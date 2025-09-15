Меню
Лиам Хемсворт вырывает сердце у демона в трейлере четвертого сезона «Ведьмака»
Лиам Хемсворт вырывает сердце у демона в трейлере четвертого сезона «Ведьмака» Кроме того, было объявлено, что новые серии выйдут на стриминге 30 октября.
15 сентября 2025 13:34
Лиам Хемсворт вместо Генри Кавилла: вышел тизер четвертого сезона «Ведьмака»
Лиам Хемсворт вместо Генри Кавилла: вышел тизер четвертого сезона «Ведьмака» Дата релиза пока не установлена.
23 мая 2024 14:19
Сериал «Ведьмак» продлен на пятый и заключительный сезон
Сериал «Ведьмак» продлен на пятый и заключительный сезон Вероятно, релиз четвертого сезона состоится в 2025 году.
19 апреля 2024 11:52
По данным инсайдеров, «Ведьмак» может завершиться пятым сезоном
По данным инсайдеров, «Ведьмак» может завершиться пятым сезоном Работа над сценарием четвертого возобновится в ближайшее время.
9 октября 2023 12:58
«Ведьмак»: исполнительница роли Йеннифэр высказалась о замене Генри Кавилла на Лиама Хемсворта
«Ведьмак»: исполнительница роли Йеннифэр высказалась о замене Генри Кавилла на Лиама Хемсворта По мнению актрисы, Хемсворт блестяще справится с возложенной на него задачей.
31 июля 2023 15:58
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник Этим летом зрители увидят новые сезоны «Благих знамений» и «Пищеблока», сюжеты которых развиваются после оригинальных событий книг.
29 июля 2023 03:30
Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка»
Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка» На этой неделе стриминги предлагают спасти особенную девушку от злых чародеев, запустить бизнес плюшевых игрушек, выполнить опасную миссию вместе с Джеки Чаном и справиться с травмой прошлого.
28 июля 2023 10:52
Съемки нового сезона «Ведьмака» перенесли на следующий год
Съемки нового сезона «Ведьмака» перенесли на следующий год Ожидается, что премьера следующей части сериала состоится не раньше 2025 года.
26 июля 2023 10:55
Съемки приквела «Ведьмака» о банде «Крысы» завершились раньше намеченного срока
Съемки приквела «Ведьмака» о банде «Крысы» завершились раньше намеченного срока Появились предположения, с чем это может быть связано.
4 июля 2023 14:44
Мнения критиков и рядовых зрителей о третьем сезоне «Ведьмака» разделились
Мнения критиков и рядовых зрителей о третьем сезоне «Ведьмака» разделились Журналисты задались вопросом о том, переживет ли шоу уход Генри Кавилла, а широкая аудитория призвала закрыть его.
4 июля 2023 10:38
Создатели «Ведьмака» уверены в успешном будущем сериала: «С Лиамом мы в надежных руках»
Создатели «Ведьмака» уверены в успешном будущем сериала: «С Лиамом мы в надежных руках» Продюсеры считают, что замена Генри Кавилла на Лиама Хемсворта пройдет гладко.
27 июня 2023 14:37
6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне
6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне Дикая охота, конец эпохи Генри Кавилла с платиновыми волосами и планы на будущее.  
27 июня 2023 11:01
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023 Накануне в бразильском городе Сан-Паулу прошел очередной фестиваль стрим-сервиса Netflix для фанатов под названием Tudum. В рамках мероприятия были представлены многочисленные промоматериалы, связанные с наиболее ожидаемыми новинками стримера.
18 июня 2023 18:45
Генри Кавилл сокрушает монстров и людей в трейлере третьего сезона «Ведьмака»
Генри Кавилл сокрушает монстров и людей в трейлере третьего сезона «Ведьмака» Первая часть новой главы приключений Геральта из Ривии выйдет в конце этого месяца.
9 июня 2023 10:33
На роль вампира Региса в четвертом сезоне «Ведьмака» подыскивают звезду с мировым именем
На роль вампира Региса в четвертом сезоне «Ведьмака» подыскивают звезду с мировым именем Добродушного кровососа сыграет актер в возрасте от 50 до 60 лет.
7 июня 2023 14:50
Что смотреть в июне: боевик Гая Ричи, шпионский триллер Marvel и скандальный «Кумир»
Что смотреть в июне: боевик Гая Ричи, шпионский триллер Marvel и скандальный «Кумир» Первый месяц лета богат на яркие премьеры как на больших экранах, так и на стримингах. 
1 июня 2023 12:00
Дольф Лундгрен сыграет коллегу Геральта в спин-оффе «Ведьмака»
Дольф Лундгрен сыграет коллегу Геральта в спин-оффе «Ведьмака» Сериал об истории банды Крыс.
31 мая 2023 16:00
Netflix продлил сериал «Ведьмак» на пятый сезон
Netflix продлил сериал «Ведьмак» на пятый сезон Его съемки начнутся вскоре после окончания производства четвертого сезона.
29 мая 2023 13:05
Шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему сериал не был закрыт после ухода Генри Кавилла
Шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему сериал не был закрыт после ухода Генри Кавилла По ее словам, создатели шоу не могли поступить иначе.
25 мая 2023 15:32
Арнольд Шварценеггер готовит зрителей к экшену в проморолике новых проектов Netflix
Арнольд Шварценеггер готовит зрителей к экшену в проморолике новых проектов Netflix Вместе с публикацией видео сервис анонсировал даты выхода ряда новых фильмов и сериалов.
23 мая 2023 14:27
Генри Кавилл осознает подлинный страх в тизере третьего сезона «Ведьмака»
Генри Кавилл осознает подлинный страх в тизере третьего сезона «Ведьмака» Новые серии выйдут летом.
25 апреля 2023 22:13
Геральт и Йеннифэр покровительствуют Цири на постере третьего сезона «Ведьмака»
Геральт и Йеннифэр покровительствуют Цири на постере третьего сезона «Ведьмака» Сервис Netflix подогревает интерес к чему-то важному.
25 апреля 2023 14:07
Анджей Сапковский поделился своим мнением о экранизации «Ведьмака» от Netflix
Анджей Сапковский поделился своим мнением о экранизации «Ведьмака» от Netflix Кроме того, писатель рассказал о своих дальнейших творчески планах.
2 февраля 2023 16:54
Сериал «Ведьмак» может завершиться пятым сезоном
Сериал «Ведьмак» может завершиться пятым сезоном Съемки двух следующих сезонов могут пройти одновременно.
31 января 2023 14:01
Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание»
Для самых внимательных: 6 любопытных отсылок в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание» Подколы в сторону Disney, неожиданный оммаж на аниме и новый художественный стиль.
18 января 2023 13:00
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года Продолжения, спин-оффы и финалы, которые точно нельзя пропустить.  
12 января 2023 12:00
Твой киногид на 2023 год: 25 фильмов, которые все будут смотреть
Твой киногид на 2023 год: 25 фильмов, которые все будут смотреть Хорошие новости: в новом году нас ждет много больших кинопремьер.
1 января 2023 12:00
Шоураннер «Ведьмака» уже знает, как закончится сериал
Шоураннер «Ведьмака» уже знает, как закончится сериал По ее словам, создатели панируют закончить проект экранизацией книги «Владычица озера».
26 декабря 2022 15:50
Тест: кто ты из вселенной «Ведьмака»?
Тест: кто ты из вселенной «Ведьмака»? Суровый Геральт, коварная Йеннифэр или храбрая Цири? Тест: кто ты из вселенной «Ведьмака»?
25 декабря 2022 13:10
Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?
Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»? Netflix играет в русскую рулетку, запуская сделанный с нуля спин-офф, а мы запасаемся попкорном и проводим по нему краткий ликбез.  
24 декабря 2022 12:00
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже» На этой неделе стриминги предлагают раскрыть преступление на роскошном острове, выпутаться из любовного треугольника, создать легендарный спорткар и сыграть в смертельную игру в параллельной реальности Токио. 
23 декабря 2022 15:00
Генри Кавилл не вернется в сериал «Ведьмак», несмотря на лишение роли Супермена
Генри Кавилл не вернется в сериал «Ведьмак», несмотря на лишение роли Супермена Босс Netflix заявил, что считает смену ведущего актера в фэнтезийном сериале правильным решением.
16 декабря 2022 10:03
Netflix опубликовал инфографику с хронологией телевселенной «Ведьмака»
Netflix опубликовал инфографику с хронологией телевселенной «Ведьмака» События будущего сериала «Ведьмак: Происхождение» были взяты за «нулевой» год.
13 декабря 2022 14:42
Шоураннер «Ведьмака» ожидает, что рекаст Геральта «привнесет новую энергию» в сериал
Шоураннер «Ведьмака» ожидает, что рекаст Геральта «привнесет новую энергию» в сериал Актер, сыгравший Лютика, также заявил, что Лиам Хемсворт уже готов с головой погрузиться в мир сериала.
5 декабря 2022 15:19
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи»
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Уилл Смит освобождается от рабства, Адам Драйвер уезжает от токсичного облака, Джеймс МакЭвой готовится к эпичной битве, а Харрисон Форд собирается защищать семью. 
1 декабря 2022 14:00
По данным инсайдеров, сериал «Ведьмак» получит спин-офф под названием «Крысы»
По данным инсайдеров, сериал «Ведьмак» получит спин-офф под названием «Крысы» Старт съемок намечена на следующий год.
29 ноября 2022 11:22
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Оказывается, простой сериал может оскорбить сладкоежек, членов королевской семьи и фанатов Сапковского.
10 ноября 2022 12:00
Видео: Генри Кавилла заменили на Лиама Хемсворта в сериале «Ведьмак» при помощи DeepFake
Видео: Генри Кавилла заменили на Лиама Хемсворта в сериале «Ведьмак» при помощи DeepFake Многие посмотревшие остались под впечатлением от попадания в образ.
7 ноября 2022 16:32
Генри Кавилл покидает сериал «Ведьмак», роль Геральта унаследует Лиам Хемсворт
Генри Кавилл покидает сериал «Ведьмак», роль Геральта унаследует Лиам Хемсворт Фэнтезийный проект Netflix не вписался в новые планы Кавилла.
31 октября 2022 07:31
Создатели сериала «Ведьмак» уже работают над сценариями четвертого и пятого сезонов
Создатели сериала «Ведьмак» уже работают над сценариями четвертого и пятого сезонов Их съемки начнутся не раньше следующего лета.
24 октября 2022 13:21
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Геральт сменил лошадь, а Нэнси из «Очень странных дел» стала мемом. 
2 октября 2022 12:00
Стало известно, когда выйдут третий сезон «Ведьмака» и спин-офф «Ведьмак: Происхождение»
Стало известно, когда выйдут третий сезон «Ведьмака» и спин-офф «Ведьмак: Происхождение» Также Netflix выпустил официальные постеры.
25 сентября 2022 00:41
Завершились съемки третьего сезона «Ведьмака»
Завершились съемки третьего сезона «Ведьмака» Генри Кавилл поблагодарил команду сериала.
12 сентября 2022 15:23
Фанаты были правы: оцените 10 случаев, когда персонажа лучше бы сыграл другой актер
Фанаты были правы: оцените 10 случаев, когда персонажа лучше бы сыграл другой актер У фанатов всегда есть свои варианты актеров, которые бы идеально воплотили на экране полюбившихся героев.
11 июля 2022 17:00
Тест: какая ты ведьма из культовых сериалов?
Тест: какая ты ведьма из культовых сериалов? Специально для фанаток всего мистического составили тест, который определит, кто из популярных киноведьм мог бы стать твоим соулмэйтом.
9 июля 2022 12:23
Смотреть нельзя оторваться: 5 сериалов, в которых каждый новый сезон лучше предыдущего
Смотреть нельзя оторваться: 5 сериалов, в которых каждый новый сезон лучше предыдущего Эта животрепещущая пятерка проектов не разочарует вас после первого сезона, напротив: дальше — больше.
18 июня 2022 13:45
Не только «Властелин Колец»: 5 сериалов c крутыми локациями и героями
Не только «Властелин Колец»: 5 сериалов c крутыми локациями и героями Подборка увлекательных фэнтези на случай, если надоело в сотый раз пересматривать «Властелина Колец».
19 апреля 2022 15:17
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам Эти истории увлекательны и на бумаге, и на экране.
8 апреля 2022 18:59
Геральт, Цири и Йеннифэр: появилось первое фото со съемок третьего сезона «Ведьмака»
Геральт, Цири и Йеннифэр: появилось первое фото со съемок третьего сезона «Ведьмака» Также доступен синопсис предстоящих серий.
5 апреля 2022 14:34
За первые дни на Netflix «Не смотрите наверх» набрал 111 млн просмотренных часов
За первые дни на Netflix «Не смотрите наверх» набрал 111 млн просмотренных часов Также появились данные по второму сезону «Ведьмака».
29 декабря 2021 15:59
Цири, Йеннифэр, знакомство с Эльфами: Netflix выпустил серию промороликов ко второму сезону «Ведьмака»
Цири, Йеннифэр, знакомство с Эльфами: Netflix выпустил серию промороликов ко второму сезону «Ведьмака» Создатели кратко рассказывают о персонажах и событиях.
29 декабря 2021 14:31
Трисс предостерегает Геральта о Цири в удаленной сцене из второго сезона «Ведьмака»
Трисс предостерегает Геральта о Цири в удаленной сцене из второго сезона «Ведьмака» Впервые она была показана в рамках часового спецэпизода.
24 декабря 2021 13:17
Стоит ли смотреть второй сезон «Ведьмака»: что говорят те, кто уже успел увидеть
Стоит ли смотреть второй сезон «Ведьмака»: что говорят те, кто уже успел увидеть Киноафиша подробно разбирает, каким получился второй сезон популярного сериала «Ведьмак».
22 декабря 2021 19:11
Второй сезон «Ведьмака» успешно стартовал на Netflix, набрав уже 142 млн просмотренных часов
Второй сезон «Ведьмака» успешно стартовал на Netflix, набрав уже 142 млн просмотренных часов Сериал с Генри Кавиллом возглавил десятку самых популярных проектов стримера.
22 декабря 2021 14:19
В спецвыпуске «Ведьмака» показали сцены, вырезанные из второго сезона
В спецвыпуске «Ведьмака» показали сцены, вырезанные из второго сезона В часовом видео собрались ключевые звезды сериала.
22 декабря 2021 11:45
Шоураннер «Ведьмака» подтвердила, что сценарии третьего сезона уже готовы
Шоураннер «Ведьмака» подтвердила, что сценарии третьего сезона уже готовы Впереди большая работа. 
21 декабря 2021 13:34
Герои готовятся к битве на первых кадрах из сериала «Ведьмак: Происхождение»
Герои готовятся к битве на первых кадрах из сериала «Ведьмак: Происхождение» На фото знакомят с троицей центральных персонажей.
21 декабря 2021 13:13
Шоураннер «Ведьмака» подтвердила свое намерение выпустить семь сезонов сериала
Шоураннер «Ведьмака» подтвердила свое намерение выпустить семь сезонов сериала Она не хочет выводить историю шоу за рамки книг Анджея Сапковского.
20 декабря 2021 15:41
Семейный портрет с эффектом сепии: появился новый постер второго сезона «Ведьмака»
Семейный портрет с эффектом сепии: появился новый постер второго сезона «Ведьмака» На фото запечатлены Геральт, Весемир и Цири.
16 декабря 2021 12:48
Йеннифэр разговаривает с Тиссаей после битвы при Соддене в новом отрывке из второго сезона «Ведьмака»
Йеннифэр разговаривает с Тиссаей после битвы при Соддене в новом отрывке из второго сезона «Ведьмака» Опытная чародейка дает героине Ани Чалотры разочаровывающее указание.
15 декабря 2021 16:49
Сценарии третьего сезона «Ведьмака» уже написаны
Сценарии третьего сезона «Ведьмака» уже написаны Об этом рассказала актриса, играющая Цири. 
15 декабря 2021 13:44
Второй сезон «Ведьмака» получил «свежий» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Второй сезон «Ведьмака» получил «свежий» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes В продолжении авторы учли основные ошибки.
14 декабря 2021 16:18
Netflix анонсировал часовой спецвыпуск «Ведьмака»
Netflix анонсировал часовой спецвыпуск «Ведьмака» В нем покажут вырезанные сцены и поделятся подробностями «Ведьмака: Происхождение».
14 декабря 2021 14:39
Цири тренируется в Каэр Морхен в новом отрывке из второго сезона «Ведьмака»
Цири тренируется в Каэр Морхен в новом отрывке из второго сезона «Ведьмака» Героиня Фрейи Аллан пытается преодолеть полосу препятствий.
13 декабря 2021 13:01
Netflix представил новый трейлер второго сезона «Ведьмака», а также видеопересказ предыдущих серий
Netflix представил новый трейлер второго сезона «Ведьмака», а также видеопересказ предыдущих серий Первый ролик сосредоточен на Йеннифэр и Геральте, а во втором Лютик рассказывает о показанных событиях.
2 декабря 2021 15:48
Генри Кавилл поделился селфи в образе Геральта со съемок второго сезона «Ведьмака»
Генри Кавилл поделился селфи в образе Геральта со съемок второго сезона «Ведьмака» Актер сравнил своего героя с персонажем из вселенной Warhammer.
1 декабря 2021 14:09
От возвращения «Секса в большом городе» до «Звездных войн»: 7 главных сериалов декабря
От возвращения «Секса в большом городе» до «Звездных войн»: 7 главных сериалов декабря Первый месяц зимы оказался богат как на продолжения известных шоу, так и на любопытные новинки. Не время включать «Один дома», когда на малых экранах нас ждут Геральт из Ривии, Кэрри Брэдшоу и Боба Фетт. Благо, что не все сразу и не в одном сериале.
26 ноября 2021 17:30
Геральт сражается с огромным монстром в новом отрывке из второго сезона «Ведьмака»
Геральт сражается с огромным монстром в новом отрывке из второго сезона «Ведьмака» Герой Генри Кавилла пытается дать отпор лесной многоножке с помощью магии.
26 ноября 2021 13:38
Генри Кавилл поделился подробностями о травме, полученной на съемках второго сезона «Ведьмака»
Генри Кавилл поделился подробностями о травме, полученной на съемках второго сезона «Ведьмака» Карьера актера могла серьезно пострадать.
18 ноября 2021 15:34
Генри Кавилл обещает, что во втором сезоне «Ведьмака» Геральт будет более разговорчивым
Генри Кавилл обещает, что во втором сезоне «Ведьмака» Геральт будет более разговорчивым Также появился свежий кадр от Total Film.
11 ноября 2021 15:45
Геральт сражается бок о бок с Цири в трейлере второго сезона «Ведьмака»
Геральт сражается бок о бок с Цири в трейлере второго сезона «Ведьмака» Также опубликованы новый постер и свежие кадры.
29 октября 2021 18:47
Производство третьего сезона «Ведьмака» стартует в начале 2022 года
Производство третьего сезона «Ведьмака» стартует в начале 2022 года Премьеру, судя по всему, стоит ждать не раньше 2023-го.
19 октября 2021 15:13
У каждого своя судьба: появились постеры второго сезона «Ведьмака» с Йеннифэр и Цири
У каждого своя судьба: появились постеры второго сезона «Ведьмака» с Йеннифэр и Цири Netflix продолжает подогревать интерес к продолжению. 
19 октября 2021 12:41
Генри Кавилл опубликовал постер второго сезона «Ведьмака»
Генри Кавилл опубликовал постер второго сезона «Ведьмака» Плакат гласит, что Геральту суждено быть защитником. 
13 октября 2021 16:50
Netflix опубликовал данные о своих самых просматриваемых фильмах и сериалах
Netflix опубликовал данные о своих самых просматриваемых фильмах и сериалах «Тайлера Рейка» смотрели на 99 миллионах аккаунтов на протяжении 231 миллиона часов.
28 сентября 2021 15:38
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix Стриминговый сервис выпустит экранизацию знаменитого аниме, спин-офф исторического сериала и финалы нескольких топовых проектов.
28 сентября 2021 14:36
«Ведьмак»: Netflix выпустил трейлер и превью второго сезона, а также объявил о разработке новых спин-оффов
«Ведьмак»: Netflix выпустил трейлер и превью второго сезона, а также объявил о разработке новых спин-оффов Основной сериал был продлен на третий сезон.
27 сентября 2021 10:19
Netflix опубликовал расписание предстоящего онлайн-мероприятия TUDUM
Netflix опубликовал расписание предстоящего онлайн-мероприятия TUDUM На нем будут представлены подробности «Ведьмака», «Очень странных дел», «Не смотри вверх», «Красного уведомления» и других ожидаемых проектов.
24 сентября 2021 10:44
Генри Кавилл рассказал, что во втором сезоне «Ведьмака» Геральт возьмет на себя роль отца
Генри Кавилл рассказал, что во втором сезоне «Ведьмака» Геральт возьмет на себя роль отца Его подопечной при этом выступит Цири. 
20 сентября 2021 15:31
Netflix показал первый трейлер 2 сезона «Ведьмака» – он выйдет 17 декабря
Netflix показал первый трейлер 2 сезона «Ведьмака» – он выйдет 17 декабря Геральт и Цири отправляются в Каэр Морхен. 
12 июля 2021 11:42
13 фактов о Генри Кавилле, узнав которые вы отдадите ему свое сердце
13 фактов о Генри Кавилле, узнав которые вы отдадите ему свое сердце Актёр назвал питомца в честь Супермена, чуть не сыграл Седрика Диггори, а роль Геральта выпрашивал всеми правдами и неправдами.
5 мая 2021 15:36
10 потрясающих голливудских актёров, которых переманили стриминги
10 потрясающих голливудских актёров, которых переманили стриминги Малый экран стал настолько привычным делом, что теперь для онлайна снимаются даже самые яркие звёзды Голливуда.
27 апреля 2021 16:57
6 самых просматриваемых сериалов на Netflix
6 самых просматриваемых сериалов на Netflix Эти проекты сумели увлечь зрителей не на шутку: одни заразили аудиторию по всему миру любовью к шахматам и ностальгией по восьмидесятым, а другие привлекли людей историями о дерзких ограблениях и борьбе со злом.  
24 марта 2021 19:05
7 самых скандальных проектов Netflix
7 самых скандальных проектов Netflix Эти проекты объединяет то, что они по разным причинам возмутили зрителей: одни — своим неоднозначным посылом, другие — сомнительными с точки зрения морали сценами, а создатели третьих просто не сумели угодить своей требовательной аудитории.
15 марта 2021 15:55
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием Эти проекты побили рекорды по просмотрам, стали культурной перезагрузкой или даже поводом для обсуждений и дискуссий в обществе.
8 февраля 2021 18:27
10 исторических проектов Netflix для тех, кому понравились «Бриджертоны»
10 исторических проектов Netflix для тех, кому понравились «Бриджертоны» В ожидании второго сезона популярного шоу Киноафиша подготовила подборку из 5 фильмов и 5 сериалов, которые погрузят вас в далёкое и не очень прошлое, познакомят с эпохой балов и светских интриг, а также заставят сопереживать взрослеющим героиням.
3 февраля 2021 12:00
