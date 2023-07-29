Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник

Экранизации известных литературных произведений всегда пользовались популярностью у зрителей. И неудивительно: обычно книжная основа гарантирует сериалу продуманный и завершенный сюжет, глубоких персонажей и погружение в уже любимые миры. Но в последнее время сценаристы все чаще рискуют отступать от выбранного источника, а то и додумывают вместо писателя новые приключения для его героев. Иногда поклонники сеттинга яро критикуют такие нововведения, но порой находки кинематографистов приводят к впечатляющим результатам. 8 июля неожиданное продолжение получил сериал «Пищеблок», изначально снятый по роману Алексея Иванова. А 28 июля стартовал второй сезон «Благих знамений», хотя экранизация Нила Геймана и Терри Пратчетта задумывалась как мини-сериал. И это далеко не единственные примеры подобных экспериментов в 2023 году…

Очаровательные небожители в исполнении Майкла Шина и Дэвида Теннанта с первого взгляда покорили сердца зрителей. В премьерном сезоне сериала ангел Азирафель со склонностью к гедонизму и демон Кроули с добрым сердцем уже перевоспитали юного антихриста и – ни много ни мало – спасли мир от апокалипсиса. Однако на этом сюжет первоисточника – одноименного романа Нила Геймана и Терри Пратчетта – подошел к концу. Тем сильнее все удивились, услышав о продолжении сериала этим летом! О съемках сиквела объявил сам Гейман, упомянув, что они с коллегой начинали работу над второй частью книги, но так и не довели ее до ума. Так что сюжет продолжения останется для зрителей загадкой вплоть до просмотра свежих серий. Известно лишь, что в центре событий вновь окажется сладкая парочка пернатых и рогатых. А вы уже успели оценить премьеру второго сезона 28 июля?

Благие знамения

Еще одна история невероятного коммерческого успеха сериальной экранизации, но на этот раз отечественного производства. Добрая ностальгия по СССР, неповторимая атмосфера лагерного лета, множество пионерских страшилок, первая любовь и, конечно, вампирские разборки – так выглядит рецепт идеального бестселлера. Первый сезон «Пищеблока» отлично воплотил на экране историю, придуманную Алексеем Ивановым. Пионер Валерка спас свою подругу Настю и остальных детей из лагеря «Буревестник» от кровососов, но ценой собственного обращения в вампира. Достойная драматическая концовка, которой и завершается сюжет романа. Однако популярность сеттинга не давала покоя кинематографистам, и компания «Лунапарк» выкупила права на экранизацию у первоначальной «Среды». Итог – неожиданный сюрприз для ностальгирующих киноманов в виде второго сезона. Действие разворачивается через три года после обращения Валеры, причем уже не в лагере, а в его родном Ленинграде, где юный вампир впервые сталкивается с себе подобными. Первый эпизод появился в сети 8 июля, а последующие серии выходят каждую субботу. Удалось ли сиквелу повторить успех оригинала, решать вам!

Пищеблок

Экранизация антиутопического романа канадской писательницы Маргарет Этвуд неожиданно для всех разрослась в целую сериальную эпопею. Не успел в ноябре 2022 года отгреметь пятый сезон «Рассказа служанки», как компания Hulu анонсировала шестую, завершающую часть истории. А теперь представьте себе: все это великолепие уже седьмой год снимается на основе одной-единственной, причем не особенно толстой книги 1985 года. События разворачиваются в недалеком будущем, когда на месте Америки возникает патриархальная республика Галаад, использующая всех фертильных женщин как инкубаторы для спасения человеческого рода. В финале романа видеодневник главной героини Джун Осборн обнаруживают историки в 2195 году, что свидетельствует о благополучном побеге женщины и о распаде Галаада. Кинематографисты пошли дальше: они подробно показали побег Джун, ее последующую жизнь в Канаде и даже добровольное возвращение в ловушку на поиски дочери. Главный враг героини уже мертв, но она все еще борется за права женщин и за уничтожение республики. Чем все это закончится, мы узнаем не позднее 2024 года: съемки последнего сезона стартуют уже в августе 2023-го.

Рассказ служанки

Здесь ситуация несколько иная: события сериала не продолжаются за пределами книжного сюжета, а попросту корректируют этот сюжет под себя. Дело в том, что криминальный триллер израильского современного автора Майка Омера взялись экранизировать… в России. В итоге Чикаго превратился в Санкт-Петербург, а профайлер Зои Бентли – в сотрудницу полиции Зою Иволгину. Именно ей теперь предстоит охотиться на жуткого маньяка, превращающего своих жертв в произведения искусства и расставляющего их по Питеру вместо скульптур. Премьеру готовит режиссер «Топей» Владимир Мирзоев, а главные роли достались Тихону Жизневскому и Анастасии Евграфовой. Насколько сильно сюжет разойдется с книгой, мы узнаем в сентябре 2023 года, но уже сейчас ясно одно: по духу и колориту проект будет скорее русским, нежели израильским или американским.

Внутри убийцы

Как известно, этот проект уже нанес немало душевных ран поклонникам пана Анджея Сапковского. Однако люди, никогда не читавшие цикл о ведьмаке Геральте, признают сериал вполне годным и захватывающим. Возможно, такое двоякое впечатление связано с потерей колорита славянского фэнтези при американской экранизации, а может, дело во множестве расхождений сюжета книг и сериала. В любом случае по итогам у «Нетфликса» получился вполне самостоятельный проект, опирающийся на творчество Сапковского лишь в основных моментах. Первый сезон «Ведьмака» еще следовал за событиями повестей цикла: Геральт разыскивал свое «обещанное дитя», пока наконец не встретился с княжной Цириллой. Но дальше сценаристы решили идти собственным путем. Политические перипетии мира вышли на первый план, Четырнадцатой с холма вместо Трисс стала Йеннифэр, а главная пара сериала решила пожить вместе, как настоящая семья. Первая часть третьего сезона увидела свет 29 июня, а оставшиеся серии появились в сети 27 июля. Официально сезон снят по роману «Час презрения», но найти 10 отличий сможет любой зритель. Хорошо это или плохо – дело вкуса. Кстати, параллельно студия выпустила еще и приквел «Ведьмак: Происхождение», который и вовсе не имеет ничего общего с книгами Сапковского, кроме самого художественного мира.

Ведьмак

Загадочная и опасная вселенная молодежной писательницы Сары Шепард давно и прочно превратилась в бренд. Оригинальный сериал «Милые обманщицы» вышел на экраны еще в 2010 году, причем его сюжет соответствовал книжной линии. Четыре школьницы расследовали загадочное исчезновение своей подруги Элисон, постепенно раскрывая все больше сопутствующих тайн. Правда, эта емкая история постепенно растянулась на семь сезонов, но зрители не жаловались, с нетерпением ожидая развязки. Настоящую бомбу Warner Bros. и HBO Max сбросили на поклонников сеттинга в 2020 году, перезапустив давно закрытый проект с новым сюжетом и новыми героями. Этот сериал уже не имеет отношения к Саре Шепард, если не считать авторских прав на название и общей атмосферы. В центре событий вновь оказывается пятерка девочек-подростков, но теперь они вынуждены противостоять загадочному преследователю и расследовать самоубийство школьницы. В конце первого сезона почти все тайны раскрылись, оставив, однако, несколько «крючков» на будущее, а в сентябре 2022 года создатели объявили о съемках второй части. Новый сезон выйдет в конце 2023-го или в начале 2024 года и будет посвящен некой «летней школе».

Милые обманщицы

Любители фантастики не одно десятилетие ждали этой экранизации. В конце концов цикл научно-фантастических романов Айзека Азимова все же получил сериальное воплощение от компании Apple. Но создатели изначально предупредили поклонников мастера, что надеяться на дословное повторение книжной линии не стоит. Кинематографисты взяли от оригинального сюжета лишь вселенную и нескольких персонажей, отправив их в совершенно новые приключения. В остальном сериал имеет мало общего с сюжетом исходной трилогии. Действие происходит в Галактической империи на Млечном пути. Гениальный математик Гэри Селдон (которого играет Джаред Харрис) предсказывает гибель этого государства и создает тайную организацию, которая должна будет воссоздать цивилизацию и культуру после апокалипсиса. Второй сезон сериала стартовал на Apple TV 14 июля, причем его сюжет ушел еще дальше от книг Азимова. Тем не менее критики неплохо оценивают многие повороты и видят дальнейший потенциал проекта.

Основание

В начале текущего года режиссер Нурбек Эген представил на суд общественности еще одну громкую отечественную экранизацию, сильно разошедшуюся с книгой. В основу сюжета лег знаменитый роман Бориса Акунина «Азазель» о самом начале детективной карьеры Эраста Фандорина. Вот только из XIX века действие, по режиссерскому умыслу, перенеслось… в альтернативный 2023 год! Революции 1917 года не было, Россией правит император Николай III, а по улицам летают полицейские дроны. Вот такой вот оригинальный антураж для классического акунинского расследования. Сериал вышел 4 января 2023 года. Второй сезон пока анонсирован не был, однако для него есть перспективы: сюжетные «крючки», красочный альтернативный мир и обширные литературные труды Бориса Акунина. Посмотрим, приживется ли в народе новое видение этой известной истории.

Фандорин. Азазель

Писательница Кэролайн Кепнес выпустила всего две книги о влюбчивом социопате Джо Голдберге: оригинальный роман «Ты меня любишь» и недавнее продолжение «Для тебя, и только для тебя». Однако Netflix успешно снимает уже пятый сезон похождений этого обаятельного антигероя. Релиз финала истории намечен на 2024 год. Вероятнее всего, он, как и предыдущие части, выйдет в преддверии Дня святого Валентина. За четыре сезона продавец книг Джо уже успел свести в могилу несколько «единственных и неповторимых» избранниц, встретить собственную копию в юбке и даже обзавестись сыном. Больше всего поклонников интересует, отправится ли он в конце концов за решетку или снова выкрутится в последний момент? Судя по предыдущему развитию событий, ориентироваться в этом вопросе на книжный первоисточник не имеет смысла.

Ты

Завершим подборку самым дорогим и, пожалуй, самым неоднозначным проектом в истории не только Amazon Studios, но и сериального производства в целом. Все мы выросли на книгах Джона Рональда Руэла Толкина о Средиземье и на их знаменитой экранизации с Элайджей Вудом. Но в 2017 году компания Amazon приобрела права на новое использование книжного источника. В 2021-м стало известно, что сериал станет самым дорогим в мире: съемки только первого сезона «Колец власти» обошлись примерно в 465 млн долларов. Однако сама премьера поразила публику еще больше. Выяснилось, что создатели выбрали для экранизации побочную линию сюжета из прошлого героев «Властелина колец» – так называемой Второй эпохи. И разумеется, сюжет был видоизменен до неузнаваемости. То, что Толкин наметил в тексте лишь в общих чертах, было превращено в полноценный эпический блокбастер, а возвышенная эльфийская правительница Галадриэль перевоплотилась чуть ли не в королеву амазонок. Несмотря на то что сериал получил не самые высокие оценки, критики называют его добротным, красивым и зрелищным фэнтези с хорошими перспективами. Кстати, второй сезон начали снимать еще в 2019 году, параллельно с производством первого, так что долго ждать себя премьера не заставит. Правда, предсказать развитие сюжета, основываясь лишь на книгах, сейчас практически невозможно. Релиз новых серий анонсирован на 5 ноября 2024 года.