6 самых просматриваемых сериалов на NetflixЭти проекты сумели увлечь зрителей не на шутку: одни заразили аудиторию по всему миру любовью к шахматам и ностальгией по восьмидесятым, а другие привлекли людей историями о дерзких ограблениях и борьбе со злом.
7 самых скандальных проектов NetflixЭти проекты объединяет то, что они по разным причинам возмутили зрителей: одни — своим неоднозначным посылом, другие — сомнительными с точки зрения морали сценами, а создатели третьих просто не сумели угодить своей требовательной аудитории.