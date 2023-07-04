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Киноафиша Новости Съемки приквела «Ведьмака» о банде «Крысы» завершились раньше намеченного срока

Съемки приквела «Ведьмака» о банде «Крысы» завершились раньше намеченного срока

4 июля 2023 14:44
Съемки приквела «Ведьмака» о банде «Крысы» завершились раньше намеченного срока

Появились предположения, с чем это может быть связано.

Несколько дней назад в столице Южной Африки внезапно подошли к концу съемки приквела «Ведьмака» под рабочим названием «Отбросы общества» (Riff-Raff), который расскажет о знаменитой банде «Крысы». Столь скорое завершение производства стало неожиданностью.

По информации Redanian Intelligence, работа над шоу велась на протяжении двух месяцев, что очень мало для масштабной многосерийной постановки. Изначально инсайдер Дэниел Рихтман утверждал, что съемки ответвления будут длиться от пяти месяцев до полугода, так как на сезон запланировано примерно восемь эпизодов. В этой свящи появилось предположение, что проект в итоге мог быть сокращен до трех или четырех серий, как это произошло с другим приквелом — «Ведьмак: Происхождение». Только в случае с последним укорачивание произошло на этапе монтажа, а решение по сокращению хронометража «Отбросов общества», очевидно, было принято гораздо раньше.

Также есть некоторая вероятность, что закончился лишь первый блок съемок и в дальнейшем они возобновятся. Индустрия сейчас переживает забастовку Гильдии сценаристов, поэтому многие проекты приходится ставить на паузу, однако в статье по поводу спин-оффа эта теория не учитывается. Зато есть мнение, что создатели могли переформатировать «Отбросов общества» в полнометражный фильм.

«Отбросы общества» — история шестерых молодых авантюристов с крайне незавидной судьбой. По сюжету, шайка юных жуликов сталкивается грозным врагом — самым могущественным преступным синдикатом королевства. Главные герои попытаются обокрасть опасного противника, а помогут им в этом их смекалка и уникальные криминальные навыки.

В первоисточник писателя Анджея Сапковского в связке с бандой «Крысы» фигурировала принцесса Цири, поэтому предполагалось, что в проект вовлечена и Фрейя Аллан, однако на съемках присутствие актрисы никто так и не зафиксировал. В актерский состав точно вошли Дольф Лундгрен, Кристелль Элвин, Бен Рэдклифф, Эгги К. Адамс, Коннор Кроуфорд, Фабиан МакКаллум, Джульетт Александр, Уоррен Масемола, Стевель Марк, Макс Боаст, Деоудона Ван дер Мерве и Даниэла Норман. Шоураннером выступает Хэйли Холл, работавшая над сценариями отдельных эпизодов оригинального шоу с Генри Кавиллом. Режиссером является Майрзи Алмас («Тень и кость», «Песочный человек»).

Фото: Redanian Intelligence
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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