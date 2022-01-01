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Актеры сериала «Ведьмак»

Актеры сериала «Ведьмак» Вся информация о сериале
Генри Кавилл
Генри Кавилл Henry Cavill
Geralt of Rivia Ким Бодния
Ким Бодния Kim Bodnia
Vesemir Анна Шаффер
Анна Шаффер Anna Shaffer
Triss Merigold Махеш Джаду
Махеш Джаду Mahesh Jadu
Vilgefortz of Roggeveen Имон Фэррен
Имон Фэррен Eamon Farren
Cahir МайАнна Бёринг
МайАнна Бёринг MyAnna Buring
Tissaia de Vries Фрейя Аллан
Фрейя Аллан Freya Allan
Princess Cirilla of Cintra Аня Чалотра
Аня Чалотра Anya Chalotra
Yennefer of Vengerberg Джои Бэти
Джои Бэти Joey Batey
Jaskier Уилсон Раджу-Пухальте
Уилсон Раджу-Пухальте Wilson Radjou-Pujalte
Dara Мими Дивени
Мими Дивени Mimi Ndiweni
Fringilla
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