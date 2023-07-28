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Киноафиша Новости Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка»

Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка»

28 июля 2023 10:52
Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка»

На этой неделе стриминги предлагают спасти особенную девушку от злых чародеев, запустить бизнес плюшевых игрушек, выполнить опасную миссию вместе с Джеки Чаном и справиться с травмой прошлого.

Благие знамения

28 июля, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто ждал возвращения любимого дуэта.

«Благие знамения» по роману Нила Геймана и Терри Пратчетта изначально должны были стать мини-сериалом, но зрители не теряли надежды увидеть любимых героев вновь. Учтя идеи покойного коллеги (Пратчетт скончался в 2015 году), Гейман разработал продолжение, выходящее за рамки оригинального романа. По сюжету, старые друзья ангел Азирафаэль и демон Кроули, предотвратив апокалипсис, прекрасно устроились в Лондоне. Неожиданно в книжной лавке Азирафаэля объявляется архангел Гавриил, который совершенно не помнит ни что с ним произошло, ни кто он вообще такой. Друзья понимают, что пропажа одного из архангелов не лучшим образом скажется на делах небесной канцелярии, но вернуть его обратно оказывается не так просто. К своим ролям вернутся Майкл Шин и Дэвид Теннант. Гавриила сыграет Джон Хэмм. Режиссером проекта по-прежнему выступает Дуглас Макиннон. В долгожданном втором сезоне будет шесть эпизодов, которые выйдут все разом.

Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка»
Благие знамения (2-й сезон)

Скрежет металла

27 июля, Peacock

Кому смотреть: тем, кто любит сюжеты про гонки.

Игра, последняя часть которой выходила еще около десяти лет назад для консоли PlayStation, не самый очевидный выбор для экранизации. Однако сценаристы «Дэдпула» Пол Верник и Рет Риз и продюсер «Кобры Кай» Майкл Джонатан Смит увидели в истории про безумных гонщиков потенциал для комедийного экшена. По сюжету сериала, в постапокалиптичном будущем Джон Доу, аутсайдер с амнезией, получает шанс изменить свою жизнь к лучшему. Все, что ему нужно для этого сделать, — в целости доставить таинственную посылку по назначению, пробравшись через банду мародеров, которой заправляет Сладкоежка (Sweet Tooth), чокнутый клоун-головорез на грузовике мороженщика. Главную роль играет Энтони МакиСокол и Зимний солдат»). В качестве приглашенной звезды появится «королева крика» Нив Кэмпбелл. Всего в первом сезоне будет десять серий.

Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка»
Скрежет металла

Ведьмак (3-й сезон, часть 2)

27 июля, Netflix

Кому смотреть: фанатам сериала.

Последний сезон с Генри Кавиллом в роли Ведьмака завершается эпическим сражением, Танеддским бунтом. Описанный в фэнтези-книге Анджея Сапковского «Час презрения» смертельный бой между чародеями развернется на острове, где расположена школа магии Аретуза, куда Геральт и Йеннифэр (Аня Чалотра) решают отправить Цири (Фрейя Аллан). За девушкой начинает охотиться колдун Вильгефорц (Макеш Джаду), знающий способ лишить ее необычайных сил. В трейлере заключительных серий Цири оказывается в пустыне Корат, прозванной за свою температуру Сковородкой, и видит единорога, который, вероятно, поможет ей выжить в нечеловеческих условиях палящего зноя. Шестая, седьмая и восьмая серии выйдут одновременно. В следующем сезоне Ведьмака будет играть Лиам Хемсворт.

Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка»
Ведьмак (3-й сезон, часть 2)

Плюшевый пузырь

28 июля, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто любит истории про бизнес-авантюры.

«Барби» Греты Гервиг не единственный фильм про детские игрушки и хороший маркетинг на этой неделе. «Плюшевый пузырь» рассказывает о мягких игрушках Beanie Babies, которые стали интернет-сенсацией в середине девяностых. Владелец компании Тай Уорнер придумал, как сделать свой товар не просто популярным, а коллекционным. Цены на некоторые эксклюзивные модели взлетали до небес, прибыль плюшевой империи росла, и Уорнер стал миллиардером. Но так же быстро за всеобщей истерией последовал спад, и у коллекционеров на руках оказались практически ничего не стоящие тряпичные игрушки. Режиссерами комедийного фильма выступили дебютанты Кристин Гор и Дэмиен Кулаш. Последний, помимо прочего, является фронтменом группы OK Go и режиссером ее нескольких клипов. Главную роль в картине сыграл гладко выбритый и оттого почти неузнаваемый Зак ГалифианакисМальчишник в Вегасе»). В касте также Элизабет Бэнкс, Джеральдин Висванатхан и звезда «Наследников» Сара Снук.

Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка»
Плюшевый пузырь

Круче некуда

28 июля, Netflix

Кому смотреть: тем, кто соскучился по Джеки Чану и забавным мужским дуэтам.

Джеки Чан и Джон Сина — неожиданный дуэт, который мы заслужили. Действие фильма происходит в недалеком будущем, где возникли различные преступные группировки, желающие завладеть остатками нефти. Два наемника, которые на дух друг друга не переносят, в силу обстоятельств оказываются вынуждены работать вместе. Им предстоит остановить банду грабителей, взявших заложников. В российском прокате «Круче некуда» показал неплохие результаты. Джеки Чан и Сина забавно бранятся в лучших традициях бадди-муви и только так отстреливаются от плохих парней в рыжих песчаных бурях. Режиссером боевика выступил Скотт Во, более всего известный как постановщик «Need for Speed: Жажда скорости».

Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка»
Круче некуда

Боевой пони

28 июля, в сети

Кому смотреть: тем, кто интересуется свежими дебютами с лучших фестивалей.

Актриса Райли Кио впервые встала за камеру и вместе со своей соавторкой Джиной Гаммелл сразу получила «Золотую камеру», приз Каннского кинофестиваля за лучший дебют. Картину они снимали в индейской резервации в Южной Дакоте с непрофессиональными актерами. Повествование следует параллельно за двумя героями: один, подросток, живет с неблагополучным отцом и оказывается втянут в преступную деятельность, второй, постарше, придумывает мутные схемы, чтобы заработать немного денег и выжить. Хотя эти две линии толком не пересекаются по ходу развития сюжета, между двумя судьбами оказывается множество сходств. Западная пресса встретила фильм с воодушевлением. Рецензенты описывали его как аутентичный и тонкий, особенно отмечая режиссерскую работу с актерами и чуткость к особой реальности индейского поселения.

Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка»
Боевой пони

Русалочка

25 июля, в сети

Кому смотреть: тем, кто хотел бы сравнить мультфильм с игровым ремейком.

Скандальный ремейк про русалку, сбежавшую из бирюзовых вод на берег к принцу, наконец добрался до стримингов. Фильм с трудом выдержал международную атаку зрителей, недовольных выбором на роль Ариэль темнокожей актрисы Холли Бэйли, а также получил негативные отзывы из-за спецэффектов: в частности, друг главной героини, желтая камбала Флаундер, породил серию мемов, поскольку выглядел в новой версии так же устало, как, вероятно, и CGI-художники, его рисовавшие. В результате, несмотря на то что дома, в Северной Америке, фильм показал отличный старт, в мировом прокате он понес серьезные убытки. По сравнению с оригинальной историей в новой «Русалочке» чуть больше песен, чуть подробнее дана линия принца. Картину Роба Маршалла, известного постановщика мюзиклов «Чикаго» и «Мэри Поппинс возвращается», особенно хвалили за красочные музыкальные номера и выбор Мелиссы Маккарти на роль Урсулы. Не одной морской ведьме приглянулся красивый мощный голос Холли Бэйли. Критикам он тоже понравился, и некоторые с досадой отмечали, что актриса заслуживала более смелого прочтения всем известной истории.

Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка»
Русалочка

Воспоминания о Париже

25 июля, в сети

Кому смотреть: тем, кто любит французское фестивальное кино.

Звезды французского кино Виржини ЭфираИскушение») и Бенуа МажимельПианистка») играют в драме о важности памяти. Главная героиня Миа в один из самых обыкновенных дней оказывается в кафе, где происходит теракт. Ей удается выжить, но у нее почти не остается никаких воспоминаний о произошедшем. Тем не менее травматичный опыт мучает ее. Она встречает мужчину, также пострадавшего в тот день, и вместе с ним пытается осмыслить печальные события. Драма была показана на независимой секции Каннского кинофестиваля «Двухнедельник режиссеров». Режиссером картины выступила Алис Винокур, известная сай-фаем «Проксима» и драмой «Телохранитель».

Что смотреть на выходных: «Благие знамения», «Ведьмак» и новая «Русалочка»
Воспоминания о Париже
Ксения Щербакова
Ксения Щербакова
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