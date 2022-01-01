В каком порядке смотреть все части фильма «Планета обезьян»

«Планета обезьян», 1968

Земляне направляют космический корабль к одной из звезд в составе Ориона. Шаттл успешно садится на неизвестную твердь, и экипаж со своим руководителем Тейлором начинает поиски внеземной жизни. Вскоре они сталкиваются с дикими сородичами, но не успевают ничего выяснить. Появляется группа обезьян, но они вовсе не похожи на привычных взгляду жителя Земли. Приматы ведут себя, как разумные существа, они одеты, надежно вооружены и охотятся на людей, словно на дичь. Один из космонавтов Тейлора погибает, а у самого руководителя травмированы голосовые связки. С другими людьми его доставляют в лабораторию. Шимпанзе-доктор по имени Зира проводит научные исследования. Она замечает Тейлора и видит, что он гораздо умнее людей, которых она видела раньше. Позже она помогает мужчине сбежать на свободу, но там его ждет очень грустная новость…

«Планета обезьян», 2001

Картина Тима Бертона создана по мотивам романа Буля и фильма 1968 года. Действие разворачивается в 2029 году. На научной станции «Оберон» тестируют пилотов-обезьян. Один из шимпанзе, Перикл, любимчик капитана Лео, однажды попадает во время полета в электромагнитную бурю и не возвращается на Землю. Лео Дэвидсон в стремлении найти пилота отправляется в космос и приземляется на неизвестной планете. Он сразу оказывается в руках обезьян-охотников. Они носят доспехи, некоторые едут на конях. Капитана приводят в столицу мира разумных шимпанзе, чтобы продать его, словно раба. Кажется, что судьба землянина предрешена, но в городе обезьян его ждет неожиданная встреча с Ари. Она – примат с нетипичными для своего вида демократическими взглядами. Самка хочет помочь Лео добраться до его корабля.

«Восстание планеты обезьян», 2011

Эту часть научно-фантастического кино снял Руперт Уайатт. Молодой исследователь (Джеймс Франко) испытывал на самке шимпанзе препарат от болезни Альцгеймера. Теперь он занимается воспитанием ее детеныша – Цезаря, который вскоре становится руководителем восстания приматов. Люди привыкли бессовестно эксплуатировать беззащитных существ, ставить на них жестокие опыты и использовать животных как подопытных объектов. Но настанет день, когда обезьяны восстанут, и тогда человечеству придется ответить за свой эгоизм.

«Планета обезьян: Революция», 2014

Прошло десять лет после событий предыдущего фильма. Эпидемия чумы убила половину населения земного шара, а выжившие люди вынуждены бороться за свое существование. Они прячутся по немногочисленным убежищам, возлагая надежду на ученых – ведь те должны создать лекарство. Тем временем в Сан-Франциско пытаются возобновить работу ГЭС, которая находится в поселении обезьян. Станция нужна, чтобы связаться с другими уцелевшими. Но обезьяны под руководством Цезаря настроены против людей, и их вождь едва ли в силах сдержать бунт приматов.

«Планета обезьян: Война 2017»

Главную роль в новой части фантастической франшизы исполнил Вуди Харрельсон. На Земле постоянно происходят кровопролитные войны. Людей из-за постоянных сражений становится все меньше, но оставшиеся в живых не теряют надежду подчинить себе планету. Тем более, внутри коллектива приматов тоже не все гладко: на группу, которой руководит Цезарь, нападают приматы-предатели. Цезарю предстоит тяжелая борьба, в первую очередь, со своей природой и инстинктами. Иначе у него не получится отстоять права своего народа и отомстить за погибших обезьян.