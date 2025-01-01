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Киноафиша Фильмы Планета обезьян: Война Цитаты из фильма Планета обезьян: Война

Цитаты из фильма Планета обезьян: Война

Caesar Я не начинал эту войну. Я предлагал вам мир. Я проявлял милосердие. Но теперь вы здесь. Чтобы покончить с нами... раз и навсегда.
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The Colonel Вся история человечества велa к этому моменту. Ирония в том, что мы создали вас. А природа с тех пор наказывает нас. Это наш последний бой. И если мы проиграем... это будет Планета обезьян.
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Caesar ОБЕЗЬЯНЫ ВМЕСТЕ — СИЛА!
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The Colonel Бывают моменты, когда ради спасения человечества нужно отказаться от человечности.
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Bad Ape Человек заболевает. Обезьяна умнеет. Потом человек убивает обезьяну. Но не меня. Я убежал.
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Soldier МЫ — НАЧАЛО!
Platoon И КОНЕЦ!
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Caesar Я не начал эту войну. Но я её закончу.
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The Colonel Ты впечатляешь. Чертовски умный. Ты сильнее нас. Но ты воспринимаешь это слишком лично. Слишком эмоционально!
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Caesar Не волнуйся, Морис. Теперь ты дома. Обезьяны сильны... Со мной или без меня.
Maurice Сын узнает, кто был отцом... И что Цезарь сделал для нас.
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The Colonel Вы пришли спасти своих обезьян?
Caesar Я пришёл за тобой.
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Caesar Мы не можем забрать её, Морис.
Maurice Я понимаю. Но я не могу её бросить.
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Caesar Это моя битва. Я могу не вернуться. Позаботься, чтобы мой сын знал, кто его отец.
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Red Donkey Знаешь... Полковник стреляет в обезьян, когда стена готова.
Caesar Его стена — безумие. Она не спасёт его, так же как не спасёт и тебя.
Red Donkey Я спасаю себя.
Caesar В тебе ещё что-то осталось, что можно спасти?
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Caesar Ни пощады. Ни мира. Это война. Обезьяны вместе — сила.
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Bad Ape Кто это ребёнок?
Caesar Не знаю.
Bad Ape Но... Она с тобой.
Caesar У неё больше никого нет.
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Caesar Что бы ты ни делал. Ты никогда не станешь одним из них. Ты — обезьяна.
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Caesar Мы не дикари. Обезьяны сражаются только за выживание.
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[Начальные титры]
Начальные титры Пятнадцать лет назад неудачный научный эксперимент породил вид разумных обезьян и уничтожил большую часть человечества вирусом, ставшим известным как обезьяний грипп.
["Восстание" выделено красным]
Начальные титры С зарёй новой обезьяньей цивилизации во главе с Цезарем выжившие люди пытались ужиться вместе. Но война началась, когда мятежник Коба повёл жестокую месть против людей.
["Заря" выделена красным]
Начальные титры Люди послали сигнал бедствия на военную базу на севере, где собрались остатки армии США. Безжалостный полковник спецназа и его закалённый батальон получили приказ истребить обезьян. Цезарь, избегающий плена последние два года, теперь, как ходят слухи, ведёт борьбу из тайного командного пункта в лесу, пока война продолжается.
["Война" выделено красным, показывается название «Война за планету обезьян»]
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The Colonel Что бы ты ни говорил, рано или поздно вы замените нас. Это закон природы. Так что бы ты сделал?
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Caesar Если мы стараемся, но терпим неудачу, и мир продолжает быть вооружён против самого себя, значит, мы разделены, потому что жажда мира живёт в сердцах всех.
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Caesar Она — одна из нас.
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[Bad Ape смотрит в бинокль наоборот]
Bad Ape Ой, нет! Почему так мелко?
[Морис поворачивает бинокль правильной стороной]
Bad Ape А, вот так.
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The Colonel Мы стоим на пороге войны с этими чудовищами, и через годы вы сможете сказать своим детям: я сражался... чтобы защитить этот мир.
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The Colonel Ты понимаешь, что твоя жалость с нами сделала?
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Caesar Они забрали у меня слишком много.
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The Colonel Вирус, который чуть не уничтожил нас всех, который есть у каждого человека, на этот раз уничтожит человечество окончательно.
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The Colonel Ты наконец-то пришёл спасти своих обезьян?
Caesar Я пришёл за тобой.
The Colonel За меня?
[пауза]
The Colonel Боже мой. Посмотри в свои глаза. Почти как у человека.
[пауза]
The Colonel Откуда ты знал, что я здесь?
Caesar Мне сказали... что ты придёшь. Что сюда придут ещё солдаты с севера.
The Colonel Придут сюда, к мне?
Caesar Чтобы добить нас... раз и навсегда.
[пауза]
The Colonel Кто тебе это сказал?
[пауза]
The Colonel Ладно. Пойдём.
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Caesar Сколько людей придёт?
The Colonel Все до одного.
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The Colonel Мне говорили, что ты умный, но это... впечатляет.
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Caesar Эта война — безумие.
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Caesar Они боятся меня.
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Caesar У меня есть сообщение для вашего полковника. Отступите из леса — и насилие прекратится.
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Caesar Коба?
Koba Обезьяна обезьяну не убивает.
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[последние слова]
Maurice Цезарь...
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The Colonel Это Священная война.
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The Colonel Мы их создали. Но теперь... мы положим конец их роду.
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[обезьяну бьют кнутом в трудовом лагере]
Caesar Отпусти его!
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Caesar Лейк, ты любила моего сына. Позаботься о его брате... пока я не вернусь.
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Caesar Я не видел. Мира никогда не будет.
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Red Donkey Я тебя не боюсь.
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Caesar И снова Форнайт в деле
Winter Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Winter Винтер крутит 90-е
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Caesar Маурис был прав. Я похож на Кобу.
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Caesar Мы победим.
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The Colonel Человечество можно спасти.
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Caesar Они должны заплатить. Я это закончу.
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Caesar Готовьтесь к войне.
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Koba Спи. Ты не спасёшь их. Обезьяны погибнут здесь.
Caesar Нет.
Koba Да. Присоединяйся ко мне.
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The Colonel Они меня боятся.
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Bad Ape [часто повторяемая фраза] О нет!
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[первые реплики]
Captain Это окоп? Похоже, внутри их больше.
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