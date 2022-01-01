Для желающих посмотреть фильмы, похожие на «Властелина колец», Киноафиша подготовила список лучших вариантов. В него вошли фэнтези, киносказки и приключенческие истории о доблести, магии, дружбе, путешествиях, волшебных существах и иных расах. Сложно найти сегодня человека, который бы никогда в жизни не слышал названия «Властелин колец». Это поистине легендарная линейка фантастических фильмов, основанных на одноименной серии романов Джона Рональда Руэла Толкиена. Сюжет повествует о жизни добродушных и гостеприимных человекоподобных существ – хоббитов. Главный герой Фродо – один из представителей этого мирного народца, однако ему неожиданно приходится покинуть родной городок, чтобы доставить к жерлу вулкана и уничтожить опаснейший артефакт – Кольцо Всевластия. Несмотря на то, что эта история, на первый взгляд, напоминает сказку для детей, она неизменно находит отклик в сердцах всех поколений. Каждую минуту кто-нибудь в мире начинает пересматривать один из «Властелинов колец». А причина тому – увлекательный сюжет, проработанная киновселенная и галерея ярких, запоминающихся персонажей. Теми же качествами могут похвастаться и следующие фильмы.