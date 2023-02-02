Анджей Сапковский поделился своим мнением о экранизации «Ведьмака» от Netflix

Кроме того, писатель рассказал о своих дальнейших творчески планах.

Польский писатель Анджей Сапковский, известный как автор знаменитой книжной серии «Ведьмак», поделился мнением о сериале-экранизации его романов от Netflix. Во время разговора с гостями Международной книжной выставки в Тайбэе на вопрос об отношении к шоу автор уклончиво ответил:

«Я видел сериалы лучше. Я видел сериалы и похуже».

Сапковский также поделился с собравшимися своими дальнейшими творческими планами. Он сказал, что намерен продолжить писать книги из вселенной «Ведьмака»:

«Эти книги в планах».

В подробности он вдаваться не стал. Однако многие фанаты Сапковского отметили, что что-то похожее писатель уже говорил ранее. Например, когда на польском фестивале Comic-Con в 2018 году автора спросили о том, планирует ли он сделать прямое продолжение последней книги о ведьмаке Геральте под названием «Владычица Озера», тот ответил:

«Нет. История завершена, сага завершена. Поэтому, если я когда-нибудь напишу что-то в рамках вселенной «Ведьмака», а у меня наверняка появится такое желание, это, вероятно, будет что-то вроде приквела или спин-оффа, но не продолжение».

Словом, поклонники Сапковского так и не знают, смогут ли они когда-нибудь увидеть новую книгу из серии «Ведьмак». Третий сезон сериала от Netflix выйдет на экраны уже летом 2023 года.