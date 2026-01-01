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Poster of Woman Sesame Oil Maker
7.3
Kinoafisha Films Woman Sesame Oil Maker
7.3

Woman Sesame Oil Maker

, 1993
Xiang hu nu / The Women from the Lake of Scented Souls
China / Drama / 18+
Poster of Woman Sesame Oil Maker
7.3

Cast

Siqin Gaowa
Xiang Er Sao
Yujuan Wu
Huanhuan
Kesheng Lei
Que Er Shu
Baoguo Chen
Ren Zhongshi
Xiaoguang Hu
Dun Zi
Linlang Ye
Nanny
Hui Zhang
Jin Hai
Xiaoqing Ma
Lingzhi
Director Xie Fei
Writer Xie Fei, Daxin Zhou
Composer Liping Wang
Cast and Crew

Film details

Country China
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1993
World premiere 4 November 1993
Release date
4 November 1993 Netherlands
13 August 1994 South Korea 15
Production Changchun Film Studio, Tianjin Film Studio
Also known as
Xiang hun nü, Woman Sesame Oil Maker, Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları, Ha-Isha sh'Yatzra Shemen Soom-Soom, Illatozó kertek tavának asszonyai, Kobiety znad Jeziora Pachnących Dusz, Kvinden ved den duftende sø, Kvinnorna från själarnas ö, Les femmes du lac aux âmes parfumées, Mujer fabricante de aceite de sésamo, Naiset tuoksuvien sielujen järveltä, Oilmaker's Family, The Women from the Lake of Scented Souls, Жените от езерото на ароматните души, Женщина с озера благоухающих душ, 香魂女, 香魂女 湖に生きる

Film rating

7.3
Rate 13 votes
7.2 IMDb
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