Что смотреть в июне: боевик Гая Ричи, шпионский триллер Marvel и скандальный «Кумир»

Первый месяц лета богат на яркие премьеры как на больших экранах, так и на стримингах.

1 июня, в кино

Кому смотреть: фанатам творчества Гая Ричи.

Джон Кинли берет на военную миссию в Афганистане местного переводчика. Тот оказывается не промах и спасает раненого солдата, рискуя своей жизнью. Придя в себя дома, Кинли решает вернуться за товарищем, оставшимся вместе с семьей в опасной зоне.

«Русский народный» режиссер Гай Ричи снова меняет интонацию с авантюрно-комедийной на серьезную боевиковую. С первой у него обычно получается обаятельнее, но вторая даже лучше походит для героя-одиночки. Сюрприз-сюрприз: героя на этот раз играет не Джейсон Стэйтем, а Джейк Джилленхол.

Переводчик

8 июня, в кино

Кому смотреть: тем, кому понравилась «Аритмия».

На судно «Снегирь» принимают двух молодых ребят Никиту и Максима. Привыкшие снимать контент для развлекательного блога, они поначалу думают, что в море их ждет романтика и приключения. Однако их встречает команда хмурых моряков и своенравная стихия.

Борис Хлебников и Наталия Мещанинова адаптировали для экрана советский роман Георгия Владимова «Три минуты молчания». Когда-то причисляемый к «новым тихим» Хлебников снял отнюдь не фильм-катастрофу, как может показаться из трейлера. Важный акцент в фильме поставлен на конфликте поколений. И для бывалых моряков, и для молодых стажеров шторм и холод оказываются не главным испытанием.

Снегирь

8 июня, в кино

Кому смотреть: тем, кто согласен, что суть хоррора в монстре.

Семья получает в наследство домик на полудиком побережье. Пробравшись сквозь заросли и смахнув пыль в новом жилище, они наконец могут насладиться живописным видом. Все бы хорошо, если бы отец семейства не притащил домой из старого водохранилища поблизости странное существо.

Новозеландский режиссер Скотт Уолкер спустя двенадцать лет после триллера-дебюта «Мерзлая земля» с Николасом Кейджем и Джоном Кьюсаком сворачивает на территорию треш-хоррора. По сообщениям зарубежных критиков, фильм не отличается большой оригинальностью. Зато в нем неплохо нарисован главный монстр, что для этого аттракционного жанра уже козырь.

Нечто. Монстр из глубин

29 июня, в кино

Кому смотреть: поклонникам жанра и высоких технологий.

Ромком с Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь») и комиком Джеком Уайтхоллом в главных ролях основан на книге Роберта Шекли «Робот, который выглядел как я». Действие происходит в недалеком будущем, где люди используют своих роботов-клонов как слуг для выполнения разной работы. Чарльзу приходит в голову отправить на свидание с Элейн своего двойника, а та поступает точно так же. В результате их роботы сбегают и начинают вести жизнь счастливых влюбленных, таким образом украв идентичность хозяев. Чарльз и Элейн решают объединить усилия, вывести своих роботов из строя, пока те не натворили дел, и вернуть свои жизни. Сценаристами и режиссерами фильма стали Энтони Хайнс, автор сценариев к двум «Боратам», и Каспер Кристенсен («Самый главный босс»).

(Не)идеальные роботы

8 июня, в кино

Кому смотреть: тем, кто хотел бы взглянуть на Сидни Суини в новом свете.

В 2017 году Реалити Уиннер была арестована по обвинению в разглашении секретной информации. Девушка отправила в онлайн-издание отчет ФБР, раскрывающий подробности о кибератаке, повлиявшей на ход голосования американских выборов, на которых победил Дональд Трамп.

Дебютантка Тина Саттер за основу сценария взяла собственную пьесу и сняла фильм, большую часть которого двое сотрудников спецслужб допрашивают молодую разведчицу. Картину неосторожно причисляют к cinéma vérité, но интереснее в ней первая серьезная роль Сидни Суини, звезды сериала «Эйфория». После премьеры на Берлинском кинофестивале пресса хвалила работу актрисы, а также отмечало непривычно уверенную для дебютантки режиссерскую интонацию.

Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»

Реалити

15 июня, в кино

Кому смотреть: тем, кто не прочь взглянуть на небольшую французскую мелодраму.

За свою актерскую карьеру Анна сыграла во многих постановках. Сейчас ей немного за 50, и интересных ролей предлагают все меньше, а муж Антуан, известный режиссер, увлекся девушкой помоложе. Анна решает перевоплотиться в его новую пассию. Чем глубже она погружается в роль, тем сложнее ей становится не потерять собственное «я».

За скромное французское кино в этом месяце отвечает Себастьен Байли. Предыдущие фильмы этого режиссера вряд ли кто-то видел в нашей стране, тем загадочнее в прокате выглядит его новая картина. Байли всегда снимает про женщин. И «Женщины во множественном», и French Touch: Girls on Fire представляли собой альманахи (в последнем Байли поучаствовал с одним коротким метром). Новая работа — первый для режиссера забег на более длинную дистанцию.

Актриса

8 июня, в кино

Кому смотреть: тем, кого интересует независимое российское кино.

Дальнобойщик Берд женится на семнадцатилетней девушке Дине. Он решает построить самый видный и большой дом в селе. Однако семейное гнездышко оказывается способом изоляции от окружающего мира. Гордыня Берта постепенно разрушает отношения героев.

Еще один дебют выпускника Александра Сокурова из Кабардино-Балкарской мастерской, где также учились Кира Коваленко, Кантемир Балагов, Владимир Битоков и другие. Фильм Олега Хамокова основан на старинной кавказской легенде, по которой прекрасную Адиюх похитил и запер в башне князь. Картина участвовала на фестивале «Дух огня», где получила награду за профессионализм и психологическую точность. Лента снята полностью на кабардинском языке. Главные роли исполнили Светлана Мамрешева, воспитанница Кирилла Серебренникова и его «Гоголь-центра», и Роберт Саральп из «Снежного шоу» Славы Полунина.

Узлы

4 июня, HBO

Кому смотреть: тем, кому нравится визуальный стиль сериала «Эйфория».

Поп-певица Джослин после длительного перерыва готовится вернуться в шоу-бизнес. Она занимается выходом нового сингла и размышляет о творчестве. В ее жизни появляется таинственный лидер культа, который обретает на нее большое влияние.

Премьера первых серий на Каннском кинофестивале наделала шумихи. Журналисты остались недовольны изображением главной героини, сыгранной Лили-Роуз Депп, и обилием откровенных сцен. Вину возложили на Эйбела Тесфайе, также известного как певец The Weeknd, который выступил продюсером сериала, и режиссера Сэма Левинсона. Однако интерес к проекту от этого не ничуть не ослабевает, а только усиливается.

Кумир

9 июня, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кому нравятся сюжеты про психические расстройства.

1979 год, Нью-Йорк. Дэнни Салливан, студент одного из местных университетов, попадает под подозрение в деле о теракте. На допросах следовательница постепенно выясняет, что идентичность Салливана расщеплена на множество личностей.

Сериал вдохновлен книгой «Множественные умы Билли Миллигана», написанной психологом Дэниелом Кизом о человеке с 24 личностями. Показывать свое актерское мастерство в проекте будет Том Холланд («Человек-паук: Нет пути домой»). Следовательницу играет Аманда Сайфрид. Создателем сериала выступил обладатель «Оскара» Акива Голдсман («Игры разума»). Среди режиссеров Корнель Мундруцо («Фрагменты женщины»).

Переполненная комната

16 июня, Netflix

Кому смотреть: тем, кто доверяет в экшене режиссерам марвелловских кроссоверов.

Наемник из Австралии Тайлер Рейк снова оказывается в гуще событий. На этот раз ему предстоит спасти из тюрьмы семью грузинского криминального авторитета.

Продюсеры Джо и Энтони Руссо предлагают первый крупный летний боевик стриминга Netflix. Вторая обещает не меньше захватывающего экшена, град пуль и динамичные драки, снятые подвижной камерой. Главную роль по-прежнему исполняет Крис Хемсворт. В режиссерском кресле также Сэм Харгрейв, работавший с Руссо в качестве актера на блокбастере «Мстители: Финал». Хемсворт намекнул в одном из интервью, что если фильм сможет повторить зрительский успех предыдущей части, то определенно стоит ждать продолжения.

Тайлер Рейк: Операция по спасению — 2

21 июня, Disney+

Кому смотреть: тем, что любит шпионские сюжеты по комиксам.

Глава организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри сталкивается с новым вызовом. На Землю напала инопланетная раса существ, способных менять внешность. Они захватывают ключевые для людей сферы и постепенно устанавливают свой порядок.

Новый сериал Marvel разыгран в жанре триллера. Раскрывать заговор межпланетных масштабов вновь будет Сэмюэль Л. Джексон. Помощи супергероев на этот раз ждать не следует, Фьюри будет справляться с катастрофой вместе с другом Талосом. На экране также появятся Эмилия Кларк и Оливия Колман. Создателем шоу выступил Кайл Брэдстрит, один из продюсеров «Мистера Робота».

Секретное вторжение

22 июня, Max

Кому смотреть: тем, кто скучал по нью-йоркским подругам.

Кэрри, Шарлотта и Миранда, которым уже за 50, продолжают обсуждать мужчин, наряды и вместе справляться с жизненными трудностями. Кэрри скучает по журналистике, у Миранды новый роман, Шарлотта пытается найти общий язык с детьми. На пороге квартиры Кэрри появляется Эйдан.

К своим персонажам из культового сериала возвращаются Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Слухи о том, что Джон Корбетт заглянет в сериал в роли Эйдана, ходили еще в первом сезоне. Создателем сериала-сиквела все также выступает Даррен Стар, ответственный за оригинальное шоу.

И просто так (2-й сезон)

29 июня, Netflix

Кому смотреть: тем, кому важно попрощаться с Генри Кавиллом в роли Ведьмака, и фанатам сериала.

Тьма сгущается над Геральтом из Ривии и его близкими, и он готовится дать темным силам отпор. За Йеннифэр охотится наемный убийца Профессор. Цири преследует призрачная орда Дикого Гона. Ведьмак должен их защитить.

Генри Кавилл в последний раз вынимает из ножен меч Ведьмака. В следующем сезоне в роли Геральта его сменит Лиам Хемсворт. В роли Йеннифэр все та же Аня Чалотра, в роли Цири — Фрейя Аллан. События третьего сезона будут не полностью основаны на четвертой книге серии Анджея Сапковского «Час презрения». Третий сезон разбит на две части, вторая выйдет 27 июля.

Ведьмак (3-й сезон)

22 июня, Hulu

Кому смотреть: всем, кто интересуется стресс-менеджментом.

В новых сериях шеф-повар в исполнении Джереми Аллена Уайта открывает ресторан. На нем разработка меню, ремонт в помещении, наём новых сотрудников и еще куча проблем. А еще в его жизнь неожиданно возвращается девушка, с которой он когда-то расстался.

Кулинарный сериал «Медведь» довольно быстро обрел любовь критиков и зрителей. Джереми Аллен Уайт, известный по «Бесстыжим», даже получил за роль молодого повара, в темпе решающего проблемы семейной чикагской забегаловки, «Золотой глобус». Сам сериал был номинирован на несколько престижных премий, включая британскую BAFTA. В новых эпизодах обещают камео Боба Оденкерка («Лучше звоните Солу»).