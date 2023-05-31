Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Дольф Лундгрен сыграет коллегу Геральта в спин-оффе «Ведьмака»

Дольф Лундгрен сыграет коллегу Геральта в спин-оффе «Ведьмака»

31 мая 2023 16:00
Дольф Лундгрен сыграет коллегу Геральта в спин-оффе «Ведьмака»

Сериал об истории банды Крыс.

На прошлой неделе стало известно, что Дольф Лундгрен присоединился к новому спин-оффу «Ведьмака» под названием «Крысы» (The Rats). Теперь портал Redanian Intelligence поделился обновленными подробностями роли. Изначально предполагалось, что актеру достался образ Лео Бонарта, однако это не подтвердилось. На самом деле актеру доверили партию брутального ведьмака по имени Бреген, также известного как Кот из Йелло. В книжной вселенной Анджея Сапковского коллега Геральта (Генри Кавилл) представлен суровым и решительным убийцей, имеющим призрение к остальным охотникам на монстров.

Официального синопсиса у приквела пока нет, но судя по ранее просочившейся информации, в новом шоу будет рассказана история шайки жуликов с крайне незавидной участью. Шестерка молодых разбойников должна применить свои уникальные криминальные навыки, чтобы обокрасть самый могущественный преступный синдикат королевства. В состав Крыс войдет также Цири в исполнении Фрейи Аллан. В шоу появятся и несколько оригинальных персонажей, в числе которых Урла, Слеммиг и Джунипер.

Съемки уже стартовали и проходят сейчас в Кейптауне, Южная Африка. Рабочее название — «Отбросы общества» (Riff-Raff). В остальной актерский состав вошли Кристелль Элвин, Бен Рэдклифф, Эгги К. Адамс, Коннор Кроуфорд, Фабиан МакКаллум, Джульетт Александр, Уоррен Масемола, Стевель Марк, Макс Боаст, Деоудона Ван дер Мерве и Даниэла Норман. Постановкой руководит опытный телевизионный режиссер Майрзи Алмас («Тень и кость», «Песочный человек»). Личность шоураннера пока не раскрывается.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
В российский прокат выйдет мультфильм «Мармадюк» — доступен дублированный трейлер В российский прокат выйдет мультфильм «Мармадюк» — доступен дублированный трейлер Читать далее 30 мая 2023
Тест: угадай фильм Гая Ричи по цитате Тест: угадай фильм Гая Ричи по цитате Читать далее 31 мая 2023
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда 15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда Читать далее 30 мая 2023
HBO представил финальный трейлер скандального сериала «Кумир» HBO представил финальный трейлер скандального сериала «Кумир» Читать далее 31 мая 2023
Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским и анонсировал новый фильм об Иисусе Христе Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским и анонсировал новый фильм об Иисусе Христе Читать далее 30 мая 2023
Джеки Чан и Джон Сина участвуют в нефтяных войнах в трейлере боевика «Круче некуда» Джеки Чан и Джон Сина участвуют в нефтяных войнах в трейлере боевика «Круче некуда» Читать далее 31 мая 2023
Марина Александрова и Антон Васильев спасают свое супружество в трейлере сериала «Открытый брак» Марина Александрова и Антон Васильев спасают свое супружество в трейлере сериала «Открытый брак» Читать далее 31 мая 2023
Кавабанга! Вышел новый трейлер красочного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» Кавабанга! Вышел новый трейлер красочного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» Читать далее 31 мая 2023
В России выйдет хоррор студии A24 «Два, три, демон, приди!» — доступен дублированный трейлер В России выйдет хоррор студии A24 «Два, три, демон, приди!» — доступен дублированный трейлер Читать далее 31 мая 2023
Шестой сезон «Черного зеркала» получил расширенный трейлер Шестой сезон «Черного зеркала» получил расширенный трейлер Читать далее 31 мая 2023
Related video