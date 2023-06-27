6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне

Скоро на экраны выходит третий долгожданный сезон сериала «Ведьмак». Все поклонники уже с нетерпением ждут продолжения захватывающих приключений Геральта из Ривии. Новый сезон обещает быть еще более напряженным, эмоциональным и загадочным. Создатели шоу обещают больше раскрыть способности Цири и продолжить развивать отношения главных героев. Подробностей пока не так много, но одно мы знаем точно — будьте готовы к новым приключениям и серьезным испытаниям вместе с «Ведьмаком»!

Дата выхода нового сезона

Первая часть третьего сезона выходит 29 июня, вторая — 27 июля. Если верить заключительной мысли Лютика в июньском трейлере, это будет «куча клыков, которые придут по твою душу».

По данным Netflix, в третьем сезоне шоу будет восемь серий, что соответствует количеству эпизодов в первом и втором сезонах.

Ведьмак

Генри Кавилл уходит

Как бы грустно это не было признавать, но в октябре 2022 года актер сам объявил о своем уходе из из шоу в социальных сетях. Генри также поддержал нового актера сериала Лиама Хемсворта и написал следующий пост:

«Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне. Вместо меня фантастический мистер Лиам Хемсворт примет мантию Белого Волка. Как и в случае с величайшим из литературных персонажей, я передаю эстафету с благоговением перед временем, проведенным в воплощении Геральта, и с энтузиазмом вижу, как Лиам воспринимает этого самого очаровательного и тонкого из мужчин».

По всем законам интернета, такое заявление вызвало шквал негодования, которое по итогу было направлено в сторону шоураннеров проекта. Ходили слухи, что руководство Netflix уволило Кавилла из-за творческих разногласий, но впоследствии они никак не подтвердились.

Генри Кавилл

Кроме этого, волна хейта задела и Лиама Хемсворта, который пришел на замену Генри Кавиллу. В социальных сетях гуляло множество грубых мемов и дискуссий, которые высмеивали нового актера. Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич рассказала в интервью о том, почему они переделывают Геральта и какие планы на мир «Ведьмака» у Netflix:

«После того, как Генри сообщил о своем уходе, у нас было три варианта: закончить шоу, ввести нового Ведьмака или переделать роль кому-то другому. Поскольку все хотели снимать сериал дальше, мы выбрали третий вариант, и очень этим довольны».

Лиам Хемсворт

Старые герои возвращаются

Основной актерский каст пока что остается неизменным. Фрейя Аллан возвращается к роли Цири, Аня Чалотра снова на экране в роли Йеннифер, а Джои Бэти порадует нас своей актерской игрой в роли Лютика. Среди вернувшихся магов: МайАнна Бёринг в роли Тиссайи, Анна Шаффер в роли Трисс Меригольд, Махеш Джаду в роли Вильгефорца, Теренс Мейнард в роли Артуриуса Виго, Ларс Миккельсен в роли Стрегобора, Ройс Пьерсон в роли Истредда, Терика Уилсон-Рид в роли Сабрины и Кэсси Клер в роли Филиппы Эйльхарт.

Любовная линия Геральта и Йеннифер также продолжит свое развитие. Лорен Хиссрич описала отношения героев в своих социальных сетях так:

«Это становится больше, чем романтика. Это также касается родственных душ. Одна вещь, которую они не могут отрицать, — это их история и неизбежная связь».

Ведьмак

Кроме этого, актриса Фрея Аллан поделилась своими мыслями по поводу своей героини, Цири:

«В начале этого сезона она все еще чувствует себя подростком, а к концу она действительно кажется взрослой».

Ведьмак

Другие вернувшиеся лица включают Тома Кантона в роли эльфийского мятежника Филавандры, Джереми Кроуфорда в роли Ярпина Зигрина, Эймона Фаррена в роли Черного рыцаря Кагыра и Месию Симсон в роли Франчески.

Новые лица

Фабиан МакКаллум присоединяется к актерскому составу в роли Кейли, члена банды подростков-воров и головорезов, которые крадут Цири. София Ингар и Рошель Роуз также присоединились к касту и, как предполагается, ирают чародеек Ложи Волшебниц.

Кроме того, похоже, что Крис Фултон, который играет Риенса, покинул шоу, и теперь его будет играть Сэм Вульф. А персонаж Краха ан Крайта, которого в первом сезоне изображала Блэр Кинкейд, теперь будет изображен звездой сериала «Викинги: Вальхалла» Йоханнесом Хаукуром Йоханнессоном.

Ведьмак

Сюжет

На официальном сайте Netflix сказано:

«В то время как монархи, маги и звери континента соревнуются за ее поимку, Геральт прячет Цири, решив защитить свою недавно воссоединившуюся семью от тех, кто угрожает уничтожить ее. Поручив магическое обучение Цири, Йеннифэр ведет их в защищенную крепость Аретуза, где они надеются узнать больше о неиспользованных силах девушки. Но вместо этого они обнаруживают, что оказались на поле битвы политической коррупции, темной магии и предательства. Они должны дать отпор, поставить все на кон — или рискуют навсегда потерять друг друга».

Сезон 3 адаптирует книгу Ведьмака «Время презрения», в которой Цири, Геральт и Йеннифэр отправляются в Аретузу, чтобы спрятаться от тех, кто охотится за Цири, пока она тренируется с Йен.

21 декабря Хиссрих сообщила Entertainment Weekly , что планирует устроить Кавиллу «самые героические проводы» в третьем сезоне:

«Генри так много дал сериалу, и поэтому мы хотим почтить это должным образом».

Наряду с этим она отметила, что история Геральта на данный момент заключается в том, чтобы «отказаться от нейтралитета и сделать все, что он должен сделать, чтобы добраться до Цири». По словам Хиссрич, к тому времени, когда мы доберемся до 4-го сезона, у персонажа будет не только другой актер но и новая миссия.

В более раннем интервью журналу 1883 Magazine Хиссрих сказал, что 3-й сезон «будет гораздо более политическим сезоном», и на первый план выйдут многие более широкие политические сюжеты, которые были созданы в предыдущих сезонах. Позже она еще отметила, что зрителей ожидает максимально «приближенный к книге сезон».

Создательница сериала также обещает раскрыть зрителям тайну Дикой охоты, чего фанаты с нетерпением ждали так долго.

Ведьмак

Когда закончится «Ведьмак»?

Фактически, Лорен Хиссрич высказала желание завершить основную серию в том же месте, где закончилась книжная серия Сапковского, если фанаты проявят интерес. Изначально планировалось снять семь сезонов, но на данный момент неизвестно, останется ли это число неизменным, особенно учитывая, что Сапковский выпустил еще две книги.