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Киноафиша Новости Съемки нового сезона «Ведьмака» перенесли на следующий год

Съемки нового сезона «Ведьмака» перенесли на следующий год

26 июля 2023 10:55
Съемки нового сезона «Ведьмака» перенесли на следующий год

Ожидается, что премьера следующей части сериала состоится не раньше 2025 года.

По информации портала Redanian Intelligence, Netflix отложил дату начла съемок четвертого сезона сериала «Ведьмак» на 2024 год. Ранее планировалось, что производство новой части шоу стартует в сентябре 2023 года. Точные причины этого решения пока неизвестны, но скорее всего перенос связан с продолжающейся забастовкой голливудских гильдий сценаристов и актеров.

Точные новые даты начала съемок и премьеры четвертого сезона пока неизвестны. Учитывая, что его производство теперь намечено на 2024 год, скорее всего, релиз будущих серий состоится не раньше 2025 года. Для сравнения съемки третьего сезона стартовали 31 марта 2022 года и завершились 12 сентября, а его премьера состоялась 29 июня 2023 года. Таким образом, с момента начала производства до дня выхода на экраны прошло 14 месяцев.

Предстоящий четвертый сезон обернется для «Ведьмака» большими переменами, поскольку исполнитель главной роли Генри Кавилл покинет проект, уступя свое место Лиаму Хемсворту. Кроме того, художник-постановщик сериала Эндрю Лоус обещает, что масштаб проекта значительно возрастет:

Самое важное, чем я могу поделиться: в четвертом сезоне мир сериала станет еще больше. Мы отправим наших героев исследовать новые части континента, которые знакомы фанатам, но еще не появлялись в шоу.

Завтра, 27 июля, на Netflix состоится премьера второй части третьего сезона «Ведьмака», состоящей из шести эпизодов.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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