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Poster of Arizona Dream
6.8
Kinoafisha Films Arizona Dream
6.8

Arizona Dream

, 1993
Arizona Dream
USA, France / Sci-Fi, Comedy, Drama / 18+
Poster of Arizona Dream
6.8

Cast

Johnny Depp
Johnny Depp
Axel Blackmar
Faye Dunaway
Faye Dunaway
Elaine Stalker
Lili Taylor
Lili Taylor
Grace Stalker
Jerry Lewis
Leo Sweetie
Vincent Gallo
Vincent Gallo
Paul Leger
Paulina Porizkova
Paulina Porizkova
Millie
Michael J. Pollard
Fabian
Candyce Mason
Blanche
Alexia Rane
Angie
Polly du Pont Noonan
Betty
Director Emir Kusturica
Writer David Atkins, Emir Kusturica
Composer Goran Bregovic
Cast and Crew

Film details

Country USA / France
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 1993
World premiere 6 January 1993
Release date
6 January 1993 Russia 16+
21 December 1994 Brazil
19 January 2002 Czechia
19 August 1994 Denmark
27 May 1994 Finland
6 January 1993 France
13 May 1993 Germany
30 June 1995 Great Britain
24 September 1993 Greece
4 June 1993 Hungary
29 May 1998 Italy
30 July 1994 Japan
6 January 1993 Kazakhstan
6 May 1993 Netherlands
27 January 1995 Poland
7 October 1994 Portugal
24 September 1993 Spain
15 October 1993 Sweden
10 February 1993 Switzerland
18 February 1994 Turkey
9 September 1994 USA
6 January 1993 Ukraine
19 March 1995 Uruguay
MPAA R
Budget $19,000,000
Worldwide Gross $112,571
Production Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Constellation
Also known as
Arizona Dream, El sueño de Arizona, American Dreamers, Amerikan Rüyası, Arizona, Arizona Dream: Um Sonho Americano, Arizonai álmodozók, Arizonos svajone, Arizonský sen, Il valzer del pesce freccia, Rêve d'Arizona, Sanje v Arizoni, Sueño de Arizona, Sueños de Arizona, Sueños en Arizona, The Arrowtooth Waltz, Аризона дрим, Аризонска мечта, Аризонская мечта, Аризонська мрія, Снови у Аризони, アリゾナ・ドリーム, 亚利桑那之梦, El Sueño de Arizona, 亚历桑那梦游, El Sueño de Arizona [Arizona Dream], Αριζόνα Ντρημ

Film rating

6.8
Rate 14 votes
7.2 IMDb
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Best Comedies 
Updated 16 March 2021
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