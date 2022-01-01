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Фильмы похожие на «Властелин колец»
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Фильмы похожие на «Властелин колец»

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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
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8.0
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
Варкрафт
Варкрафт
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8.0
приключения, боевик, фэнтези
2016, США
Мифика: Стальная корона
Мифика: Стальная корона
5.0
боевик, приключения, фэнтези
2016, США
Мифика: Тёмные времена
Мифика: Тёмные времена
5.0
боевик, приключения, фэнтези
2015, США
Хоббит: Битва Пяти Воинств
Хоббит: Битва Пяти Воинств
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8.0
фэнтези, приключения
2014, США
Перси Джексон и море чудовищ
Перси Джексон и море чудовищ
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7.0
приключения, семейный, боевик, фэнтези, драма
2013, США
Хоббит: Пустошь Смауга
Хоббит: Пустошь Смауга
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8.0
драма, фэнтези, приключения
2013, США / Новая Зеландия
Хоббит: Нежданное путешествие
Хоббит: Нежданное путешествие
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8.0
фэнтези, приключения
2012, США
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
8.0
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
Пираты Карибского моря: На странных берегах
Пираты Карибского моря: На странных берегах
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8.0
боевик, комедия, приключения
2011, США
Хроники Нарнии: Покоритель зари
Хроники Нарнии: Покоритель зари
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7.0
приключения
2010, Великобритания
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
8.0
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
Ученик чародея
Ученик чародея
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7.0
сказка, семейный, приключения, драма, боевик
2010, США
Перси Джексон и похититель молний
Перси Джексон и похититель молний
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7.0
фэнтези, сказка
2009, Канада / США
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
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7.0
семейный, сказка, приключения
2008, Великобритания / США
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
7.0
фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
Пираты Карибского моря: На краю света
Пираты Карибского моря: На краю света
Смотреть за 1 рубль
8.0
сказка, боевик, комедия, приключения
2007, США
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса
8.0
сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
Звездная пыль
Звездная пыль
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8.0
приключения, мелодрама, сказка
2007, Великобритания / США
Золотой компас
Золотой компас
7.0
драма, приключения, семейный, сказка, триллер
2007, США / Великобритания
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Для желающих посмотреть фильмы, похожие на «Властелина колец», Киноафиша подготовила список лучших вариантов. В него вошли фэнтези, киносказки и приключенческие истории о доблести, магии, дружбе, путешествиях, волшебных существах и иных расах. Сложно найти сегодня человека, который бы никогда в жизни не слышал названия «Властелин колец». Это поистине легендарная линейка фантастических фильмов, основанных на одноименной серии романов Джона Рональда Руэла Толкиена. Сюжет повествует о жизни добродушных и гостеприимных человекоподобных существ – хоббитов. Главный герой Фродо – один из представителей этого мирного народца, однако ему неожиданно приходится покинуть родной городок, чтобы доставить к жерлу вулкана и уничтожить опаснейший артефакт – Кольцо Всевластия. Несмотря на то, что эта история, на первый взгляд, напоминает сказку для детей, она неизменно находит отклик в сердцах всех поколений. Каждую минуту кто-нибудь в мире начинает пересматривать один из «Властелинов колец». А причина тому – увлекательный сюжет, проработанная киновселенная и галерея ярких, запоминающихся персонажей. Теми же качествами могут похвастаться и следующие фильмы.

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