Создатели «Ведьмака» уверены в успешном будущем сериала: «С Лиамом мы в надежных руках»
Продюсеры считают, что замена Генри Кавилла на Лиама Хемсворта пройдет гладко.
Уже послезавтра на сервисе Netflix состоится премьера первой половины третьего сезона «Ведьмака», который станет финальным для исполнителя главной роли Генри Кавилла. В дальнейших главах приключенческой саги образ могучего Геральта из Ривии будет воплощать Лиам Хемсворт.
Каким образом произойдет переход, пока неизвестно, но продюсеры сериала Стив Гауб и Томаш Багинський заявили в интервью Yahoo! Entertainment, что у них все под контролем и беспокоиться по этому поводу поклонникам не стоит. Оба считают, что прощальный сезон стал для Кавилла наиболее мощным, и им важно было понимать, что актер остался доволен результатом:
«Наиболее важным для нас за кулисами было убедиться, что он городится последними эпизодами, в которых он прощается с данной аудиторией. Они получились особенно мощными. Мы считаем, что Генри покинул сериал с высоко поднятой головой и достойной передал эстафету, как это происходит в других франшизах, передающих главного героя от одного актера другому. С Лиамом мы в надежных руках».
Съемки четвертого сезона темного фэнтези начнутся приблизительно осенью, и не помешает производству даже продолжающаяся уже второй месяц забастовка Гильдии сценаристов. Об этом в беседе с порталом Сollider заявил художник-постановщик проекта Эндрю Лоус:
«Пока все находится на ранних стадиях подготовки, но съемки должны стартовать позднее в этом году. У меня есть сценарии всех эпизодов, так что нам определенно есть с чем работать. Сейчас мы разрабатываем концепцию. Это по-настоящему захватывающе».
В конце мая стало известно, что у адаптации саги Анджея Сапковского будет и пятый сезон, работа над которым начнется спустя некоторое время после съемок четвертого. Вторая половина третьего сезона выйдет на Netflix 27 июля.