Фильмы про средневековье, как правило, основаны на реальных исторических событиях. В нашей специальной подборке вы сможете найти культовые ленты, посвященные знаменитым правителям, в том числе представителям легендарной британской династии, одной из царских семей России и французского дворянства. Смотреть фильмы про средневековье лучше всего в одиночестве — таким образом ничто не будет отвлекать вас от изучения различных исторических деталей и закрученного, а порой и непредсказуемого, сюжета. Кино про средневековье также может быть крайне образовательным.