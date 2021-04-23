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Постер фильма Завоевание планеты обезьян
6.1
Киноафиша Фильмы Завоевание планеты обезьян
6.1

Завоевание планеты обезьян

, 1972
Conquest of the Planet of the Apes
США / боевик, фантастика / 18+
Постер фильма Завоевание планеты обезьян
6.1

О фильме

Это четвертая серия из пяти, рассказывающих о жизни на Земле в конце 40-го века от Рождества Христова. Какому идиоту пришло в голову попытаться сделать милых дурашливых обезьянок домашними животными? Уже никто не знает ответа на этот риторический вопрос, так как люди загнаны в подполье этими самыми симпатичными приматами и только могут изредка огрызаться и вспоминать те времена, когда поумневшие и заматеревшие обезьяны объявили войну человечеству…

В ролях

Родди МакДауэлл
Caesar
Дон Мюррэй
Governor Breck
Хари Родс
MacDonald
Северн Дарден
Kolp
Лу Вагнер
Busboy
Джон Рэндольф
Commission Chairman
Рикардо Монтальбан
Armando
Натали Трунди
Lisa
Asa Maynor
Mrs. Riley
Х. М. Вайнэнт
Hoskyns
Режиссер Дж. Ли Томпсон
Сценарист Пол Ден, Пьер Буль
Композитор Том Скотт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1972
Премьера онлайн 23 апреля 2021
Премьера в мире 29 июня 1972
Дата выхода
29 июня 1972 Россия 12+
29 июня 1972 Бразилия
24 сентября 1972 Великобритания
10 августа 1972 Германия
3 ноября 1972 Дания
24 сентября 1972 Ирландия
11 мая 1973 Испания
31 января 1973 Италия
29 июня 1972 Казахстан
27 марта 1979 Португалия
29 июня 1972 Румыния 12
29 июня 1972 США
29 июня 1972 Украина
29 июня 1972 Финляндия K-16
9 августа 1972 Франция
27 сентября 1972 Швеция
22 июля 1972 Япония
MPAA PG
Бюджет $1 700 000
Сборы в мире $9 043 472
Производство 20th Century Fox, APJAC Productions
Другие названия
Conquest of the Planet of the Apes, Conquista del planeta de los simios, Dobytie Planéty opíc, A Conquista do Planeta dos Macacos, Eroberung vom Planet der Affen, Erövringen av apornas planet, 1999: Conquista della Terra, A majmok bolygója IV. - A hódítás, Ahvide planeet 4, Apinoiden planeetan valloitus, Chinh Phục Hành Tinh Khỉ, Conquista do Planeta dos Macacos, Cucerirea planetei maimuţelor, De apen grijpen de macht, I kataktisi tou planiti ton pithikon, Kampen om Apeplaneten, La conquête de la planète des singes, La conquista del planeta de los simios, La rebelión de los simios, Maymunlar Cehenneminde İsyan, Oprør på abernes planet, Osvajanje planeta majmuna, Podbój Planety Małp, Saru no wakusei: seifuku, Taskhire sayyare vahshiha, Η κατάκτηση του πλανήτη των πιθήκων, Завладяването на планетата на маймуните, Завоевание планеты обезьян, Завоювання планети мавп, Освајање планете мајмуна, 猿の惑星 征服, Meymunlar Cəhənnəmində Üsyan, Planet of the Apes 4: Conquest of the Planet of the Apes, 猿の惑星・征服, La Planète des Singes 4: La conquête de la planète des singes, 人猿星球4

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
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саундтрек фильма Завоевание планеты обезьян

Цитаты

MacDonald Цезарь... Цезарь! Это не так должно было быть.
Caesar По твоему мнению или по моему?
MacDonald Насилие порождает ненависть, ненависть — насилие. По какому праву ты проливаешь кровь?
Caesar По праву раба наказать своего палача.
MacDonald Я, потомок рабов, прошу тебя проявить человечность.
Caesar Но я не рожден человеком.
MacDonald Я знаю. Ты — дитя развитых обезьян.
Caesar Чьи дети будут править Землей.
MacDonald К лучшему или к худшему?
Caesar Ты думаешь, может быть хуже?
MacDonald Ты думаешь, что это восстание принесёт свободу всем вашим людям? Уже завтра...
Caesar Завтра уже будет слишком поздно. Почему маленький, безмозглый мотылёк может общаться с другим на расстоянии 80 миль...
MacDonald Императорская обезьяна могла бы сделать чуть лучше?
Caesar Чуть лучше? То, что вы сегодня видели здесь, завтра будут повторять обезьяны на всех пяти континентах.
MacDonald С ножами против оружия? С канистрами керосина против огнемётов?
Caesar Где есть огонь, там есть дым. И в этом дыму, с сегодняшнего дня, мой народ будет прятаться, плести интриги, строить заговоры и замышлять неизбежный день падения Человека — день, когда он, наконец, самоуничтожится, обратив своё оружие против своих же. День, когда на небе появится надпись, а ваши города будут зарыты под радиоактивными развалинами! Когда море станет мёртвым морем, а земля — пустошью, из которой я поведу свой народ из плена! И мы построим свои города, где для людей не будет места, кроме как служить нашим целям! И мы создадим свои армии, свою религию, свою династию! И этот день уже наступил... сейчас!

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