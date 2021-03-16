|6 January 1993
|Russia
|16+
|21 December 1994
|Brazil
|19 January 2002
|Czechia
|19 August 1994
|Denmark
|27 May 1994
|Finland
|6 January 1993
|France
|13 May 1993
|Germany
|30 June 1995
|Great Britain
|24 September 1993
|Greece
|4 June 1993
|Hungary
|29 May 1998
|Italy
|30 July 1994
|Japan
|6 January 1993
|Kazakhstan
|6 May 1993
|Netherlands
|27 January 1995
|Poland
|7 October 1994
|Portugal
|24 September 1993
|Spain
|15 October 1993
|Sweden
|10 February 1993
|Switzerland
|18 February 1994
|Turkey
|9 September 1994
|USA
|6 January 1993
|Ukraine
|19 March 1995
|Uruguay