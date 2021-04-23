Это четвертая серия из пяти, рассказывающих о жизни на Земле в конце 40-го века от Рождества Христова. Какому идиоту пришло в голову попытаться сделать милых дурашливых обезьянок домашними животными? Уже никто не знает ответа на этот риторический вопрос, так как люди загнаны в подполье этими самыми симпатичными приматами и только могут изредка огрызаться и вспоминать те времена, когда поумневшие и заматеревшие обезьяны объявили войну человечеству…
|29 июня 1972
|Россия
|12+
|29 июня 1972
|Бразилия
|24 сентября 1972
|Великобритания
|10 августа 1972
|Германия
|3 ноября 1972
|Дания
|24 сентября 1972
|Ирландия
|11 мая 1973
|Испания
|31 января 1973
|Италия
|29 июня 1972
|Казахстан
|27 марта 1979
|Португалия
|29 июня 1972
|Румыния
|12
|29 июня 1972
|США
|29 июня 1972
|Украина
|29 июня 1972
|Финляндия
|K-16
|9 августа 1972
|Франция
|27 сентября 1972
|Швеция
|22 июля 1972
|Япония