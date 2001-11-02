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Противостояние Противостояние
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The One

Противостояние, 2001

2001 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Что, если существует более одной вселенной и все эти вселенные удерживаются вместе одним-единственным потоком энергии? Эта энергия равномерно распределяется между всеми живыми существами в каждой вселенной, и если одно из этих существ умирает, она перераспределяется между выжившими. С каждым таким распределением человек становится сильнее. Когда одна вселенная получает способность переходить в другую, человек по имени Юлоу решает, что если он сможет убить всех своих собратьев, то станет непобедимым. На злодея начинается охота, но к тому времени Юлоу остается убить лишь одного человека, Гейба Лоу. Но что, если тот сможет дать отпор?

  • Сцены, в которых Джет Ли сражается с самим собой, были сняты с участием самого Ли и каскадера, похожего на него своим телосложением. Лицо каскадера было выкрашено в зеленый цвет, чтобы его можно было заменить цифровым способом на лицо Ли.
  • Джет Ли использует два разных стиля кунг-фу, изображая Гейба и Юлоу. Злой Юлоу использует Синъи Цюань, или «Кулак формы разума». Это линейный наступательный стиль. Гейб же практикует Багуа Чжан, или «Ладонь восьми триграмм». 
  • У некоторых персонажей фамилии режиссеров: Ву, Скотт, Йейтс, Сигел, Бессон.

Что делать, если твой мир рушится, когда в него вторгается безжалостный пришелец из параллельных миров? Стремясь стать сверхчеловеком, агент Межпространственного Бюро Расследований Юло совершает головокружительное сафари по параллельным мирам, охотясь за своими двойниками.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 30 апреля 2012
Премьера в мире 2 ноября 2001
Возраст 16+
Режиссер
Джеймс Вонг
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Джет Ли
Джет Ли
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Делрой Линдо
Делрой Линдо
Джеймс Моррисон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Противостояние 3 постера
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Противостояние
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильмы наподобие «Всё везде и сразу», напоминающие фантастический винегрет Довольно трудно найти картину, столь же чумовую, как эта. Но мы постарались и отобрали несколько фильмов, которые по градусу творческой смелости похожи на новый хит проката «Всё везде и сразу».
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14 апреля 2022 16:03
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