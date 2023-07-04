Мнения критиков и рядовых зрителей о третьем сезоне «Ведьмака» разделились

Журналисты задались вопросом о том, переживет ли шоу уход Генри Кавилла, а широкая аудитория призвала закрыть его.

В сети появились отзывы критиков и зрителей о первой половине третьего сезона сериала «Ведьмак», которая вышла на сервисе Netflix в прошлый четверг, 29 июня.

Журналисты оценили продолжение шоу достаточно высоко, особенно отметив традиционно отличное актерское выступление Генри Кавилла, который больше не сыграет Геральта из Ривии. Например, обозреватель London Evening Standard Вики Джессоп написал:

«Вся ответственность за качество сезона ложится на плечи Кавилла, и он с ней прекрасно справляется. Этот человек продает вам новые серии, он побуждает вас переживать за Геральта. Когда его нет на экране, все начинает разваливаться на части. Без него этот сериал станет беднее».

В то же время Джек Сил из Guardian заявил, что шоу может продолжить свой путь и без Кавилла:

«Справится ли сериал без Генри Кавилла? Его уход будет болезненным, но в «Ведьмаке» достаточно интересных элементов, чтобы мы могли представить продолжение без него».

Амон Ворманн из журнала Empire также похвалил сюжет новой части сериала:

«Сюжетные линии наконец начинают выстраиваться в единое целое. Это самый напряженный и насыщенный событиями сезон «Ведьмака» за все время».

В настой момент средняя оценка проекта от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 83%, а на сайте Metacritic — 70 баллов из 100.

Однако широкая аудитория приняла третий сезон «Ведьмака» намного хуже. Зрители завалили продолжение крайне негативными отзывами за слабый сценарий и несоответствие оригинальным книгам Анджея Сапковского. Некоторые из них призвали окончательно закрыть сериал под предлогом того, что ничего путного из него уже не выйдет.

На Rotten Tomatoes третий сезон получил от пользователей 40% «свежести», на Metacritic — 2.7 балла из 10. На IMDb, где каждая серия получает отдельный рейтинг, самая высокая оценка была выставлена первому эпизоду сезона (7,2 балла из 10), а самая низкая — пятому (5,8 баллов из 10).