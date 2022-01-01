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Фильмы похожие на «Гарри Поттер»
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Фильмы похожие на «Гарри Поттер»

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Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
7.0
фэнтези
2018, США
Дом странных детей мисс Перегрин
Дом странных детей мисс Перегрин
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, приключения
2016, США
Фантастические твари и где они обитают
Фантастические твари и где они обитают
7.0
семейный, фэнтези, приключения
2016, Великобритания / США
Хоббит: Битва Пяти Воинств
Хоббит: Битва Пяти Воинств
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8.0
фэнтези, приключения
2014, США
Малефисента
Малефисента
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7.0
фэнтези
2014, США
Перси Джексон и море чудовищ
Перси Джексон и море чудовищ
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7.0
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма
2013, США
Хоббит: Пустошь Смауга
Хоббит: Пустошь Смауга
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8.0
драма, фэнтези, приключения
2013, США / Новая Зеландия
Хоббит: Нежданное путешествие
Хоббит: Нежданное путешествие
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8.0
фэнтези, приключения
2012, США
Алиса в стране чудес
Алиса в стране чудес
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7.0
сказка, приключения, семейный
2010, США
Хроники Нарнии: Покоритель зари
Хроники Нарнии: Покоритель зари
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения
2010, Великобритания
Ученик чародея
Ученик чародея
Смотреть за 1 рубль
7.0
сказка, семейный, приключения, драма, боевик
2010, США
Перси Джексон и похититель молний
Перси Джексон и похититель молний
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, сказка
2009, Канада / США
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, сказка, приключения
2008, Великобритания / США
Тайна Мунакра
Тайна Мунакра
Смотреть за 1 рубль
6.0
мелодрама, сказка, семейный, приключения
2008, Венгрия / Великобритания / Франция
Звездная пыль
Звездная пыль
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, мелодрама, сказка
2007, Великобритания / США
Золотой компас
Золотой компас
7.0
драма, приключения, семейный, сказка, триллер
2007, США / Великобритания
Эрагон
Эрагон
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, приключения, сказка, боевик
2006, США
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
Смотреть за 1 рубль
7.0
сказка, боевик, семейный, драма, приключения
2005, США
Моя ужасная няня
Моя ужасная няня
Смотреть за 1 рубль
5.0
сказка, комедия, семейный
2005, США / Великобритания / Франция
Лемони Сникет: 33 несчастья
Лемони Сникет: 33 несчастья
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, сказка, семейный, приключения
2004, США / Германия
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Киноафиша представляет вашему вниманию лучшие фильмы, похожие на «Гарри Поттера». Это фэнтези и сказки, повествующие не только о магии, но и о настоящем героизме, крепкой дружбе и истинной любви. Без просмотра всех частей «Гарри Поттера» сегодня сложно представить себе любые школьные каникулы, новогодние праздники, семейные застольные посиделки и уютные вечера у новогодней елки. Эти фильмы стали современной классикой и навсегда отпечатались в истории мирового кинематографа. Семь частей эпопеи рассказывают о детстве и взрослении мальчика-волшебника со шрамом в виде молнии. Еще в младенчестве он лишился родителей по вине жестокого и властного колдуна, зато обрел уникальные магические способности, открывающие ему путь в школу чародейства и волшебства. В Хогвартсе одиннадцатилетний Гарри знакомится со своими мудрыми наставниками и лучшими друзьями, которые будут поддерживать его до окончания школы и помогут победить главного врага. Но это далеко не единственная сказка, учащая зрителей магии дружбы и доброты. Другие подобные фильмы ищите в списке.

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