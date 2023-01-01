Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в лифте" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про обезьян
Киноафиша Подборки Фильмы про обезьян

Фильмы про обезьян

С лентами из подборки фильмов про обезьян вас ждут захватывающие истории, остросюжетные повороты и динамика, которая поразит воображение. В подборке собраны фильмы, в которых одними из главных героев повествования являются обезьяны.

Все 35 Онлайн
По году
Сбросить
Годзилла и Конг: Новая империя
Годзилла и Конг: Новая империя
боевик, приключения 2024, США
0.0
Шимми: Первый король обезьян
Шимми: Первый король обезьян
семейный 2023, Китай / США
0.0
Царь обезьян
Царь обезьян
боевик, приключения, анимация 2023, США
6.0
Дора и Затерянный город
Дора и Затерянный город
приключения, семейный 2019, США / Австралия
8.0
Айван, единственный и неповторимый
Айван, единственный и неповторимый
анимация, комедия, фэнтези, семейный 2019, США
6.0
Приключения Реми
Приключения Реми
драма 2019, Франция
7.0
Смотрите за 1
Джунгли
Джунгли
боевик, приключения 2019, Индия
5.0
Рэмпейдж
Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения 2018, США
7.0
Сила девяти богов
Сила девяти богов
анимация, боевик 2018, Таиланд
7.0
Конг: Остров черепа
Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.0
Планета обезьян: Война
Планета обезьян: Война
драма, фантастика, боевик 2017, США
7.0
Маленький большой герой
Маленький большой герой
анимация, комедия 2017, Китай
5.0
Смотрите за 1
Тарзан. Легенда
Тарзан. Легенда
боевик, приключения 2016, США
7.0
Книга джунглей
Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези 2016, США
7.0
Зоология
Зоология
драма 2016, Россия / Германия / Франция
6.0
Смотрите за 1
Гибби
Гибби
комедия, семейный 2016, США
6.0
Мальчишник в Паттайе
Мальчишник в Паттайе
комедия 2016, Франция
5.0
Ночь в Париже
Ночь в Париже
драма, комедия 2016, Франция
5.0
Смотрите за 1
Оз: Нашествие летучих обезьян
Оз: Нашествие летучих обезьян
фэнтези, анимация, приключения 2015, Индия / Мексика
3.0
Смотрите за 1
Король обезьян
Король обезьян
анимация, детский 2015, Китай
6.0
Смотрите за 1
Планета обезьян: Революция
Планета обезьян: Революция
триллер, фантастика, боевик, драма 2014, США
6.0
Амазония: инструкция по выживанию
Амазония: инструкция по выживанию
приключения, документальный 2013, Франция / Бразилия
6.0
Мой парень из зоопарка
Мой парень из зоопарка
комедия, мелодрама 2011, США
7.0
Восстание планеты обезьян
Восстание планеты обезьян
фантастика, боевик, приключения 2011, США
7.0
Кинг Конг
Кинг Конг
драма, фантастика, приключения, боевик 2005, США
7.0
Планета Обезьян
Планета Обезьян
приключения, триллер, фантастика, боевик 2001, США
6.0
Могучий Джо Янг
Могучий Джо Янг
приключения, семейный 1998, США
7.0
Кинг Конг жив
Кинг Конг жив
фантастика, приключения 1986, США
8.0
По дороге с облаками
По дороге с облаками
анимация, семейный, короткометражный 1984, СССР
7.0
Кинг Конг
Кинг Конг
мелодрама, триллер, приключения, ужасы, боевик, фантастика 1976, США
7.0
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Боевик Приключения Анимация Семейный Драма Комедия Фэнтези Фантастика Детский Триллер Документальный Мелодрама Короткометражный Ужасы
Страна
Все США Китай Франция Индия Австралия Таиланд Россия Германия Мексика Бразилия СССР
Год
Все 1930-1939 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2023
Выбор редакции
Только для взрослых: 5 жутких хорроров, снятых по мотивам известных сказок
Только для взрослых: 5 жутких хорроров, снятых по мотивам известных сказок
Что смотреть после «Крика»: 8 любопытных слэшеров
Что смотреть после «Крика»: 8 любопытных слэшеров
Богатые тоже плачут: 6 биографических фильмов о самых состоятельных людях мира
Богатые тоже плачут: 6 биографических фильмов о самых состоятельных людях мира
Related video
Анна Ковальчук снималась вместе с дочерью, но заметили это не все: проверьте себя
Будете кусать локти: на фото 55-летней Кабо в купальнике лучше не смотреть
Самая красивая бабушка Европы живет в России: вот чем потрясла иностранцев (фото)
Мужчины этих знаков Зодиака ненавидят романтику
«Я с изюминкой»: живущая в США мать Королевой готова на многое ради денег
Отпуск превратится в ад: до какого числа нельзя ехать отдыхать, даже если билеты куплены
Тест: на какое природное явление вы больше всего похожи?
Подруга Мороз закрутила роман с ее престарелым отцом: общее фото пары вызывает оторопь
Жена-колясочница останется без лекарств: Кузьмича из «Национальной охоты» лишили пенсии
Превратился в гору мышц: Демида из «Каникул в Мексике» не узнать спустя годы
Сын вырос блеклой тенью Смолякова: зрители считают, что природа на парне отдохнула
Шесть банок меда и не только: 74-летний Карл III каждый день завтракает только этими продуктами
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше