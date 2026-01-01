ProductionChangchun Film Studio, Tianjin Film Studio
Also known as
Xiang hun nü, Woman Sesame Oil Maker, Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları, Ha-Isha sh'Yatzra Shemen Soom-Soom, Illatozó kertek tavának asszonyai, Kobiety znad Jeziora Pachnących Dusz, Kvinden ved den duftende sø, Kvinnorna från själarnas ö, Les femmes du lac aux âmes parfumées, Mujer fabricante de aceite de sésamo, Naiset tuoksuvien sielujen järveltä, Oilmaker's Family, The Women from the Lake of Scented Souls, Жените от езерото на ароматните души, Женщина с озера благоухающих душ, 香魂女, 香魂女 湖に生きる
Film rating
7.3
Rate13 votes
7.2IMDb
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