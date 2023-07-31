«Ведьмак»: исполнительница роли Йеннифэр высказалась о замене Генри Кавилла на Лиама Хемсворта

Звезда сериала «Ведьмак» Аня Чалотра поделилась своим мнением по поводу предстоящей замены исполнителя роли Геральта: отныне героя будет играть не Генри Кавилл, а Лиам Хемсворт. В новом интервью для Digital Spy актриса выразила уверенность в том, что Хемсворт справится с возложенной на него задачей:

«Я не волнуюсь. Он будет блестящим. Я действительно так думаю. Мы пять лет шли по этому пути вместе с Генри, и я так рада за него. В какой-то момент наше путешествие подошло к концу, но оно все равно было потрясающим. Мы чудесно провели время вместе. Теперь мне очень интересно привлечь к этому приключению новых людей».

Она добавила, что лейтмотивом отношений Геральта и Йеннифэр в четвертом сезоне станет взаимопонимание:

«Взаимопонимание. Да, пожалуй, это то самое чувство. Я знаю, что их отношения много значат для фанатов оригинальных книг. Они очень сложные персонажи, поэтому на каждом этапе мы должны находить в них что-то новое. Я имею в виду, что им обоим по 100 с лишним лет, и между ними все еще есть чувства. Они все еще любят друг друга. В этом определенно что-то есть».

Дата премьеры четвертого сезона «Ведьмака» пока неизвестна. Недавно производство шоу было отложено из-за забастовки голливудских актеров и сценаристов.