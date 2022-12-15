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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Ужасы 2021

Рейтинг фильмов в жанре ужасы 2021 года

Клаустрофобы 2: Лига выживших
1 Клаустрофобы 2: Лига выживших
ужасы, триллер 2021, США
8.1
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Заклятие 3: По воле дьявола
2 Заклятие 3: По воле дьявола
ужасы 2021, США
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
3 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Тихое место 2
4 Тихое место 2
ужасы 2021, США
7.9
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Прошлой ночью в Сохо
5 Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, ужасы 2021, Великобритания
7.5
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Злое
6 Злое
ужасы 2021, США
7.4
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Судная ночь навсегда
7 Судная ночь навсегда
ужасы, триллер, боевик 2021, США
7.4
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Не дыши 2
8 Не дыши 2
криминал, ужасы, триллер 2021, США
7.3
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Заклятье: Спуск к дьяволу
9 Заклятье: Спуск к дьяволу
ужасы 2021, Ирландия
6.8
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Хэллоуин убивает
10 Хэллоуин убивает
ужасы, триллер 2021, США
6.7
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Пила: Спираль
11 Пила: Спираль
ужасы 2021, США
6.7
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Кэндимен
12 Кэндимен
ужасы 2021, США
6.5
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Последнее пришествие дьявола
13 Последнее пришествие дьявола
ужасы 2021, Мексика / Венесуэла
6.4
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Обитель зла: Раккун-Сити
14 Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, ужасы, мистика 2021, Германия / США
6.1
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Бабушка
15 Бабушка
ужасы 2021, Испания / Франция
5.8
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В западне
16 В западне
ужасы, триллер 2021, США
5.7
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Дом на другой стороне
17 Дом на другой стороне
ужасы, триллер 2021, США
5.7
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Проклятие монахинь
18 Проклятие монахинь
драма, ужасы 2021, США
3.1
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