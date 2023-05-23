Арнольд Шварценеггер готовит зрителей к экшену в проморолике новых проектов Netflix

Стрим-сервис Netflix выпустил проморолик с участием Арнольда Шварценеггера. Видео посвящено предстоящим боевикам стримингового сервиса. Ролик начинается с того, что Шварценеггер въезжает на танке на парковку офиса Netflix. Он выходит из машины и говорит:

«Никто не любит боевики так, как я. Поэтому я был назначен на новую большую должность — директора по экшену компании Netflix».

После этого Шварценеггер по очереди смотрит и комментирует кадры из грядущих экшен-фильмов стримера. Он поднимает гантели за просмотром «Тайлера Рейка: Операция по спасению 2» (выйдет на Netflix 16 июня) и кричит: «Покажи им, Хемсворт!». Затем Шварценеггер смотрит отрывок из третьего сезона «Ведьмака» (выйдет 29 июня) и разрезает свой обед огромным мечом. Следом демонстрируются сцены из картины «Каменное сердце» (выйдет 11 августа) с Галь Гадот и сериала «Фубар» (выйдет 25 мая) с самим Шварценеггером в главной роли.

После актер заявляет, что без устали работает над тем, чтобы радовать зрителей самыми захватывающими боевиками на планете. Видео переходит к монтажной нарезке кадров из различных проектов платформы с обозначением дат их выхода. Помимо уже упомянутых фильмов и сериалов, в нарезке можно увидеть отрывки из «Ночного агента» (уже транслируется на Netflix), «Матери» (уже транслируется), The Brothers Sun (дата выхода пока неизвестна) и Lift (дата выхода пока неизвестна).

В конце ролика Шварценеггер заявляет:

«Никто не знает экшен так, как я. И никто не бьет так, как Netflix».

Вместе с публикацией ролика сервис также анонсировал даты премьер своих проектов, не затронутых в ролике: