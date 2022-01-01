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Фильмы-сказки про Рождество
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Фильмы-сказки про Рождество

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Рождество кота Боба
Рождество кота Боба
7.0
семейный
2020, Великобритания
Крошечное Рождество
Крошечное Рождество
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4.0
комедия, семейный, фэнтези
2017, Канада
Три Гавкотера
Три Гавкотера
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3.0
семейный
2014, США
Волшебник Виплала
Волшебник Виплала
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6.0
приключения, семейный, фэнтези
2014, Нидерланды
Путешествие к Рождественской звезде
Путешествие к Рождественской звезде
6.0
сказка, семейный, приключения
2012, Норвегия
Секретная служба Санта Клауса
Секретная служба Санта Клауса
7.0
анимация
2011, США / Великобритания
Когда Санта упал на Землю
Когда Санта упал на Землю
6.0
комедия, семейный, фэнтези
2011, Германия
Рождественская история
Рождественская история
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7.0
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
Золотой компас
Золотой компас
7.0
драма, приключения, семейный, сказка, триллер
2007, США / Великобритания
Полярный экспресс
Полярный экспресс
7.0
анимация, мюзикл, сказка, семейный
2004, США
Эльф
Эльф
6.0
комедия, семейный, сказка
2003, США
Гринч: похититель Рождества
Гринч: похититель Рождества
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6.0
фэнтези, комедия, семейный
2000, США / Германия
Чудо на 34-й улице
Чудо на 34-й улице
6.0
фэнтези
1994, США
Рождественская сказка Маппетов
Рождественская сказка Маппетов
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, сказка, комедия, мюзикл
1992, США
Ледяная внучка
Ледяная внучка
Смотреть за 1 рубль
6.0
семейный, сказка
1980, СССР
Морозко
Морозко
Смотреть за 1 рубль
7.0
детский, семейный, сказка
1964, СССР
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В зимнюю пору душа так и просит посмотреть увлекательные сказочные фильмы про Рождество. В самых лучших из них зрители имеют возможность окунуться в атмосферу волшебства и чуда, вспомнить про то, насколько прекрасен и непредсказуем мир, и просто насладиться хорошей историей в кругу семьи и близких. Рождество – это такой праздник, который имеет свои традиции в разных странах. Тем не менее, его приближение всегда знаменует что-то новое и волшебное. Специально для всех ценителей сказок мы собрали подборку онлайн-фильмов, которые непременно порадуют вас интересными историями, добрыми персонажами и необычными приключениями!

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