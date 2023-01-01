Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в лифте"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Киноафиша
Подборки
Фильмы про обезьян
Фильмы про обезьян
Развернуть
Все
35
Онлайн
Фильтр
По году
Сбросить
По году
По рейтингу
По названию
Скрыть
Годзилла и Конг: Новая империя
боевик, приключения
2024, США
0.0
Шимми: Первый король обезьян
семейный
2023, Китай / США
0.0
Царь обезьян
боевик, приключения, анимация
2023, США
6.0
Дора и Затерянный город
приключения, семейный
2019, США / Австралия
8.0
Айван, единственный и неповторимый
анимация, комедия, фэнтези, семейный
2019, США
6.0
Приключения Реми
драма
2019, Франция
7.0
Смотрите за 1
Джунгли
боевик, приключения
2019, Индия
5.0
Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения
2018, США
7.0
Сила девяти богов
анимация, боевик
2018, Таиланд
7.0
Смотрите онлайн
Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези
2017, США
7.0
Планета обезьян: Война
драма, фантастика, боевик
2017, США
7.0
Маленький большой герой
анимация, комедия
2017, Китай
5.0
Смотрите за 1
Тарзан. Легенда
боевик, приключения
2016, США
7.0
Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези
2016, США
7.0
Зоология
драма
2016, Россия / Германия / Франция
6.0
Смотрите за 1
Гибби
комедия, семейный
2016, США
6.0
Мальчишник в Паттайе
комедия
2016, Франция
5.0
Ночь в Париже
драма, комедия
2016, Франция
5.0
Смотрите за 1
Оз: Нашествие летучих обезьян
фэнтези, анимация, приключения
2015, Индия / Мексика
3.0
Смотрите за 1
Король обезьян
анимация, детский
2015, Китай
6.0
Смотрите за 1
Планета обезьян: Революция
триллер, фантастика, боевик, драма
2014, США
6.0
Амазония: инструкция по выживанию
приключения, документальный
2013, Франция / Бразилия
6.0
Мой парень из зоопарка
комедия, мелодрама
2011, США
7.0
Восстание планеты обезьян
фантастика, боевик, приключения
2011, США
7.0
Кинг Конг
драма, фантастика, приключения, боевик
2005, США
7.0
Планета Обезьян
приключения, триллер, фантастика, боевик
2001, США
6.0
Могучий Джо Янг
приключения, семейный
1998, США
7.0
Кинг Конг жив
фантастика, приключения
1986, США
8.0
По дороге с облаками
анимация, семейный, короткометражный
1984, СССР
7.0
Кинг Конг
мелодрама, триллер, приключения, ужасы, боевик, фантастика
1976, США
7.0
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все
Боевик
Приключения
Анимация
Семейный
Драма
Комедия
Фэнтези
Фантастика
Детский
Триллер
Документальный
Мелодрама
Короткометражный
Ужасы
Страна
Все
США
Китай
Франция
Индия
Австралия
Таиланд
Россия
Германия
Мексика
Бразилия
СССР
Год
Все
1930-1939
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2019
2020-2023
Скрыть
Выбор редакции
Только для взрослых: 5 жутких хорроров, снятых по мотивам известных сказок
Что смотреть после «Крика»: 8 любопытных слэшеров
Богатые тоже плачут: 6 биографических фильмов о самых состоятельных людях мира
Related video
Анна Ковальчук снималась вместе с дочерью, но заметили это не все: проверьте себя
Будете кусать локти: на фото 55-летней Кабо в купальнике лучше не смотреть
Самая красивая бабушка Европы живет в России: вот чем потрясла иностранцев (фото)
Мужчины этих знаков Зодиака ненавидят романтику
«Я с изюминкой»: живущая в США мать Королевой готова на многое ради денег
Отпуск превратится в ад: до какого числа нельзя ехать отдыхать, даже если билеты куплены
Тест: на какое природное явление вы больше всего похожи?
Подруга Мороз закрутила роман с ее престарелым отцом: общее фото пары вызывает оторопь
Жена-колясочница останется без лекарств: Кузьмича из «Национальной охоты» лишили пенсии
Превратился в гору мышц: Демида из «Каникул в Мексике» не узнать спустя годы
Сын вырос блеклой тенью Смолякова: зрители считают, что природа на парне отдохнула
Шесть банок меда и не только: 74-летний Карл III каждый день завтракает только этими продуктами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить