Дольф Лундгрен сыграет коллегу Геральта в спин-оффе «Ведьмака»

На прошлой неделе стало известно, что Дольф Лундгрен присоединился к новому спин-оффу «Ведьмака» под названием «Крысы» (The Rats). Теперь портал Redanian Intelligence поделился обновленными подробностями роли. Изначально предполагалось, что актеру достался образ Лео Бонарта, однако это не подтвердилось. На самом деле актеру доверили партию брутального ведьмака по имени Бреген, также известного как Кот из Йелло. В книжной вселенной Анджея Сапковского коллега Геральта (Генри Кавилл) представлен суровым и решительным убийцей, имеющим призрение к остальным охотникам на монстров.

Официального синопсиса у приквела пока нет, но судя по ранее просочившейся информации, в новом шоу будет рассказана история шайки жуликов с крайне незавидной участью. Шестерка молодых разбойников должна применить свои уникальные криминальные навыки, чтобы обокрасть самый могущественный преступный синдикат королевства. В состав Крыс войдет также Цири в исполнении Фрейи Аллан. В шоу появятся и несколько оригинальных персонажей, в числе которых Урла, Слеммиг и Джунипер.

Съемки уже стартовали и проходят сейчас в Кейптауне, Южная Африка. Рабочее название — «Отбросы общества» (Riff-Raff). В остальной актерский состав вошли Кристелль Элвин, Бен Рэдклифф, Эгги К. Адамс, Коннор Кроуфорд, Фабиан МакКаллум, Джульетт Александр, Уоррен Масемола, Стевель Марк, Макс Боаст, Деоудона Ван дер Мерве и Даниэла Норман. Постановкой руководит опытный телевизионный режиссер Майрзи Алмас («Тень и кость», «Песочный человек»). Личность шоураннера пока не раскрывается.