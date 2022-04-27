Новый «Бэтмен» в цифровом формате: рассуждаем о сценах после титров и тайных посланиях

18 апреля на HBO Max выходит цифровая версия фильма «Бэтмен», который, к сожалению, в марте 2022 года отменили в российском прокате. Но мы все-таки решили еще раз поговорить о том, какие подмигивания и намеки на будущее франшизы в конце уже успешной картины оставили для зрителей ее создатели.