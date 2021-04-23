MacDonald Цезарь... Цезарь! Это не так должно было быть.

Caesar По твоему мнению или по моему?

MacDonald Насилие порождает ненависть, ненависть — насилие. По какому праву ты проливаешь кровь?

Caesar По праву раба наказать своего палача.

MacDonald Я, потомок рабов, прошу тебя проявить человечность.

Caesar Но я не рожден человеком.

MacDonald Я знаю. Ты — дитя развитых обезьян.

Caesar Чьи дети будут править Землей.

MacDonald К лучшему или к худшему?

Caesar Ты думаешь, может быть хуже?

MacDonald Ты думаешь, что это восстание принесёт свободу всем вашим людям? Уже завтра...

Caesar Завтра уже будет слишком поздно. Почему маленький, безмозглый мотылёк может общаться с другим на расстоянии 80 миль...

MacDonald Императорская обезьяна могла бы сделать чуть лучше?

Caesar Чуть лучше? То, что вы сегодня видели здесь, завтра будут повторять обезьяны на всех пяти континентах.

MacDonald С ножами против оружия? С канистрами керосина против огнемётов?