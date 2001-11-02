Противостояние, 2001

Что, если существует более одной вселенной и все эти вселенные удерживаются вместе одним-единственным потоком энергии? Эта энергия равномерно распределяется между всеми живыми существами в каждой вселенной, и если одно из этих существ умирает, она перераспределяется между выжившими. С каждым таким распределением человек становится сильнее. Когда одна вселенная получает способность переходить в другую, человек по имени Юлоу решает, что если он сможет убить всех своих собратьев, то станет непобедимым. На злодея начинается охота, но к тому времени Юлоу остается убить лишь одного человека, Гейба Лоу. Но что, если тот сможет дать отпор?