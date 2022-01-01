Киноафиша представляет вашему вниманию лучшие фильмы, похожие на «Гарри Поттера». Это фэнтези и сказки, повествующие не только о магии, но и о настоящем героизме, крепкой дружбе и истинной любви. Без просмотра всех частей «Гарри Поттера» сегодня сложно представить себе любые школьные каникулы, новогодние праздники, семейные застольные посиделки и уютные вечера у новогодней елки. Эти фильмы стали современной классикой и навсегда отпечатались в истории мирового кинематографа. Семь частей эпопеи рассказывают о детстве и взрослении мальчика-волшебника со шрамом в виде молнии. Еще в младенчестве он лишился родителей по вине жестокого и властного колдуна, зато обрел уникальные магические способности, открывающие ему путь в школу чародейства и волшебства. В Хогвартсе одиннадцатилетний Гарри знакомится со своими мудрыми наставниками и лучшими друзьями, которые будут поддерживать его до окончания школы и помогут победить главного врага. Но это далеко не единственная сказка, учащая зрителей магии дружбы и доброты. Другие подобные фильмы ищите в списке.