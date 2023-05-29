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Киноафиша Новости Netflix продлил сериал «Ведьмак» на пятый сезон

Netflix продлил сериал «Ведьмак» на пятый сезон

29 мая 2023 13:05
Netflix продлил сериал «Ведьмак» на пятый сезон

Его съемки начнутся вскоре после окончания производства четвертого сезона.

Кастинг-директор фэнтезийного сериала Netflix «Ведьмак» Софи Холланд подтвердила информацию о том, что проект был продлен на пятый сезон. В новом интервью для Deadline она сказала, что команда вскоре приступит к съемкам новых серий, в которых роль Геральта перейдет от Генри Кавилла к Лиаму Хемсворту:

«Мы как раз собираемся начать съемки четвертого сезона с Лиамом Хемсвортом. После этого мы сделаем небольшой перерыв и приступим к производству пятого сезона».

Ранее шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрик заявила, что рада тому, что Хемсворт присоединился к проекту:

«Мы все рады появлению Лиама. Ему предстоит взять на себя большой груз ответственности, но в нем достаточно энергии и азарта, чтобы справиться с этим».

Кроме того, Хиссрик сказала, что не могла позволить себе закрыть шоу после ухода Кавилла, поскольку у команды осталось слишком много нереализованных идей.

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится на Netflix 29 июня. Его сюжет основан на книге «Час презрения» Анджея Сапковского и повествует о том, как Геральт (Кавилл) объединяет силы с Йеннифэр (Аня Чалотра), чтобы защитить Цири (Фрейя Аллан) от могущественного войска Дикой охоты.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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