Создатели «Ведьмака» уверены в успешном будущем сериала: «С Лиамом мы в надежных руках»

Уже послезавтра на сервисе Netflix состоится премьера первой половины третьего сезона «Ведьмака», который станет финальным для исполнителя главной роли Генри Кавилла. В дальнейших главах приключенческой саги образ могучего Геральта из Ривии будет воплощать Лиам Хемсворт.

Каким образом произойдет переход, пока неизвестно, но продюсеры сериала Стив Гауб и Томаш Багинський заявили в интервью Yahoo! Entertainment, что у них все под контролем и беспокоиться по этому поводу поклонникам не стоит. Оба считают, что прощальный сезон стал для Кавилла наиболее мощным, и им важно было понимать, что актер остался доволен результатом:

«Наиболее важным для нас за кулисами было убедиться, что он городится последними эпизодами, в которых он прощается с данной аудиторией. Они получились особенно мощными. Мы считаем, что Генри покинул сериал с высоко поднятой головой и достойной передал эстафету, как это происходит в других франшизах, передающих главного героя от одного актера другому. С Лиамом мы в надежных руках».

Съемки четвертого сезона темного фэнтези начнутся приблизительно осенью, и не помешает производству даже продолжающаяся уже второй месяц забастовка Гильдии сценаристов. Об этом в беседе с порталом Сollider заявил художник-постановщик проекта Эндрю Лоус:

«Пока все находится на ранних стадиях подготовки, но съемки должны стартовать позднее в этом году. У меня есть сценарии всех эпизодов, так что нам определенно есть с чем работать. Сейчас мы разрабатываем концепцию. Это по-настоящему захватывающе».

В конце мая стало известно, что у адаптации саги Анджея Сапковского будет и пятый сезон, работа над которым начнется спустя некоторое время после съемок четвертого. Вторая половина третьего сезона выйдет на Netflix 27 июля.