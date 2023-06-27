Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Личная жизнь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Создатели «Ведьмака» уверены в успешном будущем сериала: «С Лиамом мы в надежных руках»

Создатели «Ведьмака» уверены в успешном будущем сериала: «С Лиамом мы в надежных руках»

27 июня 2023 14:37
Создатели «Ведьмака» уверены в успешном будущем сериала: «С Лиамом мы в надежных руках»

Продюсеры считают, что замена Генри Кавилла на Лиама Хемсворта пройдет гладко.

Уже послезавтра на сервисе Netflix состоится премьера первой половины третьего сезона «Ведьмака», который станет финальным для исполнителя главной роли Генри Кавилла. В дальнейших главах приключенческой саги образ могучего Геральта из Ривии будет воплощать Лиам Хемсворт.

Каким образом произойдет переход, пока неизвестно, но продюсеры сериала Стив Гауб и Томаш Багинський заявили в интервью Yahoo! Entertainment, что у них все под контролем и беспокоиться по этому поводу поклонникам не стоит. Оба считают, что прощальный сезон стал для Кавилла наиболее мощным, и им важно было понимать, что актер остался доволен результатом:

«Наиболее важным для нас за кулисами было убедиться, что он городится последними эпизодами, в которых он прощается с данной аудиторией. Они получились особенно мощными. Мы считаем, что Генри покинул сериал с высоко поднятой головой и достойной передал эстафету, как это происходит в других франшизах, передающих главного героя от одного актера другому. С Лиамом мы в надежных руках».

Съемки четвертого сезона темного фэнтези начнутся приблизительно осенью, и не помешает производству даже продолжающаяся уже второй месяц забастовка Гильдии сценаристов. Об этом в беседе с порталом Сollider заявил художник-постановщик проекта Эндрю Лоус:

«Пока все находится на ранних стадиях подготовки, но съемки должны стартовать позднее в этом году. У меня есть сценарии всех эпизодов, так что нам определенно есть с чем работать. Сейчас мы разрабатываем концепцию. Это по-настоящему захватывающе».

В конце мая стало известно, что у адаптации саги Анджея Сапковского будет и пятый сезон, работа над которым начнется спустя некоторое время после съемок четвертого. Вторая половина третьего сезона выйдет на Netflix 27 июля.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Дьявольские аниматронные куклы выходят на охоту в трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди» Дьявольские аниматронные куклы выходят на охоту в трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди» Читать далее 28 июня 2023
5 причин посмотреть «Переводчик»: первый военный фильм Гая Ричи 5 причин посмотреть «Переводчик»: первый военный фильм Гая Ричи Читать далее 26 июня 2023
Подростки переносятся в Юрский период в трейлере фильма «Назад к динозаврам» Подростки переносятся в Юрский период в трейлере фильма «Назад к динозаврам» Читать далее 27 июня 2023
Убойная комедия о кинобизнесе: в прокат выйдет фильм «Рай для дурака» со звездными артистами Убойная комедия о кинобизнесе: в прокат выйдет фильм «Рай для дурака» со звездными артистами Читать далее 27 июня 2023
Фрай, Лила и Бендер переживают новые приключения в трейлере восьмого сезона «Футурамы» Фрай, Лила и Бендер переживают новые приключения в трейлере восьмого сезона «Футурамы» Читать далее 28 июня 2023
5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее 5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее Читать далее 26 июня 2023
6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне 6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне Читать далее 27 июня 2023
Главные роли в фильме DC «Супермен: Наследие» получили Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн Главные роли в фильме DC «Супермен: Наследие» получили Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн Читать далее 28 июня 2023
Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника» Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника» Читать далее 27 июня 2023
Ингрид Олеринская ищет отца своего ребенка в трейлере сериала «Ира» Ингрид Олеринская ищет отца своего ребенка в трейлере сериала «Ира» Читать далее 26 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше