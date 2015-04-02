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Эрагон
Отзывы о фильме «Эрагон»
Eragon
Эрагон
2006 / США
Трейлер
7.5
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 5.1
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Marika
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение kareLLa от 04/12/2006 - 23:55:39
можно
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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era
2 апреля 2015, 12:51
Специально влезла отзывы почитать, так ведь все как всегда- пишут, наверное, исключительно те, кому не понравилось. Ну хоть что-то привлекательное есть в этом фильме?! Все мечты на чудный киновечер разрушили!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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assaz
2 апреля 2015, 12:51
орки стремные, просто грязные подвальные качки✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Glinysia
2 апреля 2015, 12:51
ОЧЕНЬ СИМПАТИЧНЫЙ ФИЛЬМ. ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ. ПОСЛЕ ФИЛЬМА ЗДОРОВО ПОДНИМАЕТСЯ НАСТРОЕНИЕ. ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ КАКИМИ-ТО ОЖИДАНИЯМИ. АКТЕР ВООБЩЕ ПРЕЛЕСТЬ! А ЕЩЕ СРАЗУ ЖЕ ТРЕБУЕТСЯ КНИГА. ВСЕ НА ФИЛЬМ! ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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женна
2 апреля 2015, 12:51
✊
Ответ на сообщение NighSh от 14/12/2006 - 17:28:01
Прочтете книгу, будете плеваться от фильма. Фильм для тех,кто книгу не читал.Я прочла две, жду третью, хотя если забыть о книге, то фильм в целом получился, хотя там все шиворот-навыворот, нет половины героев, да и те, что есть делают не то, что в книге.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Eugenius
2 апреля 2015, 12:51
Мне очень даже понравилось, енсмотря на возраст уже неприлично далекий от школьного. Впечатление не хуже чем от Властелина Колец, и конечно. гораздо лучше Нарнии
2 апреля 2015, 12:51
0
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Eugenius
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Migerka, 19/12/2006 - 09:20:31):
О хорошем. Пейзажи великолепны, дракон с человеческими глазами и мимикой, сапфира выше всех похвал, можно придраться конечно к крыльям, что мол рептилия, а может и что-то среднее между драконом и птицей. Понравились мечи. И очень понравились полеты Прослезилась аж когда Сапфира умирала....
Полеты как раз сделаны не очень естественно. Дракон обязан махать крыльями. у него же нет двигателя в попе.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Maeg
2 апреля 2015, 12:51
В стране раньше был развит институт драконьей авиации, но нашелся злодей(самый крутой летчик) который фсех перебил и стал править единолично и злобно, отгрохал себе неприступную темную крепость, навербовал злых приспешников и помошников.
Казалось, полный трындец. Но однажды некудышный молодой охотник Эрагон, во время очередной бесплодной попытки настрелять зверья на ужин, нашел в лесу каменюку синего цвета и формой фигуры вращения неправильного эллипса, которая оказалась последним яйцом дракона, стыренным у короля варварской принцессой и телепортнутое ею, по неведомым причинам, прямо к ногам Эрагона.
Ну Эрагон, не будь дураком, сразу отправился к мяснику(!), что бы продать эту необычную каменюку, и не париться больше, по поводу еды. Но мясник смекнул,что такой булыжник лучше обходить стороной (а может потому, что он мясник) и послал Эрагона подпльше. Потом из яйца вылупилось нечто - плюшевый зверь о четырех лап и двух голубинных(!) крыл, также умело существо это мысли передавать своему наезднику, ловить зазевавшихся крыс и умильно смотреть огромными синими глазищами(аки кот в сапогах). Эрагон по быстрому нашел себе наставника Брома - бывшего наездника на драконах, который бомжевал и ходил по тавернам, рассказывая всем и каждому, как знатно жилось всем во времена наездников, тем самым нарываясь на колотушки от приспешников Темного Властелина.
Бром по быстрому соорудил седло дракону, дракон оперативно вымахал от размеров большого пса, до размеров самолета ил-76, признался, что он девочка и вся честнАя компания отправилась к еще сопротивляющимся новому режиму Стражам, по дороге они залетели в неприступную крепость, где Эрагон умыкнул принцесску, а Бром героически помер прикрыв грудью последнюю надежду на возвращение былых времен.
Финал близился. Приперлись они значится в оплот чести, совести и справедливости, где им выдали - дракону: новое седло, жестяные доспехи ; а Эрагону подлеченную принцессу + еще одну кандидатку на даму сердца(правда чернокожую), броньку из выше упомянутых браслетов от часов.
Не успели еще Эрагон с драконом расписаться в ведомостях о получении обмундирования, как пожаловала целая армия приспешников и один особо крутой злой помошник Темного Властелина.
Началось. Естесственно, армия приспешников быстро загнала Стражей в их норы путем отвешивания тумаков, Эрагон же был занят выписыванием фигур высшего пилотажа и по совместительству боем с злым помошником-колдуном. Колдун этот, тоже оказался не лыком шит, наколдовал себе по быстрому своего дымно-демонического дракона, и тоже принялся выписыват кренделя над полем боя. Наверное, не стоит объяснять, что Эрагон одержал верх в неравном бою, после чего разогнал армию приспешников.
Все. Потом подлечили дракона, принцесса укатила на фронт, а зритель остался в предвкушении(?) следующей части
2 апреля 2015, 12:51
0
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Oracool
2 апреля 2015, 12:51
А никто не обратил внимание что Эрагон это просто слабая пародия на Звездные войны 4 и Матрицу?
Давным-давно всех "супер-парней" (Джедаев) перебили и тут появляется опять "Избранный" (Люк Скайокер\Нео) который всех плохих дядек накажет? А поможет ему в этом нелегком деле старый дядька, который чего-то не может, но дофига знает (Йода и Морфеус).
Мальчик который писал книгу - просто был под впечатлением от вышеувиденного, а теперь на нас просто решили бабосов заработать. Фильм не то чтобы плохой, он просто клон и это уже скучно. Вот мой вердикт!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Tiriel
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Petrovich, 26/12/2006 - 09:03:25):
Зачем так прям искать паралели и повторы?
Фильм то в целом все-равно новый и идея не полностью копировала, да и снят неплохо, смотрится приятно и даже интересно!
Что фильм приятный я согласна, но вот насчет новизны идеи... Я тут не поленилась заглянуть в книгу, по которой снят фильм, (очень уж мне нравятся драконы) и в ее продолжение... К своему буйному восторгу обнаружила, что большую часть второй книги Люк... э-э-э Эрагон учится у магистра Йоды... т.е. старого мудрого Всадника в системе Как-ее-там/ в эльфийском королевстве, а в финале в разгар очередной Эпической Битвы из-за угла выруливает перешедший на Темную Сторону Силы персонаж со словами: "Люк/ Эрагон, я твой отец / брат! Переходи на Темную Сторону и мы вместе будем править Галактикой /Алагейзией!!!" ✊ ✊
Так что да пребудет с вами сила / драконы...
2 апреля 2015, 12:51
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Xandr
2 апреля 2015, 12:51
Я читал две книги Эрагон и Эрагон возвращение меня порадовали ещё фильм смотрел так себе книга рульнее но после прочтения книг и просмотра фильма появилось неприеодолимое желание посмотреть и прочитать опять
в итоге просмотров 7 штук
прочитаных обе книги 3 и всё ето за полторы недели))))
Я разбираюсь в драконах(если моно так сказать ) у меня каталоги по всем видам и их описаниям но ни удного вида нет птичьих крыльев тока перепончатые хотя в целом фильм сипатичный
2 апреля 2015, 12:51
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можно
Прочтете книгу, будете плеваться от фильма. Фильм для тех,кто книгу не читал.Я прочла две, жду третью, хотя если забыть о книге, то фильм в целом получился, хотя там все шиворот-навыворот, нет половины героев, да и те, что есть делают не то, что в книге.
Полеты как раз сделаны не очень естественно. Дракон обязан махать крыльями. у него же нет двигателя в попе.
Казалось, полный трындец. Но однажды некудышный молодой охотник Эрагон, во время очередной бесплодной попытки настрелять зверья на ужин, нашел в лесу каменюку синего цвета и формой фигуры вращения неправильного эллипса, которая оказалась последним яйцом дракона, стыренным у короля варварской принцессой и телепортнутое ею, по неведомым причинам, прямо к ногам Эрагона.
Ну Эрагон, не будь дураком, сразу отправился к мяснику(!), что бы продать эту необычную каменюку, и не париться больше, по поводу еды. Но мясник смекнул,что такой булыжник лучше обходить стороной (а может потому, что он мясник) и послал Эрагона подпльше. Потом из яйца вылупилось нечто - плюшевый зверь о четырех лап и двух голубинных(!) крыл, также умело существо это мысли передавать своему наезднику, ловить зазевавшихся крыс и умильно смотреть огромными синими глазищами(аки кот в сапогах). Эрагон по быстрому нашел себе наставника Брома - бывшего наездника на драконах, который бомжевал и ходил по тавернам, рассказывая всем и каждому, как знатно жилось всем во времена наездников, тем самым нарываясь на колотушки от приспешников Темного Властелина.
Бром по быстрому соорудил седло дракону, дракон оперативно вымахал от размеров большого пса, до размеров самолета ил-76, признался, что он девочка и вся честнАя компания отправилась к еще сопротивляющимся новому режиму Стражам, по дороге они залетели в неприступную крепость, где Эрагон умыкнул принцесску, а Бром героически помер прикрыв грудью последнюю надежду на возвращение былых времен.
Финал близился. Приперлись они значится в оплот чести, совести и справедливости, где им выдали - дракону: новое седло, жестяные доспехи ; а Эрагону подлеченную принцессу + еще одну кандидатку на даму сердца(правда чернокожую), броньку из выше упомянутых браслетов от часов.
Не успели еще Эрагон с драконом расписаться в ведомостях о получении обмундирования, как пожаловала целая армия приспешников и один особо крутой злой помошник Темного Властелина.
Началось. Естесственно, армия приспешников быстро загнала Стражей в их норы путем отвешивания тумаков, Эрагон же был занят выписыванием фигур высшего пилотажа и по совместительству боем с злым помошником-колдуном. Колдун этот, тоже оказался не лыком шит, наколдовал себе по быстрому своего дымно-демонического дракона, и тоже принялся выписыват кренделя над полем боя. Наверное, не стоит объяснять, что Эрагон одержал верх в неравном бою, после чего разогнал армию приспешников.
Все. Потом подлечили дракона, принцесса укатила на фронт, а зритель остался в предвкушении(?) следующей части
Давным-давно всех "супер-парней" (Джедаев) перебили и тут появляется опять "Избранный" (Люк Скайокер\Нео) который всех плохих дядек накажет? А поможет ему в этом нелегком деле старый дядька, который чего-то не может, но дофига знает (Йода и Морфеус).
Мальчик который писал книгу - просто был под впечатлением от вышеувиденного, а теперь на нас просто решили бабосов заработать. Фильм не то чтобы плохой, он просто клон и это уже скучно. Вот мой вердикт!
Фильм то в целом все-равно новый и идея не полностью копировала, да и снят неплохо, смотрится приятно и даже интересно!
Что фильм приятный я согласна, но вот насчет новизны идеи... Я тут не поленилась заглянуть в книгу, по которой снят фильм, (очень уж мне нравятся драконы) и в ее продолжение... К своему буйному восторгу обнаружила, что большую часть второй книги Люк... э-э-э Эрагон учится у магистра Йоды... т.е. старого мудрого Всадника в системе Как-ее-там/ в эльфийском королевстве, а в финале в разгар очередной Эпической Битвы из-за угла выруливает перешедший на Темную Сторону Силы персонаж со словами: "Люк/ Эрагон, я твой отец / брат! Переходи на Темную Сторону и мы вместе будем править Галактикой /Алагейзией!!!" ✊ ✊
Так что да пребудет с вами сила / драконы...
в итоге просмотров 7 штук
прочитаных обе книги 3 и всё ето за полторы недели))))
Я разбираюсь в драконах(если моно так сказать ) у меня каталоги по всем видам и их описаниям но ни удного вида нет птичьих крыльев тока перепончатые хотя в целом фильм сипатичный
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