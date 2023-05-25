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Киноафиша Новости Шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему сериал не был закрыт после ухода Генри Кавилла

Шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему сериал не был закрыт после ухода Генри Кавилла

25 мая 2023 15:32
Шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему сериал не был закрыт после ухода Генри Кавилла

По ее словам, создатели шоу не могли поступить иначе.

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрик рассказала о том, почему создатели проекта приняли решение продолжить его выпуск после ухода Генри Кавилла. В новом интервью для Total Film она рассказала, что команда поcчитала это решение наиболее правильным:

«Думала ли я о том, чтобы закрыть шоу после ухода Кавилла? Конечно, у нас был такой вариант — попрощаться с Геральтом и закончить сериал. Но мы не были готовы пойти на это. У нас осталось слишком много нереализованных историй. А если бы мы заменили Геральта другим ведьмаком, мы бы полностью отказались от следования оригинальным книгам. Я не думаю, что кто-то желает такого исхода».

Кавилл в последний раз появится в образе Геральта в предстоящем третьем сезоне сериала, после завершения которого роль ведьмака перейдет к Лиаму Хемсворту. По словам Хиссрик, в новых сериях герой воссоединится с Йеннифэр, чтобы вместе с ней защитить Цири от опасностей:

«Главная тема «Ведьмака» — это семья. Наступит момент, когда семья главных героев наконец получает шанс на счастье и совместное будущее. И поэтому я была очень рада исполнить обещание, данное зрителям, — привнести в сериал немного счастья. Но мы говорим о вселенной «Ведьмака», поэтому, конечно, счастье продлится недолго!»

Третий сезон «Ведьмака» выйдет на Netflix 29 июня.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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