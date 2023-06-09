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Киноафиша Новости Генри Кавилл сокрушает монстров и людей в трейлере третьего сезона «Ведьмака»

Генри Кавилл сокрушает монстров и людей в трейлере третьего сезона «Ведьмака»

9 июня 2023 10:33
Генри Кавилл сокрушает монстров и людей в трейлере третьего сезона «Ведьмака»

Первая часть новой главы приключений Геральта из Ривии выйдет в конце этого месяца.

Netflix представил трейлер третьего сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак», основанного на одноименной серии романов Анджея Сапковского.

Согласно официальному синопсису, в новой части шоу «монархи, маги и монстры Континента продолжают попытки поймать Цири (Фрейя Аллан). Геральт (Генри Кавилл) решает увести девушку из Цинтры и спрятать ее в подполье, чтобы защитить свою новообретенную семью от тех, кто угрожает ее уничтожить. Йеннифэр (Аня Чалотра), которой было доверено обучение Цири магическим искусствам, приводит ведьмака и его подпочечную в защищенную крепость Аретуза, где она надеется узнать больше о скрытых способностях девушки. Но вскоре герои понимают, что попали в самый эпицентр яростной битвы между продажными политиками, темными магами и предателями. Геральту, Йеннифэр и Цири предстоит дать отпор новым врагам, поставив на кон все, что им дорого, ведь в противном случае они рискуют потерять друг друга навсегда».

К своим ролям в новых сериях также вернулись Джои Бэти, Мими Дивени, Имон Фэррен, МайАнна Беринг и другие. Шоураннером проекта выступает Лорен Шмидт Хиссрик, ранее работавшая над сериалами «Академия «Амбрелла» и «Сорвиголова».

Примечательно, что в третьем сезоне Кавилл сыграет Геральта в последний раз. Актер покинет шоу и передасть свою роль Лиаму Хемсвоту. Кавилл объявил о своем уходе в октябре 2022 года:

«Мое путешествие в роли Геральта из Ривии было наполнено ужасающими монстрами и невероятными приключениями, но я, увы, сдам свой медальон и мечи в преддверии четвертого сезона».

Первая часть третьего сезона «Ведьмака» выйдет 29 июня, а вторая — 27 июля.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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