[Начальные титры]

Начальные титры Пятнадцать лет назад неудачный научный эксперимент породил вид разумных обезьян и уничтожил большую часть человечества вирусом, ставшим известным как обезьяний грипп.

["Восстание" выделено красным]

Начальные титры С зарёй новой обезьяньей цивилизации во главе с Цезарем выжившие люди пытались ужиться вместе. Но война началась, когда мятежник Коба повёл жестокую месть против людей.

["Заря" выделена красным]

Начальные титры Люди послали сигнал бедствия на военную базу на севере, где собрались остатки армии США. Безжалостный полковник спецназа и его закалённый батальон получили приказ истребить обезьян. Цезарь, избегающий плена последние два года, теперь, как ходят слухи, ведёт борьбу из тайного командного пункта в лесу, пока война продолжается.