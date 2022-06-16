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Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд
Garrett Hedlund
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Гаррет Хедлунд
Garrett Hedlund
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Дата рождения
3 сентября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист
Личные связи
Кирстен Данст
были в отношениях
Биография Гаррет Хедлунд
Родился 3 сентября 1984 года. Миннесота, США.
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Фильмография Гаррет Хедлунд
Соединённые Штаты против Билли Холидей
биография, драма, музыка
2021, США
6.0
Страна грез
триллер, драма
2020, США
5.0
Тройная граница
приключения, драма, криминал, боевик
2019, США
6.0
Ферма «Мадбаунд»
драма
2017, США
7.0
Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча
комедия, военный, драма, исторический
2016, США / Великобритания / Китай
6.0
Мохаве
триллер
2015, США
5.0
Пэн: Путешествие в Нетландию
семейный, комедия, фэнтези, приключения
2015, США
6.0
Колыбельная
драма
2014, США
7.0
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18 мая 2021 16:38
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Кирстен Данст
Kirsten Dunst
были в отношениях
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