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Мэтт Ривз
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Дата рождения
27 апреля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Роквилл-Центр, Нью-Йорк, США
Рост
177 см
Биография Мэтта Ривза
Родился 27 апреля 1966 года. Роквилл-Центр, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Мэтта Ривза
Бэтмен
фантастика, боевик, криминал
2022, США
8.0
Планета обезьян: Война
драма, фантастика, боевик
2017, США
7.0
Планета обезьян: Революция
триллер, фантастика, боевик, драма
2014, США
6.0
Впусти меня. Сага
мелодрама, фэнтези, ужасы, триллер
2010, США / Великобритания
7.0
Монстро
боевик, триллер, драма, фантастика
2008, США
7.0
Чужие похороны
мелодрама, драма, комедия
1996, США
4.0
Бэтмен 2
фантастика, боевик, криминал
, США
0.0
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Официально: «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном получит сиквел
Об этом сообщил сам Мэтт Ривз.
Написать
27 апреля 2022 13:23
В сети появились первые 11 минут «Бэтмена» Мэтта Ривза
Зрителей знакомят с главным злодеем, Готэм-сити, а также самим Бэтменом.
Написать
19 апреля 2022 11:09
Новый «Бэтмен» в цифровом формате: рассуждаем о сценах после титров и тайных посланиях
18 апреля на HBO Max выходит цифровая версия фильма «Бэтмен», который, к сожалению, в марте 2022 года отменили в российском прокате. Но мы все-таки решили еще раз поговорить о том, какие подмигивания и намеки на будущее франшизы в конце уже успешной картины оставили для зрителей ее создатели.
Написать
17 апреля 2022 13:51
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