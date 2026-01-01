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Poster of Love Field
6.5
Kinoafisha Films Love Field
6.5

Love Field

, 1992
Love Field
USA / Drama / 18+
Poster of Love Field
6.5

Cast

Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
Dennis Haysbert
Dennis Haysbert
Stephanie McFadden
Brian Kerwin
Louise Latham
Peggy Rea
Director Jonathan Kaplan
Writer Don Roos
Composer Jerry Goldsmith
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1992
World premiere 11 December 1992
Release date
11 December 1992 Russia 16+
1 December 1993 France
8 April 1993 Germany
11 December 1992 Kazakhstan
12 February 1993 USA
11 December 1992 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $1,014,726
Production Orion Pictures, Sanford/Pillsbury Productions, Via Rosa Productions
Also known as
Love Field, Por encima de todo, A szeretet földje, As Barreiras do Amor, Aşk tarlası, Câmpul dragostei, Concours de circonstance, Conflictos de amor, Conflitos de Amor, Contra Tudo, Due sconosciuti, un destino, Love Field - Feld der Liebe, Love Fields - Liebe ohne Grenze, Meiles laukas, O topos tou erota, Per sobre de tot, Pole miłości, Polje ljubavi, Rakkauden kenttä, Ο τόπος του έρωτα, Поле любви, Поле на любовта, ラブ・フィールド, 槍聲響起

Film rating

6.5
Rate 13 votes
6.5 IMDb
Listen to the
soundtrack Love Field

Quotes

Paul Cater I didn't GET this car, I stole it. That's a felony.
Lurene Hallett Well, it shouldn't be if it can't go over 40!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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