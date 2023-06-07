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Киноафиша Новости На роль вампира Региса в четвертом сезоне «Ведьмака» подыскивают звезду с мировым именем

На роль вампира Региса в четвертом сезоне «Ведьмака» подыскивают звезду с мировым именем

7 июня 2023 14:50
На роль вампира Региса в четвертом сезоне «Ведьмака» подыскивают звезду с мировым именем

Добродушного кровососа сыграет актер в возрасте от 50 до 60 лет.

По информации Redanian Intelligence, Netflix приступил к кастингу четвертого сезона сериала «Ведьмак». Создатели шоу уже провели прослушивание на роль краснолюда Золтана Хивая и начали поиски исполнителя для роли харизматичного и добродушного вампира Эмиеля Региса.

Согласно Redanian Intelligence, Netflix планирует привлечь к роли Региса крупную голливудскую звезду в возрасте от 50 до 60 лет. Судя по всему, стриминговый сервис будет рекламировать будущие эпизоды сериала именно через этого персонажа. Такое решение выглядит логичным, учитывая, что Регис — один из любимейших героев фанатов книг и игр по «Ведьмаку». Кроме того, он будет иметь ключевое значение для сюжета шоу вплоть до его завершения, поэтому от его потенциального исполнителя потребуется немалый профессионализм и выдержка.

В предыдущих сезонах «Ведьмака» Netflix уже использовал стратегию с привлечением одного или двух известных актеров на главные роли: ранее такими звездами становились Генри Кавилл, Ларс Миккельсен и МайАнна Беринг.

В настоящее время ожидается, что съемки четвертого сезона «Ведьмака» начнутся в сентябре. После их окончания команда сразу приступит к производству пятого сезона. Поэтому имя актера, который сыграет Региса в сериале, скорее всего, будет объявлено в ближайшее время.

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня.

Фото: Redanian Intelligence
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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