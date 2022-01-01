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Фильмы про средневековье
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Фильмы про средневековье

Все 65 Онлайн
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Варяг
Варяг
8.0
боевик, триллер, драма, исторический
2022, США
Последняя дуэль
Последняя дуэль
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2021, США
Легенда о Зелёном рыцаре
Легенда о Зелёном рыцаре
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5.0
фэнтези, драма, мелодрама
2021, США / Ирландия
Трагедия Макбета
Трагедия Макбета
7.0
драма, исторический, триллер
2021, США
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, исторический, приключения
2020, Великобритания
Король
Король
7.0
исторический, драма
2019, США
Игрища престолов
Игрища престолов
Смотреть за 1 рубль
2.0
комедия
2019, США
Роберт — король Шотландии
Роберт — король Шотландии
Смотреть за 1 рубль
5.0
исторический
2019, США
Кровь викингов
Кровь викингов
3.0
боевик
2019, Дания
Робин Гуд: Начало
Робин Гуд: Начало
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения
2018, США
Офелия
Офелия
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, мелодрама
2018, США
Рожденный стать королем
Рожденный стать королем
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика
2018, США
Две королевы
Две королевы
Смотреть за 1 рубль
7.0
исторический, драма, биография
2018, Великобритания
Время монстров
Время монстров
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, фэнтези
2018, США
Меч короля Артура
Меч короля Артура
8.0
фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
Паломничество
Паломничество
6.0
драма, приключения
2017, Ирландия
Король вне закона
Король вне закона
7.0
боевик, биография, драма
2017, США
Великая стена
Великая стена
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, мистика
2016, США
Белоснежка и охотник 2
Белоснежка и охотник 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, драма, боевик, приключения
2016, США
Сторожевая застава
Сторожевая застава
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, фэнтези
2016, Украина
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Фильмы про средневековье, как правило, основаны на реальных исторических событиях. В нашей специальной подборке вы сможете найти культовые ленты, посвященные знаменитым правителям, в том числе представителям легендарной британской династии, одной из царских семей России и французского дворянства. Смотреть фильмы про средневековье лучше всего в одиночестве — таким образом ничто не будет отвлекать вас от изучения различных исторических деталей и закрученного, а порой и непредсказуемого, сюжета. Кино про средневековье также может быть крайне образовательным.

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