ти!
много компьютерной графики! у меня отсутствовало ощущения реальности!
сюжет странный и пустой(кроме неоправданной агрессии в действии героев и постоянной злости в глазах Цезаря, не увидел ничего)! игру актёров оставляю без оценки!

лучше пересмотрю "Планету Обезьян" 70х годов!
29 октября 2017, 12:30 Ответить
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