Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Эрагон
Фильмы похожие на Эрагон
Eragon
Эрагон
2006 / США
Смотреть трейлер
7.5
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Эрагон
Вся информация о фильме
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
8.0
Хроники Нарнии: Покоритель зари
приключения
2010, Великобритания
7.0
Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик
2010, США
7.0
Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка
2010, США
8.0
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Мой домашний динозавр
фантастика, приключения, семейный
2007, США
7.0
Подземелье драконов: источник могущества
сказка
2005, Литва / США
5.0
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
сказка, боевик, семейный, драма, приключения
2005, США
7.0
Кольцо дракона
мелодрама, фэнтези, комедия, приключения, боевик
2004, США / Великобритания / Германия / Люксембург
6.0
Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Властелин Колец: Две крепости
приключения, фэнтези, драма
2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези
2001, Новая Зеландия / США
8.0
Сердце дракона
драма, фэнтези, боевик, приключения
1996, США
6.0
Эволюция
анимация
2015, Франция
5.0
Перси Джексон и море чудовищ
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма
2013, США
7.0
Повелитель стихий
приключения, фантастика, семейный, военный
2010, США
7.0
Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка
2009, Канада / США
7.0
Путешествие к центру Земли 3D
приключения, боевик, фэнтези, семейный
2008, США
7.0
Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения
2008, Германия / США / Великобритания
7.0
Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер
2007, США / Великобритания
7.0
Восход тьмы
драма, приключения, фэнтези, боевик
2007, США
6.0
Громобой
детский, приключения, боевик
2006, Германия / США / Великобритания
6.0
Эволюция Борна
боевик
2012, США
7.0
22 мили
боевик
2018, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить